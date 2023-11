Mujeres Progresistas Badajoz urge rechazar discursos "negacionistas" de violencia género

Ep.

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha hecho un llamamiento a "rechazar de plano" los discursos "negacionistas y retrógrados" ante la violencia de género, que "lo único que están consiguiendo es que se envalentonen los machistas y que las mujeres se sientan más inseguras y menos protegidas".

Así lo ha señalado la presidenta de la asociación, Isabel Franco, en la presentación de las actividades para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, en la que ha defendido que la lucha contra dicho tipo de violencia "no es cosa de feministas" y que "debe ser la lucha de todos y todas, de la sociedad entera y de todas las administraciones e instituciones", porque "solo con el esfuerzo y compromiso conjunto" se podrá "erradicar este terrorismo".

En este sentido y con motivo del 25N, "una vez más" la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz convoca a la ciudadanía a que salga a la calle para condenar los asesinatos machistas que se cometen en el país, ante lo que ha detallado que, desde el 25 de noviembre pasado, son 62 víctimas, 52, en lo que va de año.

Mujeres de todas las edades, origen y extracto social, "que no han cometido otro delito que el de haber nacido mujer y haber tenido la mala suerte de encontrarse en su camino con un maltratador, un miserable que la ha considerado de su propiedad hasta el punto de creerse con el derecho de arrebatarle la vida", ha señalado, para mostrar la preocupación de la asociación por el incremento en los casos de violencia de género, un 25 por ciento en Extremadura respecto al pasado año.

También están preocupadas por el aumento de la gravedad de los mismos, ante lo que "especialmente" les preocupa este aumento de la violencia en los jóvenes, y, en concreto, ha incidido en que en la comunidad hay 25 casos activos en menores de edad y 572 entre 18 y 30 años.

Ante ello, desde la asociación siguen insistiendo en la importancia de la educación y en la del seguimiento por parte de las familias de la información que, a través de las redes sociales y el acceso a contenidos no adecuados, reciben los chicos, al hilo de lo cual ha tachado de "gravísimo" que la edad en la que un menor accede por primera vez al porno se sitúe en los 8 años.

Isabel Franco ha señalado de igual modo que han aumentado los casos de violencia de género en todo el país, y que se puede ver en los medios de comunicación la percepción que tienen los chicos de dicho tipo de violencia o la cantidad de agresiones sexuales que se dan y que, en este sentido, "no ayudan" ni los discursos "negacionistas", "ni mucho menos" las políticas contra la igualdad, las mujeres o el feminismo "que hacen los gobiernos a los que llega el partido de ultraderecha Vox".

Ante ello, ha continuado, "lo primero que hacen" es querer eliminar "todas las 'leyes ideológicas' les llaman ellos", que quieren suprimir los juzgados de violencia contra la mujer, al hilo de lo cual ha recalcado que el machismo está "en todas partes" y "estamentos de la sociedad" y que "el que es machista, si está en un entorno y con unos protocolos y con unas leyes que le obligan a actuar como debe, no pasa nada".

No obstante, ha agregado que, si no existen esos protocolos y sí el que se aliente a que "eso no existe, que no es verdad, que las mujeres denuncian falsamente", "esa gente se envalentona" y empieza a no atender "como debiera" a las mujeres y "al final se convierte esto en lo que pasa, el aumento de la violencia, que es un hecho real que está ahí".

MANIFESTACIÓN DEL 25N

En su intervención, ha hecho hincapié en que "siempre" insisten en que la lucha por la igualdad real se tiene que llevar a cabo todos los días del año, y en que el 25 de noviembre, "sirve como llamada de atención, un modo de visibilizar el problema" y, por eso, vuelven a convocar a la ciudadanía de Badajoz a la manifestación que saldrá ese sábado a las 12,30 horas de la Avenida de Colón, frente a los juzgados, y que finalizará en la plaza de Minayo donde se leerán los nombres de las mujeres asesinadas.

A continuación la escritora extremeña Inma Chacón leerá el manifiesto, que será traducido a lengua de signos, gracias a la Asociación de Personas Sordas de Badajoz, (Aspesoba) que pone a disposición de la asociación una intérprete, en este acto en el que quieren simbolizar la necesidad de la unión anteriormente referida para combatir la desigualdad y la violencia hacia las mujeres, y lanzar un mensaje de esperanza para las mujeres víctimas, "que entiendan que pueden sentirse arropadas por una sociedad que las comprende y las protege".

Para ello, van a llevar paraguas morados con el lema 'Rompamos el silencio bajo un mismo paraguas', entre los cerca de 200 que aportará la asociación, los va a llevar la Coordinadora de ONGs, de la que surgió la idea, o el centenar que llevarán miembros de Aspesoba, y ante lo que ha explicado que a las personas a las que no les lleguen les facilitarán una pegatina con el lema, por si quieren ponerlo en el suyo.

El Ministerio del Interior contabiliza un total de 82.649 casos de violencia de género con seguimiento policial en España, de los cuales 2.215 están localizados en Extremadura tras aumentar un 25 por ciento en el último año, según la estadística de Viogen a fecha 31 de octubre de 2023 consultada por Europa Press.

Si se compara con los datos de hace un año, cuando había 1.769 casos activos, se ha producido un incremento de 446, que supone un incremento del 25 por ciento.