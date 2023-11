Los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz denuncian abandono del barrio

EpTV

En declaraciones a Europa Press Televisión el portavoz de la plataforma ha relatado que el barrio se encuentra "dividido" en dos "distritos": Uno más "recuperado" en el que "se invierte" y da "lustre" a la zona y, la otra parte, la "más antigua", que está "completamente abandonado a la mano de Dios".



"Comida de narcotráfico, con ruinas y solares que sirven de cubil para maleantes, donde se esconden los botines de los robos, donde se solazan, donde se trafica, donde se prostituye, y que es caldo de cultivo perfecto para muchos ilícitos que se producen, no solo en el barrio, sino que se exportan al resto de barrios".



Así, Pacheco ha reclamado "atención" por parte de los "representantes públicos" porque esto, "no es un capricho" de una "panda" de vecinos "trasnochados" sino que es un asunto de "interés general", ha remarcado.



En este sentido, el portavoz de la plataforma SOS Casco Antiguo, ha explicado son "muchas entidades" las que se han unido (vecinos, comerciantes, hosteleros y asociaciones) para lanzar un "SOS" en "toda regla" porque el barrio, ha dicho, "se nos va de las manos".



RECOGEN 1.500 FIRMAS PARA PEDIR "MÁS SEGURIDAD" EN EL CENTRO HISTÓRICO



Ya que, ha lamentado Pacheco, los índices de delincuencia "se están disparando" , "nos come la roña", y de "algún modo" tenemos que "actuar".



"Hemos logrado reunir más de mil quinientas firmas para presentárselas al delegado del Gobierno, para que de una vez por todas, en coordinación con el alcalde de Badajoz, se plantee un plan especial de choque que devuelva seguridad a nuestras calles", han apuntado desde la Asociación SOS Casco Antiguo.



Y es que, han asegurado que "están viendo" como se han denunciado "robos a mano armada" en "estos últimos días", tanto en el Casco Antiguo como en barrios aledaños, pero esta situación es "un continuo".



Así, ha recordado Pacheco que, el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, les "prometió" el pasado 3 de octubre que anunciaría de modo "inminente" un "plan especial" para el Casco Antiguo de Badajoz y "aún estamos esperando".



Asimismo, Pacheco ha denunciado que las ruinas y solares "pertenecen" al ayuntamiento de Badajoz, y son los lugares elegidos por los "maleantes", donde "esconden los botines", los sitios utilizados para "drogarse" y desde donde sirven de "azotes" para los vecinos* Por ello, ha subrayado el portavoz, que "algo tendrán que hacer" los "representantes" públicos que "cobran" un sueldo "para ayudarnos" pero, "si no pueden", que "se marchen".



De este modo, Pacheco ha reiterado que "solo" hay que darse "un paseo" por lo que ha sido durante muchos años "la arteria comercial" de la calle Menacho, que en su día fue la calle San Juan, y "transmiten una tristeza enorme".



El representante de SOS Casco Antiguo ha incidido en que "ya hay quejas" de los vecinos porque los "toxicómanos" han hecho de los pasajes comerciales "su cubil" y eso trae "graves desórdenes" de "conducta" y de "convivencia", y ha añadido que, "de Plaza España hacia arriba", es una "desolación" porque esta zona es un "realengo" de "diablos y de maleantes".



Finalmente, el portavoz de la plataforma ha recordado el " SOS" que han lanzado hosteleros y comerciantes de la zona, ya que "se pierde clientela" porque la gente "no se siente segura en esas calles", ha concluido Pacheco.



LA HOSTELERÍA DEL CASCO ANTIGUO "LANZA UN SOS"



En este sentido, Laura García, gerente en "Gastrobar Carmen", ha lanzado un "SOS" debido a la "delicada situación" que "sufre" la hostelería del Casco Antiguo de la ciudad, ha dicho.



En declaraciones a Europa Press Televisión, esta hostelera pacense ha asegurado que, tras "once años" trabajando en su local, "nunca" ha visto el barrio "tan sucio", y "no" por el "polvo" de las obras, ha dicho, sino porque es un barrio "abandonado" y "triste".



Así, ha apuntado García que el Casco Antiguo se trata de un barrio de "fácil acceso" para el "yonki" y la gente "más marginal", y "no es el aspecto más atractivo ni un reclamo para que la gente de otras zonas decida venir".



En esta línea, la gerente del gastrobar 'Carmen', ha destacado que el centro histórico "es el corazón" de cualquier ciudad y si "no lo tienes cuidado", por "muy bonita" que sea la periferia, es "algo que se ve mermado".



Por ello, García ha reclamado que el Casco Antiguo "vuelva a tener vida", que "los locales cerrados vuelvan" a revitalizar la zona, y "gente se venga a vivir", pero esta hostelera ha reconocido que el aspecto actual "no es el más atractivo" para atraer al público.



DENUNCIA QUE UNA RATA "ENTRÓ" EN SU CASA Y "MORDIÓ A SU HIJA EN LA CARA": "PIDO QUE DESRATICIDEN"



Por su parte, una vecinas del Casco Antiguo de Badajoz, Pepa Sevillano, ha asegurado que su familia "vive insegura" en el barrio.



"Tengo un niño de doce años que tiene que irse por la mañana al instituto, y te da un poco de miedo, porque estás todos los días estás escuchando que a niños, incluso, de doce o trece años, los atracan en cualquier calle"



De este modo, Sevillano ha explicado que "todas las calles tienen entre tres y cuatro solares abandonados o casas en ruinas", y ha asegurado que, en una de sus propiedades "se meten", han "introducido drogas", hay "ratas" y "de todo": "Llevo doce años de denuncia sin ningún tipo de respuesta".



En este sentido, Sevillano ha denunciado que hace "quince días" entró "de madrugada una rata" en su casa, "a través de uno de los solares colindantes".



"No nos dimos cuenta, estábamos dormidos, y a las seis de la mañana la niña de ocho años salió llorando y, al acercarme, tenía la cara y las manos llenas de sangre", ha explicado.



Esta vecina ha comentado que su hija "gritaba" que "tenía un bicho en la cara" y "al lavarla" se dio cuenta de "las mordidas" que la pequeña "tenía en la cara y en las manos". Y, ha asegurado que, fue "al mover la cama cuando salió la rata".



En este punto, Sevillano ha resaltado que "rápidamente" llevó a los niños al hospital, y ya ha interpuesto "todas las denuncias pertinentes", pero han pasado "dieciséis días" y, "todavía está esperando una respuesta", ha añadido.



"Simplemente pido que limpien el solar, que desraticiden", ha zanjado esta vecina del Casco Antiguo de Badajoz.