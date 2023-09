Fiscalía analiza si hechos en Almendralejo son delito para implicados de 14 años o más

La Fiscalía de Extremadura analizará si la difusión de fotos de menores manipuladas a través de inteligencia artificial en Almendralejo "son o no indiciariamente constitutivos de delito", en el caso de los menores implicados que cuenten con 14 años o más.



Así lo ha destacado al Fiscalía de Extremadura después de este mismo lunes, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz ha recibido el atestado realizado por la Policía Nacional relativo a la difusión de fotos realizadas por inteligencia artificial de menores de edad de Almendralejo.



En este sentido, destaca que tras el análisis y estudio de esta documentación, el Ministerio Fiscal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, "decidirá sobre la incoación del oportuno expediente si los hechos son o no indiciariamente constitutivos de delito, en el caso de los menores implicados que cuenten con 14 años o más".



Además, a través de una nota de prensa, apunta la Fiscalía que practicará, en su caso, "las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la responsabilidad de cada uno de los menores en su comisión".



Respecto a los menores que no tengan 14 años cumplidos, según el artículo 3 de esa misma ley, la Fiscalía señala que "se le aplicarán lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes".



En estos casos, el Ministerio Fiscal remitirá a la Junta de Extremadura testimonio de los particulares que considere precisos respecto de ellos, a fin de valorar su situación, y será la Junta de Extremadura la que promoverá las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquéllos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.