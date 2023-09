El PSOE pide al alcalde de Badajoz que se ocupe "de verdad" del Casco Antiguo

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que se ocupe "de verdad" del Casco Antiguo y "no mienta".

De esta forma, el PSOE ha replicado a Gragera tras las declaraciones realizadas este viernes en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, donde ha sido interpelado por que una concejala socialista ha publicado en sus redes sociales que esta semana ha llamado a la Policía Local por un incidente en el Casco Antiguo con un varón con un cuchillo y que la respuesta fue que no podían acudir desde ese cuerpo al no haber efectivos.

Al respecto, Gragera ha expuesto que "esto es muy grave" porque esa llamada "nunca se produjo", no consta registrada en la central de llamadas de dicho cuerpo, y que no se recibió requerimiento por parte de dicha edil, según ha podido saber.

Para el PSOE, "no puede ser que el alcalde se aproveche del cargo para culpabilizar a una concejala con absoluta impunidad y falta de verdad y no sea capaz de dirigirse a ella en actos en los que han coincidido estos días", a la vez que ve "imperdonable" la "falta de rigor" del alcalde y "su ánimo continuo de malmeter y de engañar a la opinión pública".

El Grupo Socialista también ha sostenido que Gragera "debe cambiar de actitud" y "dejar de servirse del cargo para ofender, mentir y despreciar de manera cínica al PSOE y a sus cargos públicos".

La edil socialista Concha Baños ha reiterado a su vez que sus llamadas al 112 y a Policía Local de Badajoz "fueron verdaderas" y que se identificó con su nombre y apellido, como ciudadana, sin decir que era concejala en el Ayuntamiento de Badajoz, "pues no reportaba nada a la autenticidad de su requerimiento".

"Y lo demuestra presentando el justificante de la relación de llamadas desde su móvil, junto con la duración y hora de estas", según indica en nota de prensa el PSOE, que ha recalcado que la concejala también se reitera en la contestación dada por Policía Local: "que, por falta de efectivos, no podían acudir los agentes a su petición, algo que ha debido molestar al alcalde, pero que es la verdad desde hace muchísimo tiempo y que es de general conocimiento".

Del mismo modo, el PSOE de Badajoz no comprende la "falta de rigor" del alcalde y "el culpabilizar" a la formación socialista y a sus cargos electos "incluso de lo que no han hecho", tras lo que ha subrayado que el partido apoya "plenamente" a Concha Baños, que "en todo momento" ha dicho la "verdad" y reclama una investigación, "pues alguien está mintiendo y no es la concejala, residente en nuestro Casco Antiguo".

"Sería bueno que el alcalde se preocupara de verdad por el Casco Antiguo con medidas efectivas y no apareciese como alguien que muestra un indiferencia preocupante. Este hacer daño por hacer daño a una concejala del PSOE no puede quedar así", ha concluido, para lamentar el estilo "faltón" del alcalde, que ha "preferido lanzar una mentira a los medios sin contrastarla con la interesada", para lo que "hubiera bastado" con una llamada o cruzar "cuatro palabras en los al menos tres eventos en los que han coincidido en las últimas horas".