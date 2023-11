Bomberos de Badajoz contarán con 150 nuevos trajes de rescate técnicos

Ep

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha presentado estos nuevos trajes de rescate técnicos que ha adquirido el ayuntamiento para el servicio de bomberos, y a lo que se unen otros 55.000 euros de adquisición de 180 pares de botas también técnicas que van a permitir a los bomberos poder realizar sus labores y sus funciones con "mejor equipamiento" y "sobre todo con más garantías de salud y de seguridad en el trabajo".

Estos trajes de rescate técnicos, ha explicado, vienen a cubrir "prácticamente" la totalidad de las funciones del servicio de bomberos, con excepción de los incendios estructurales en edificios. El resto de las misiones y cometidos que tienen los bomberos se realizan con este traje, como pueden ser excarcelaciones, incendios forestales u otras intervenciones, por lo que ha destacado que permiten dotarles de un mejor equipamiento técnico que, además, es "más liviano" y "más resistente".

También "les protege más" y "sobre todo" les permite realizar su tarea "con mayor libertad, y con mayores garantías de éxito", al tiempo que ha precisado que se trata de tejidos especiales y muy técnicos, es un EPI de categoría III, y que incluyen refuerzos en las zonas más sensibles como rodillas, codos o todas aquellas articulaciones que necesitan "un refuerzo especial", en aras, ha incidido, de mejorar las condiciones en las que presten su servicio.

Del mismo modo, el alcalde se ha referido al camión que, en este verano y después de la deflagración que tuvo lugar en Hernando de Soto, se vio afectado por una "enorme" caída de escombros que lo inutilizó y lo dejó sin poder estar en servicio, pero que ya lo está desde esta semana pasada, tras lo que ha querido agradecer tanto al servicio de bomberos la celeridad en tramitar el expediente de reparación, como a la empresa que ha ayudado en este sentido a que se cuente con un recurso "importantísimo para la ciudad ya a disposición de todos los pacenses".

Finalmente, Ignacio Gragera ha anunciado que ya está en licitación y van a completar la renovación integral de la flota de bomberos con una bomba forestal pesada, la cual quedaba pendiente de renovar y que supone "una inversión altísima" y que va a mejorar también la actuación de los bomberos en esos incendios de pastos y en esos incendios en campos abiertos, que "a veces" se tienen y sufren en la ciudad de Badajoz

POLICÍA LOCAL

Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre una noticia publicada en el Diario HOY sobre la situación de la Policía Local y la plantilla de la misma, Gragera ha reconocido que le preocupa que se haya trasladado una información que no sabe "si será veraz o no" y que consultarán, en relación a las bajas que tiene o no el cuerpo, y que van a ver "si eso es cierto" y, de serlo, "en qué condiciones se ha trasladado y se ha solicitado esa información", cuando, hasta donde ha podido preguntar esta mañana, no tienen constancia oficial de que haya habido ninguna petición de información.

No obstante, "sobre todo" le preocupa que "se esté intentando transmitir a la ciudad una imagen de la Policía Local y del Servicio de la Policía Local que no es real, y que no es verídica", tras lo que ha asegurado que se están haciendo controles de alcoholemia, y que tiene la "absoluta certeza" porque quien firma "todos y cada uno de esos servicios de control de alcoholemia" es él mismo, así como que se planifican con carácter mensual y en noviembre están firmados desde inicio de mes y se están produciendo.

Sobre esto último, ha lamentado que provoca, "no solo faltar a la realidad de las cosas", sino también "un efecto llamada ante aquellos que pueden llegar a pensar que es impune el conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas en la ciudad", algo que pone en riesgo la vida de los propios conductores y de terceros y ante lo que ve "muy grave que un sindicato policial indique lo contrario porque no es la verdad".

También ha mostrado su preocupación por el hecho de que se haya trasladado por parte de Aspolobba que policías que están llamados al servicio el próximo domingo para cubrir el servicio del Medio Maratón, "y que no van a acudir ese servicio, porque dicen que esos servicios son voluntarios".

"Esos servicios no son voluntarios, son obligatorios", ha explicado, para recordar que hay cinco servicios obligatorios en el complemento específico de los policías, que se cobra todos los meses en su nómina y que están obligados a realizar.

El alcalde ha asegurado además que "todos y cada uno de los servicios voluntarios que se han prestado en el año 2023 todos se han cobrado", así como los de los años anteriores, entre otras cosas porque en el último pleno se hicieron las modificaciones de crédito necesarias para atender "todos y cada uno de los servicios" y "por tanto entraron en la nómina de este mes pasado de finales de octubre".

Así, le parece "muy peligroso que se esté intentando trasladar una imagen de caos en la ciudad que no existe, que no es real" y le está preocupando "especialmente" que se avance por parte de un sindicato policial que hay policías que tienen que acudir a su puesto de trabajo el domingo y que digan que no van a asistir, "lo que podría en riesgo la carrera del domingo".

"Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que todos y cada uno de los trabajadores municipales acudan a su puesto de trabajo", ha agregado.

"Entendemos que existen problemas, endentemos que existen soluciones, este ayuntamiento ha planteado opciones a la policía, la primera era la de cumplir con el pago de los servicios extraordinarios, la segunda era dotar la partida de servicios extraordinarios para que esto no se volviera a repetir", ha abundado, para citar en tercer lugar la realización de una propuesta de mejora retributiva de esos servicios para que los policías pudieran ver reconocida y recompensada su labor.

Sobre el número de agentes que podrían incorporarse en el horizonte de uno o dos años, Gragera ha citado los ocho que están actualmente en el curso de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y que han sacado 12 plazas de agente más, así como tres plazas de oficial que, cuando promocionen, quedarán otras tres "libres".

"Vamos a ir a crear nuevas plazas netas, vamos a ir a cubrir las que existen, las vacantes que existen, pero también vamos a ir a cubrir nuevas plazas para adecuar la plantilla, para mejorar la plantilla", ha concluido el alcalde, para recordar que era uno de los compromisos electorales planteado por el PP en mayo de 2023.