El alcalde de Badajoz pide una solución "inmediata" a la Escuela de Idiomas

Así, lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, añadiendo que el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura lo han estado abordando que, "al igual que pasa" con el Centro de Salud de Los Pinos.

De esta forma, se ha referido a las palabras de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, afirmando que están "pensando" si el edificio El Hospital "sería el sitio más idóneo" para la Escuela de Idiomas de la ciudad, sobre cuyo estado actual ha reconocido que "no reúne" las condiciones necesarias y que quieren "ver una solución más a corto plazo".

La consejera también explicó que ha mantenido una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera, para ver un sitio "totalmente adecuado porque se tienen que reunir unas condiciones" y es la primera que reconoce que la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz "no" las reúne.

En este sentido, Gragera ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Badajoz cede el edificio, aunque el servicio no lo prestan desde el consistorio, pero que dicho inmueble "no cumple los estándares ni los requisitos de un edificio del siglo XXI".

Además, ha añadido que, "no es un edificio del siglo XXI", ha recordado, por lo que hay que dotar a los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas de un centro que permita tener otros servicios "más adecuados al tiempo en el que vivimos".

Así, la consejera y él mismo han estado hablando de que hay que intentar trabajar "en una solución inmediata", y que el antiguo hospital provincial, que tiene sus plazos y sus dificultades, "será el objetivo final", así como que la Escuela Oficial de Idiomas "a diferencia de otros lugares no se encuentra en las situaciones más óptimas posibles en cuanto a la prestación de los servicios".

Interpelado por algún lugar al que podría trasladarse dicho centro de enseñanza de idiomas, el primer edil ha matizado que están viendo opciones, que "obviamente no es fácil" y que corresponde a la Consejería, mientras que desde el ayuntamiento lo que ponen es a disposición todos los espacios públicos que puedan.

Así y sobre un posible ejemplo, ha reconocido que ese es el "problema" porque no conocen los servicios que se necesitan por parte de la Escuela de Idiomas, a la vez que ha remarcado que cuando la Consejería les traslade la necesidades y desde el consistorio vean las opciones estarán "dispuestos a colaborar con ellos, encantados de la vida", puesto que "eso va a mejorar sobre todo las condiciones en las que estén los propios alumnos y los propios profesores de la escuela".

En este punto y en relación a si no se descarta El Hospital, Gragera ha expuesto que "es exactamente lo mismo que con Los Pinos" y que dicho céntrico inmueble tiene un proyecto que quieran o no "va a tardar tiempo", al hilo de lo cual considera que no pueden esperar "tampoco" a que estén terminadas las obras en este antiguo espacio sanitario "para poder intentar ver algunas alternativas que permitan a los usuarios estar en mejores condiciones de las que están actualmente".

Y es que, como ha incidido sobre el Palacio de Godoy, sede de la Escuela Oficial de Idiomas, se trata de edificio antiguo e "incómodo" que se lleva utilizando "mucho tiempo", pero que todos pretenden y aspiran a mejorar en la vida, ante lo que van a intentar que "esa mejora sea inmediata, y a partir de ahí luego encontrar una solución definitiva ya estable y permanente".

Por otro lado, el alcalde ha ahondado en que le parece "profundamente injusto" que una vez que se ha pedido "durante tantos y tantos años" que el ayuntamiento actuara en el entorno del Palacio de Godoy para poder dotar esa zona de un espacio de aparcamiento "mucho más digno" y dejar el edificio exento, e invertir dinero en la rehabilitación del mismo, entiende las molestias que pueda provocar la cancelación de un día o día y medio de clases, pero no "la reacción que han tenido algunos".

En todo caso, ha dicho, desde la Consejería y desde la Junta de Extremadura "absolutamente siempre", y así le consta, se ha ofrecido la posibilidad a los alumnos de poder recuperar ese día y medio que no van a poder tener abierta la Escuela Oficial de Idiomas porque hay que retirar amianto y, como ha recordado, "es peligroso estar allí".

En este mismo sentido, ha considerado que a partir del lunes entiende que podrán retomar las clases "con total normalidad" y que si no se puede porque "por algún motivo hay un problema en el desescombro" habilitarán, junto con la Consejería de Educación, los recursos necesarios para que no se pierdan clases, como ya se hizo el año pasado cuando "pasó exactamente lo mismo", se les reubicó en el Colegio San Pedro de Alcántara, "y no hubo ningún problema, se terminó de retirar el amianto y a partir de ahí volvieron a las clases".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación de los nuevos trajes del Cuerpo de Bomberos.