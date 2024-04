Unidas critica cesión de 70 hectáreas a planta biogás de La Coronada "que solo necesita 4"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena haya cedido 70 hectáreas de suelo público para la construcción de una planta de biogás que, según su memoria, "solo necesita 4".

En concreto, De Miguel, acompañada por la diputada de la formación Nerea Fernández, ha visitado los terrenos donde han proyectado la construcción una planta de biogás en el término de la Coronada, además del basurero que hay en esta localidad.

Un proyecto que ha calificado como un 'Salvatierra 2.0' y que "pretende complicar mucho la vida" de los vecinos de La Coronada, que viene a "multiplicar los efectos del vertedero que ya les está haciendo irrespirable el aire", que era para 20 municipios y en el que ya vierten 198.

A su vez, la portavoz de la formación morada ha señalado que este proyecto de planta de biogás está en manos de una empresa con un capital social de 3.000 euros que "nunca antes se ha dedicado a esta actividad, ya que solo vienen al calor de los fondos europeos".

Una empresa "especuladora" que "no va a invertir en hacer una planta que no tenga efectos secundarios y que haga que los efectos malolientes no lleguen a La Coronada", según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, De Miguel ha defendido que "la Extremadura más vaciada" no merece "estos proyectos" que "condenan" a sus vecinos a "no tener futuro: nadie en su sano juicio se compraría una casa en un pueblo donde no se puede salir a tomar el fresco por los malos olores que tiene".

Por todo ello, la portavoz de la formación morada considera que "hay que dar muchas explicaciones para entender porqué un proyecto de cuatro hectáreas tiene un suelo público de 70, y que va a multiplicar los efectos del vertedero que ya está haciendo irrespirable el olor de La Coronada".

Por su parte, el portavoz de la plataforma Salvemos La Coronada, Antonio Rodríguez, ha afirmado que este proyecto es "un atropello al bienestar social" de los vecinos de La Coronada, por lo que van a tratar de que no se construya. "Al calor de las subvenciones este tipo de proyectos están saliendo como setas por lo que creemos que no se va a respetar nada", ha afirmado.

Al mismo tiempo, Rodríguez ha anunciado que han mantenido reuniones con la Junta, desde donde les han apuntado que "va a seguir adelante el proyecto salvo que lo impida algún tipo de ilegalidad".

A este respecto, ha aseverado que en este proyecto "se van a rozar todos los límites y yo creo que modificarán todo lo posible" para que "se cumpla la ley", señalando que "una cosa es que se cumpla la ley y otra cosa es lo que supone socialmente, porque esto supone que la población de La Coronada emigre", ha sentenciado.