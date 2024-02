Guardiola ve "lamentable" la actitud de la alcaldesa de Don Benito tras el pleno del lunes

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado de "actitud lamentable" la mantenida por la alcaldesa de Don Benito, María Fernanda Sánchez, tras el pleno de la localidad este pasado lunes, pero ha recordado que "esa persona no pertenece a mi partido político".



"Yo respondo por la gente que pertenece al Partido Popular, de la de otros partidos no tengo nada que decir", ha señalado Guardiola a preguntas de los periodistas sobre los incidentes ocurridos en el pleno de Don Benito este pasado lunes, y ante las peticiones para el PP retire su apoyo a Siempre Don Benito.



En su intervención, Guardiola ha considerado que los representantes públicos deben "tener decoro" y "saber estar por respeto a las personas que nos han votado", tras lo que ha señalado que "cada uno tiene que saber a quién tienen sus filas y qué imagen tiene que dar".



En ese sentido, la presidenta del PP extremeño ha señalado que ella responde "por la gente que pertenece al Partido Popular", mientras que sobre "la de otros partidos no tengo nada que decir, más que dar mi opinión, que me parece lamentable el espectáculo".



Respecto al apoyo que el PP mantiene a Siempre Don Benito para gobernar esta localidad, Guardiola ha señalado que "no estamos hablando hasta el momento, de ningún delito", ha dicho.



"Yo lo único que digo es que me parece una actitud lamentable, que los representantes políticos y públicos no debemos tener jamás por respeto a la ciudadanía", tras lo que ha señalado que ella sabe "lo que haría" si la alcaldesa perteneciera al PP, "pero es que esa persona no pertenece a mi partido político, por tanto, ella sabrá la imagen que quiere dar a sus vecinos", ha apuntado.



Así, la presidenta del PP extremeño ha considerado que "la gestión municipal del ayuntamiento, las decisiones que se toman, pues no tienen absolutamente nada que ver con la actitud de un momento dado de una persona", que según ha dicho, ella condena.



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este miércoles antes de visitar segundo acelerador lineal para pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Cáceres.