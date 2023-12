El Ayuntamiento de Badajoz estudia trasladar los comedores de Casco Antiguo a otras zonas

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz están estudiando el traslado de los comedores sociales del Casco Antiguo a otras zonas de la ciudad en aras de acercar estos recursos a sus usuarios.

Así lo ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno, Gema Cortés, a preguntas de los periodistas tras las críticas de Izquierda Unida Badajoz en las que aseguraba que el ayuntamiento quiere "expulsar" los comedores sociales del Casco Antiguo hacia otras zonas como la margen derecha o el Cerro de Reyes.

Ante estas críticas, Cortés ha admitido que es "cierto que es una opción que se está valorando" la del traslado de estos comedores, así como el director del IMSS está manteniendo distintas reuniones en las que se están viendo "las diferentes opciones", ya que según ha defendido, lo que tiene que hacer el ayuntamiento como servidores públicos es acercar los recursos que se tienen disponibles en el ayuntamiento a los usuarios.

En este sentido, ha precisado que tienen un "mapa de calor" que identifica de dónde provienen las personas que hacen uso de estas instalaciones y que "evidentemente no radica en el Casco Antiguo", tras lo que ha reafirmado que su "prioridad no es echar a nadie de ningún sitio", y de hecho, "esta ciudad abre las manos a todas sus barriadas y a toda la gente, por supuesto, de Badajoz, pero sí que entendemos que tenemos que acercar los recursos que tenemos a esos usuarios", ha remarcado.

Acto seguido, ha expuesto que "es un tema de humanidad" porque no se puede "estar moviendo a la gente de un sitio para otro" para poder hacer uso diario de los distintos servicios con los que se cuenta en la ciudad.

Respecto a si afectaría solamente a los comedores sociales o también otros recursos como roperos o desayunos, la portavoz municipal no ha querido avanzar más información de la que "no está programada" y ha matizado que están hablando con los comedores San Vicente de Paúl y de Martín Cansado o con los responsables de los desayunos de la Soledad y que "todos están en buena predisposición" porque "entienden" que lo que está diciendo el ayuntamiento es que quiere "acercar los recursos a los propios usuarios" y que "es una realidad".

Y es que, como ha señalado, "no se entiende que esté la gente viajando por esta ciudad para poder hacer uso de los recursos" y, aunque se trata de un asunto "no está cerrado" y sobre el que no puede decir que "vayan a desaparecer o que se vayan a cerrar por completo", ha incidido en que se están viendo las distintas opciones y en que se está haciendo de la mano de los propios servicios.

En referencia al citado "mapa de calor", ha apuntillado que la información y los estudios que se están haciendo por parte de los técnicos indican que la zona con "más necesidad" es la de Vías arriba del tren, y que también se hace uso de los comedores sociales por personas de Suerte de Saavedra y Cerro de Reyes, ante lo que están viendo y estudiando cuáles son las "mejores opciones" para que la gente no tengan que hacer tantos desplazamientos y pueda hacer uso de estos medios.

"No es cuestión de echar ni de llevar a nadie, es cuestión de acercar los recursos a quien los necesita, porque esto es una cuestión de humanidad y una cuestión de dar el servicio de las necesidades que tiene cada uno", ha reiterado, mientras que en relación a si sería en estas tres zonas en las que se podrían repartir dichos recursos ha aseverado que están viéndolo y estudiándolo y que no quiere avanzar más "sin que vaya consensuado" por "todas las partes".

"Si nuestro sentir es acercarlo a todas las zonas y a todos los usuarios entiendo que así se llegará a hacer", ha apuntado.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, Gema Cortés ha informado que la Junta de Gobierno Local de este martes ha aprobado un reconocimiento de obligación y pago, previa justificación, relativo al proyecto de recuperación de la torre de la Catedral, con el Arzobispado de Mérida-Badajoz como beneficiario con un importe de 34.837 euros.

También ha dado luz verde a una propuesta de gasto para el reparto de roscón de Reyes en 2024 con tramitación anticipada y con Explotaciones Ganaderas El Cruce como adjudicatario con un importe de 7.156 euros; y otra para la creación de una zona de césped en la margen izquierda del Guadiana, dirigida a la mejora de la apariencia del talud situado junto al Puente Real, mediante la siembra de césped y algunos arbustos y la revisión del sistema de riego, con Hispanolusa Jardines como adjudicatario por 5.407 euros y un plazo de ejecución de 15 días.

Por otro lado, se ha dado cuenta de un decreto de Alcaldía relativo a la aprobación del gasto y adjudicación para servicios de limpieza de todos los vehículos policiales, entre coches, motos, furgonetas y las grúas, en un contrato bianual adjudicado a Francisco Javier Cabeza Romero por 12.000 euros.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta del gasto y adjudicación para la contratación del mantenimiento del sistema de telegestión del riego de zonas verdes en la ciudad de Badajoz para los años 2024 y 2025, adjudicado a Jardinería Sara por 8.250 euros; y para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el espacio cultural de Santa Catalina, con Pulman Security como adjudicatario por 15.775 euros.