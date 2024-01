Quintana dice que la DIA del regadío de Tierra de Barros es "de la Junta" y "es positiva"

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del regadío de Tierra de Barros es "de la Junta" y es "positiva" y ha insistido en que la obra de este proyecto "se puede empezar y licitar ya".

Quintana, a preguntas de los medios, ha indicado que le "sorprende un poco" los "cambios de opinión" y las afirmaciones del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, cuando dice que "no va a hacerlo --el regadío-- mientras no tenga la Declaración de Impacto Ambiental de Bruselas".

"No, no, la Declaración de Impacto Ambiental es de la Junta de Extremadura. La Declaración de Impacto Ambiental es positiva por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura. Mientras los técnicos de la Junta de Extremadura no digan absolutamente nada eso es lo que hay", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que la obra "se puede empezar y licitar ya" y "todo lo demás es una cortina de humo", además de recalcar que, "si han desaparecido los papeles", imagina que se "habrá presentado alguna denuncia". "¿Qué pruebas tiene de que han desaparecido los papeles?", ha hecho hincapié.

LAMENTA LA "INCERTIDUMBRE"

Del mismo modo, el delegado del Gobierno en Extremadura ha lamentado la "incertidumbre" que se está generando en el sector agrario, que no está para ello sino para recibir "certezas", además de considerar que "no se merece lo que está pasando".

"Si tiene informe de Impacto Ambiental positivo, si además los medios de comunicación habéis comprobado que así es, publicado la Declaración de Impacto Ambiental, que solo queda la licitación de la obra, que en los presupuestos está prevista esas cantidades, todo lo demás es generar incertidumbre y malestar en el sector agrario", ha asegurado.

Asimismo, José Luis Quintana ha recalcado que el Gobierno central hizo respecto al proyecto de regadío en Tierra de Barros "lo que tenía que hacer" que es declararlo "de interés general". "Lo hizo en su momento, eso está declarado de interés general", ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de una visita a Villafranca de los Barros donde ha hecho un recorrido por las obras de la N-630.

Por otro lado, y preguntado por la situación de la cuenca del Guadiana, Quintana ha informado de que "ahora mismo" se cuenta con "el mismo agua" que se tenía el año pasado por las mismas fechas.

"Con lo cual ya tendríamos una campaña al menos como la del año pasado, pero esperamos que la primavera no sea tan mala como fue la del año pasado, es decir, que todavía podamos seguir recogiendo agua, pero como mínimo tenemos garantizado la misma campaña del año anterior", ha indicado.

Asimismo, ha abogado por la modernización de los regadíos, ya que modernizando los regadíos no solo se ahorra agua sino que se aumentan las producciones, ha apuntado, además de recordar que la pasada semana se presentaba, a través de la empresa pública Seiasa, dos convenios con dos comunidades regantes de 25 millones de euros, que se suman a otros 87 millones de otras comunidades, en lo que es una "apuesta firme" por la "mejora y modernización" de los regadíos.

"Ahora tenemos más hectáreas, pero el número de hectáreas consume menos agua porque son mucho más eficientes los regadíos. Entonces, esa es la línea que estamos llevando a cabo y la que tenemos que llevar a cabo", ha incidido, además de aludir a que se tiene que tener en cuenta el cambio climático y luchar contra él.