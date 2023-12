La Cívica critica que el presupuesto "deja" a Badajoz sin inversión para la Ronda Sur

La Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha mostrado su "indignación" con los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2024 de la Junta, en los que se "deja" a la capital pacense sin inversión para la Ronda Sur, el centro de salud de 'Los Pinos' y la intervención en la recuperación del patrimonio pacense, al no consignar "ni un euro para la puesta en valor de la Alcazaba más grande de Europa, ni para el sistema defensivo más grande del país".

Así pues, la junta directiva de la Cívica ha considerado en nota de prensa que "parece" que el cambio de gobierno "no ha servido" para que Badajoz "sea tratada con el respeto que merecen las necesidades" de la localidad más grande de la región, y que el hecho de que las inversiones que sí están presupuestadas "estén bien", "no quita que sea una vergüenza" que otras como las mencionadas "que llevan años esperándose en la ciudad sigan siendo olvidadas".

Una "falta de respeto a la ciudad" que el colectivo ha visto "no sólo en los presupuestos, sino también en todo lo relativo al Museo del Carnaval, con unas excusas dadas que rozan el insulto al intelecto de los pacenses", y ante lo que no entiende "cómo es posible" que dicho museo que hace referencia a una de las tres únicas fiestas de Interés Turístico Internacional de la región no esté incluido en la Red de Museos de la Junta de Extremadura, lo cual "sería la medida que evitaría tener que escuchar las excusas dadas mientras el museo se cierra".

Al mismo tiempo, la asociación ha expuesto el hecho de que el Museo de la Música de Cáceres "merezca 20 millones", mientras que el del Carnaval de Badajoz es "el esperpento" de las "excusas" que están viendo y "una tomadura de pelo tan grande como todo lo que queda pendiente de la Ronda Sur".

También ve "más de lo mismo" al referirse a la respuesta del ayuntamiento, que le parece "excesivamente tibia". "Merece la contundencia que vimos hace poco cuando, por ejemplo, se privó a Badajoz de una inversión prometida a la ciudad, como el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento Energético que incomprensiblemente terminó realizándose en Cáceres", ha remarcado, junto con que, en ese momento, el alcalde "no fue tan complaciente como ahora".

Ante ello, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz ha concluido que los representantes de la capital pacense "no deben olvidar" que la localidad "siempre debe ir por delante de la disciplina de partido", ha sentenciado.