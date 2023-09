El Ayuntamiento de Badajoz continuará prohibiendo los botellones en la ciudad

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha abogado por la concienciación en relación a concentraciones como los botellones entre los jóvenes que "no están permitidas en la ciudad" y que no lo van a estar "en lo que viene", dado que "existe un derecho a la diversión, pero también existe un derecho al ocio y al descanso vecinal".



Tampoco ve "razonable" habilitar una zona alejada de todos los vecinos para poder practicarlo, al obligar a desplazarse en vehículos, según ha señalado a preguntas de los periodistas sobre el botellón celebrado este fin de semana en el Parque Infantil, ante el que el PSOE de Badajoz ha reclamado al ayuntamiento más control para evitar que se repitan nuevas concentraciones de jóvenes en dicho espacio para llevar a cabo dicha práctica. También ha sido interpelado por si el ayuntamiento se plantea levantar el decreto de Alcaldía que prohíbe el botellón en la ciudad.



Según el alcalde, la policía actúa cuando se congregan los jóvenes, en "muchos" casos menores de edad, y se disuelve el botellón en el momento en el que se produce; pero no pueden tener un agente en cada espacio público para evitar que acuda gente a hacer dicha práctica.



Y es que, como ha sostenido, "no parece razonable" que haya lo que ha denominado "policía preventiva" en un sitio en aras a disuadir a los jóvenes, porque si ponen a dicho cuerpo en el Parque Infantil "a lo mejor" se van al parque de Las Viudas; si están en este último "a lo mejor" acuden a la Alcazaba; o si se sitúan en dicho monumento "a lo mejor" se dirigen a la Plaza de los Alféreces, donde ya se tuvo que disolver uno durante las pasadas Navidades.



"O tenemos que poner policía preventiva en el parque del río... ¿Cómo se previene un botellón espontáneo? No se puede prevenir, lo que sí se puede hacer es disolver, lo que sí se puede hacer es actuar para que no se produzca esa ruptura de las normas de convivencia", ha apuntillado, junto con que también se puede movilizar al personal de Limpieza y Parques y Jardines, como el domingo por la mañana que, en cuanto se incorporaron, se fueron al citado parque a limpiarlo.



Ignacio Gragera también ha abogado por concienciar en relación a que este tipo de concentraciones "no están permitidas en la ciudad" y "no van a estar permitidas en lo que viene", porque "existe un derecho a la diversión, pero también existe un derecho al ocio y al descanso vecinal".



Al mismo tiempo, en el equipo de gobierno tampoco ven "razonable" habilitar una zona alejada de todos los vecinos, como puede ser Lusiberia o el entorno del recinto ferial, que va a obligar o a provocar "sí o sí" que aquellos que quieran hacer uso del espacio para hacer botellón tengan que desplazarse en un vehículo.



De este modo, el regidor cree que no es "razonable" desplazar el botellón, el cual implica el consumo de bebidas alcohólicas, a una zona cuyo acceso "seguramente" solo se pueda hacer con vehículo particular.



Y es que, como ha reafirmado, desde el ayuntamiento tienen que promover hábitos de vida saludable, "es verdad que con excepciones" como en el caso de las "grandes" fiestas de la ciudad en las que se permite la práctica del botellón y ante lo que ha considerado que hay que darle a la ciudadanía también la posibilidad de poder disfrutar en fechas "concretas", y "bajo el control y supervisión de todos los cuerpos de seguridad".



"Pero por el momento esa es la decisión que va a tomar el ayuntamiento, y esa es la respuesta que yo tengo que darle a la oposición", ha concluido Gragera, para quien "parece que quieran que haya un estado policial en la ciudad de Badajoz, y eso no es posible ni seguramente deseable, la policía preventiva para evitar que la gente realice conductas incívicas son más propias de otro tipo de regímenes".



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que ha informado del inicio de las escuelas deportivas municipales.