El Centro Logístico de Amazon en Badajoz no abrirá en mínimo dos años

La empresa Amazon no se instalará de momento en Badajoz. Así lo ha anunciado el consejero de Economía, Empleo y Transformación digital, Guillermo Santamaría, después de que los responsables de la multinacional le hayan informado en un encuentro mantenido este martes, en el que aportaron información de interés sobre la situación de este proyecto.

"Una información que hasta ahora no teníamos. La empresa nos comunicó que, debido al reajuste en sus previsiones de crecimiento de negocio en Europa sobre el plan inicial de expansión, no dispone de una fecha de apertura de su centro de Badajoz, de hecho, nos transmiten que al menos en los próximos dos años no procederá a su puesta en funcionamiento", ha argumentado el titular extremeño de Economía.

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Santamaría ha añadido que "hemos trasladado a Amazon nuestro profundo malestar, es una expectativa truncada", aunque ha reconocido que las empresas están sometidas a muchos condicionantes y deben tomar decisiones complejas.

"No los culpamos, de hecho, nosotros vamos a seguir trabajando para que este proyecto pueda ver la luz lo antes posible, pero hay que ser justos y trasladar la situación real", ha recalcado el consejero, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Además, el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura ha realizado gestiones desde el pasado mes de agosto junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para conocer el estado del proyecto, ya que en el traspaso de poderes que realizó el anterior Ejecutivo no se incorporó ninguna información relativa al proyecto de esta empresa, según ha insistido Santamaría.

Al mismo tiempo, el anterior Ejecutivo autonómico "conocía perfectamente" esta situación "y nunca informaron de ello, ni a los extremeños ni a este gobierno en el traspaso de poderes", según ha señalado el consejero, quien también ha lamentado que se haya creado "una expectativa irreal de plazos y de generación de empleo, 800 puestos de trabajo de media, y 2.000 en los picos de las campañas".

FALTA DE TRANSPARENCIA

"Tenemos que decir que la falta de transparencia del gobierno anterior es poco ejemplar", pues "la transparencia contribuye siempre a la certidumbre, y nosotros trabajamos para transmitir credibilidad y certidumbre", ha subrayado.

Igualmente, según Santamaría, "el actual gobierno de Extremadura no va a jugar con las expectativas de los extremeños, y vamos a ser claros y a contarles la verdad, como estamos haciendo hoy aquí, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad", para que conozcan el auténtico estado de los proyectos industriales, ahora y en el futuro.

De la misma forma, el consejero ha señalado que la Junta va a "ser respetuosa" con la confidencialidad requerida por las empresas a la hora de mantener encuentros y establecer cauces de confianza con la Administración, que, al mismo tiempo, tiene "una responsabilidad a la hora de trasladar a la opinión pública certezas y realidades, porque los extremeños están interesados en saber qué ocurre con este centro logístico".

La obligación del gobierno extremeño es ayudar a los empresarios que deciden instalarse en la región y "lo vamos a seguir haciendo, porque necesitamos realidades empresariales, necesitamos esas oportunidades para crear bienestar y empleo".

Por último, el consejero ha indicado que "la prudencia debe guiar nuestra gestión hasta que los proyectos se conviertan en realidad" y ha resaltado que "vamos a ser un gobierno de últimas piedras, no de primeras, un gobierno de realidades, no de humo".

A colación de esto último, Santamaría ha asegurado que el gobierno regional "seguirá en continuo diálogo con la empresa para tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de ayudar a la apertura del centro lo antes posible", ha sentenciado.