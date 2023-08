PP de Puebla de la Reina pide explicaciones a la alcaldesa por usar actividades de verano

El Partido Popular de la localidad pacense de Puebla de la Reina ha pedido este jueves explicaciones a la alcaldesa socialista, Ana María Redondo.

En ese sentido, el PP de la localidad quiere que se explique "con total transparencia", cómo es posible que los carteles con el programa y calendario, previstos por el Ayuntamiento de Puebla de la Reina para las actividades de verano de la localidad, "estuvieran antes publicitados y dados a conocer en las redes sociales del PSOE de Puebla de la Reina que en la página web del propio consistorio".

Para el PP de Puebla de la Reina, esa cartelería, que "se paga con dinero público que es de todos" y por lo tanto, "no puede usarse de forma partidista para vender las siglas de un determinado partido, en este caso el PSOE de la alcaldesa puebleña".

Según el PP, los ciudadanos de Puebla de la Reina merecen que "se explique si el dinero y los recursos públicos se usan como corresponde y tener las garantías suficientes de que no se utiliza para favorecer los intereses y las conveniencias políticas de la alcaldesa y su partido político".

Ante esta situación, el PP recuerda que el equipo de gobierno local socialista de Puebla de la Reina "no gobierna sólo para los ciudadanos que siguen las redes sociales del PSOE, sino para todos", por lo que "no parece muy justo que aquellos puebleños que no sean seguidores de los perfiles socialistas no se enteren y no tengan acceso en igualdad de condiciones a conocer las actividades que organiza el Ayuntamiento".

Finalmente, el PP local insiste en la necesida de que la alcaldesa explique "de qué forma se ha pagado la publicidad que el PSOE de Puebla de la Reina ha puesto en sus redes sobre las actividades veraniegas locales", asi cómo que dé la cara y "justifique si se ha hecho o no con dinero público y con un claro interés partidista y de autopropaganda socialista".