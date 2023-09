PP, PSOE y Vox aprueban por unanimidad el Plan de Impulso del Ayuntamiento de Badajoz

Ep



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves, día 7, en una sesión extraordinaria con el voto unánime del Partido Popular, PSOE y Vox el Plan de Impulso correspondiente a este año, dotado de 25,7 millones.



En concreto, con el citado sentido de votos han salido adelante dos puntos referidos a este plan, uno de ellos un expediente de modificación presupuestaria de créditos extraordinarios dentro del Presupuesto General del ayuntamiento (actuaciones financiadas con operación de crédito a largo plazo) por importe de 3.168.472 euros.



El segundo expediente es de modificación presupuestaria de suplemento de crédito dentro del Presupuesto General del consistorio (actuaciones financiadas con operación de crédito a largo plazo) por importe de 22.580.267 euros.



A tenor de ambos expedientes, el alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que se trata de dos expedientes separados debido a que en el caso de la técnica contable para realizarlo hace que sean "diferentes", pero es un "único" plan y ambos suman la cuantía de 25,7 millones anunciada este pasado miércoles.



El concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha presentado este plan, que ha definido como un proyecto de ciudad y para todos los ciudadanos de la misma que pretende revertir los recursos económicos del consistorio en Badajoz, así como que se ha planteado para mejorar la calidad de vida de los vecinos movilizando el ahorro municipal, y para acometer inversiones que hagan de la capital pacense más accesible, sostenible y atractiva para los residentes actuales y venideros, también para el turismo, la cultura, el deporte o la atracción de inversiones.



En total, consta de 72 actuaciones que conllevan inversiones por 25,7 millones que suponen más de 12 millones respecto a las planteadas en años anteriores, acerca de lo cual ha expuesto que es el mayor plan que se ha puesto "encima de la mesa" en los últimos años, a la vez que ha destacado que el Plan de Impulso contempla iniciativas en los barrios y pedanías que se añadirán a las que se plantearán como ordinarias en el presupuesto.



En relación a las mismas y entre otras, ha citado mejoras en instalaciones deportivas o en los vehículos de la Policía Local, actuaciones en los parques y jardines, la adecuación de la primera planta del ala izquierda del edificio del Teatro López de Ayala o la piscina de Gévora.



En el turno de Vox, su portavoz, Marcelo Amarilla, ha preguntado, a colación de la piscina de Gévora contemplada en el plan, por el estado de las obras y los trámites de la piscina de la margen derecha, en relación a lo cual Gragera ha matizado que posteriormente si quiere se lo comenta, pero que en principio en un pleno extraordinario no existe el turno de preguntas, mientras que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha reiterado que en una sesión extraordinaria no proceden ruegos y preguntas, pero que, si tiene "a bien", le cuente también a los socialistas dicha situación.



En relación al Plan de Impulso, Cabezas ha expuesto que es "una lluvia de inversiones a la ciudad", y lo ha tachado de "tromba de inversiones", "muy necesaria, muy demandada, no de ahora sino de años por los diferentes colectivos vecinales y este grupo municipal", tras lo que ha felicitado a la ciudadanía, que son los que se van a ver beneficiados por dicho plan.



Ignacio Gragera ha cerrado el turno de intervenciones al considerar que son proyectos de ciudad que benefician a todos, independientemente de dónde vivan o a quien hayan votado, y que "nada cambia" aunque sí se haya modificado la "aritmética" en el ayuntamiento - donde el PP tiene mayoría absoluta tras las elecciones municipales del 28 de mayo -, dado que el compromiso del gobierno local y también el de los grupos con la ciudad "sigue intacto".



Finalmente, ha agradecido el voto favorable del plan y ha compartido con Ricardo Cabezas que espera que en estos próximos cuatro años todos estos proyectos "que son ilusiones al final se vean materializadas y, sobre todo, que puedan disfrutarlas todos los vecinos de la ciudad", que es lo que quieren todos los presentes, ha concluido.



CUENTA GENERAL 2022



El pleno extraordinario también ha aprobado, con el voto a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE, la Cuenta General correspondiente a 2022, cuyos detalles ha dado a conocer Gijón, quien ha indicado que es un documento contable sobre la ejecución del presupuesto de la citada anualidad, cuyo resumen refleja que el ayuntamiento tiene las cuentas "saneadas", con "altas" ratios de solvencia y liquidez, y que cuenta con ahorros "suficientes" para mantener una situación financiera "estable" para hacer frente a los imprevistos, "como se ha estado haciendo hasta la fecha".



Asimismo, ha apuntillado que el consistorio en la actualidad no mantiene deuda bancaria, y que los proveedores manifiestan que tienen un cobro "regular" de sus facturas, ya que el periodo medio de pago en este sentido "como mucho" es de 28 días; mientras que respecto a los ahorros el pasado año se han movilizado por importe de 35 millones.



En este punto y en relación al remanente líquido de tesorería, ha querido hacer un "especial" hincapié en el mismo y ha matizado que en las cuentas anuales aparece a 31 de diciembre un saldo de caja de 108 millones en tesorería, pero que si se añaden los 90 millones que estaban pendientes de cobro y se quitan 22 millones pendientes de pago, al final el remanente total es de 175 millones. No obstante, a esta última cantidad se le tienen que quitar 33 millones que están clasificados de "dudoso cobro" y 88,7 millones de financiación "afectada" o "reservados" para un fin concreto.



De este modo, según Javier Gijón, quedaría un remanente de tesorería de 53 millones, aunque de dicha cuantía ya se han financiado con cargo a remanente 21,5 millones, con lo que la tesorería "real" que tiene el ayuntamiento es de 32 millones.



A preguntas posteriores de los periodistas sobre la financiación del Plan de Impulso y los remanentes, el edil de Economía y Hacienda ha indicado que van a pedir unas operaciones de crédito y no se va a financiar con cargo al remanente sino con cargo al préstamo.



De este modo, ha continuado, ya el próximo año verán la situación financiera en la que se encuentra el ayuntamiento y con estos 32 millones, más los ingresos que haya tenido el consistorio, menos los pagos realizados y con previsión de los ingresos y pagos que van a tener que hacer para tener liquidez "ya" amortizarán el préstamo conforme puedan.



"Durante el año 24 amortizaremos los préstamos, porque sí que el remanente se puede utilizar para amortización de préstamos en la medida en la que vayamos viendo que se va a poder amortizar", ha reafirmado, junto con que "se va a amortizar todo" con esos 32 millones, más los ingresos menos los pagos y las previsiones de ingresos y pagos a lo largo del año.