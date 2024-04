Gallardo urge mismas oportunidades para mundo rural para lograr una España "equilibrada"

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido las mismas oportunidades para el mundo rural para propiciar una España "equilibrada".



Así lo ha indicado este viernes en la última jornada del 'Wake Up, Spain', el foro económico organizado por El Español, Invertia y D+I, y que ha celebrado en su cuarta edición en la Casa de América de Madrid desde el pasado lunes cuando fue inaugurado por Su Majestad el Rey, Felipe VI.



En concreto, se trata de un foro en el que Gallardo ha presentado iniciativas pioneras de la institución, como el Organismo Autónomo Restaura para la Legalidad Urbanística puesto en marcha por la Diputación pacense este año; de la red de electrolineras o del proyecto Smart Provincia.



En esta ocasión, el presidente de la Diputación pacense ha compartido mesa de debate con su homólogo de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y ha sido recibido por el director de El Español, Pedro J. Ramírez, y por la vicepresidenta del periódico, Cruz Sánchez de Lara.



En primer lugar, el presidente provincial ha querido agradecer la celebración de este foro "por dar visibilidad también al municipalismo, que representa a esa España que no sale en los medios y que es imprescindible para una España equilibrada".



Uno de los proyectos que ha podido exponer durante su intervención es el Organismo Autónomo Restaura, que vela por la legalidad urbanística, que desde el 1 de enero de este año está disposición de municipios de menos de 20.000 habitantes y que, como ha precisado, "surgió para proteger a alcaldes y alcaldesas".



Así pues, Gallardo ha explicado que muchas veces las infracciones urbanísticas tienen más que ver con la escasez de medios, de ahí que se haya apostado por un modelo a través del cual la Diputación de Badajoz asume la responsabilidad para proteger la legalidad urbanística, tanto del mundo rural como urbano, todo lo que tiene que ver con materia de ruidos y contaminación acústica, así como la declaración de ruinas.



En este sentido, han sido ya 66 los ayuntamientos los que se han adherido a este organismo autónomo, que han valorado muy positivamente la posibilidad de delegar en la Diputación de Badajoz las competencias municipales de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora conforme a la ley.



Por tanto, como ha dicho, "es un alivio para los alcaldes y alcaldesas que quieren hacer bien las cosas, pero que no disponen de los medios para poder llevar a cabo la inspección". De hecho, ya han sido varias las diputaciones provinciales de España las que se han puesto en contacto con la de Badajoz para replicar el modelo, según informa la Diputación en una nota de prensa.



RED DE ELECTROLINERAS



Otro de los asuntos que se ha abordado y que ha podido exponer Miguel Ángel Gallardo es la puesta en marcha de la primera red provincial de electrolineras de la Península Ibérica. La red inteligente está formada por 32 estaciones de recarga de vehículos eléctricos, de carga rápida y semirrápida, situadas a menos de 35 kilómetros de cualquier municipio.



De momento, son gratuitas. En definitiva, un modelo que, como ha recordado el moderador, Rafael Navarro, se "contrapone" a los problemas de suministro que han tenido muchos conductores de vehículos eléctricos la pasada Semana Santa, con "colas kilométricas y esperas de horas para poder cargar por escasez de puntos de recarga".



Complementando esta red provincial, que en el año 2023 registró 2.355 usuarios y 35.705 recargas, con anterioridad la Diputación entregó un vehículo eléctrico a cada uno de los ayuntamientos de la provincia, que éstos han destinado a múltiples servicios.



Una iniciativa, como ha dicho Gallardo, que viene a certificar que "en el mundo rural se realizan proyectos que pueden ser espejo en otros puntos de España, sin olvidar que Extremadura es una de las regiones que genera más energía, el 27% de toda la energía que se genera en total, y es solidaria con el conjunto del país".



Por último, Gallardo ha expuesto la importancia de los planes de atracción de start-ups tecnológicas y los ha relacionado con la ciberseguridad. Así, ha destacado el proyecto Smart Provincia, con el que se ha trasladado el concepto de la Smart City, a la provincia.



Con esta apuesta, por ejemplo, es posible la "sensorización" de todos los servicios de Promedio desde el consumo del agua o la recogida de residuos.



No obstante, el presidente provincial ha dejado claro que "el mundo rural ha de estar vinculado a la tecnología para que la gente pueda trabajar en remoto, al tiempo que tiene una vida tranquila. Y eso solo es posible con una conectividad rápida que llegue a todo tipo de municipios", ha resumido.



Por último, también ha reflexionado por el tema del tren en la región, que es "una verdadera asignatura pendiente del conjunto del país con Extremadura".



"No se puede entender la España de hoy, sin pueblos que generan la materia prima, que bien puede ser de carácter energético o de carácter alimenticio, por eso reivindico que esa España que solo aparece de la M-30 hacia adentro, también piense que es importante que territorios como Extremadura tengan infraestructuras para desarrollar su talento. No queremos que nos den peces, queremos que nos den la caña para pescar", ha sentenciado.