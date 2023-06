Los vigilantes de seguridad del Centro Marcelo Nessi de Badajoz irán a huelga el día 26

Los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en el Centro de cumplimiento de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz, han decidido ir a la huelga el próximo 26 de junio, según ha avanzado este lunes la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) en Extremadura.

En concreto, uno de los "varios" motivos que lleva a los vigilantes de seguridad "a tener que llegar a tan drástica medida" pasa por que este personal viene percibiendo un plus de servicio de 35 euros que lleva congelado desde 2007 y que únicamente recibe el personal con más antigüedad.

Así pues, reclaman que se les abone el 20 por ciento del salario base, como ya reciben otros sectores, por trabajar en el mismo centro y lo perciban todos los trabajadores que allí prestan sus servicios, según indica FTSP-USO Extremadura en una nota de prensa en la que ha cifrado en más de 100 las agresiones a vigilantes de seguridad en lo que va de año, cifra que "ya hace imaginar" cuáles son las situaciones a las que se deben enfrentar los vigilantes de seguridad del Vicente Marcelo Nessi.

Por parte de la representación de los trabajadores, se ha tratado "muchas" veces negociar este concepto, además de otras medidas como son el dotar a los vigilantes que allí prestan sus servicios de equipos de protección individual, tales como un chaleco antitrauma, porque como han reiterado las mismas fuentes, son más de 100 agresiones y 11 situaciones de ILT debido a ellas.

"Esto quiere decir que los trabajadores que son agredidos tienen que darse de baja y, encima, perder dinero por hacer su trabajo", han destacado.

Además, lo que los vigilantes reclaman es que dichas medidas se implanten para la próxima licitación del centro de trabajo, lo cual no supondría ningún gasto extra, ya que al entrar en la nueva licitación se trataría de una nueva partida presupuestaria, sin que a la actual concesionaria Segurex 06 SL, le suponga un desembolso extra, "o dicho de otra manera, gastar dinero que no está contemplado en la actual licitación".

La postura de la citada empresa Segurex 06 SL en las mediaciones "siempre ha sido la misma", según USO, "yo no puedo firmar esto, ya que obligo a un tercero y que se firme por parte de los delegados de personal del Marcelo Nessi con la Junta de Extremadura", cuestión que ellos conocen y son sabedores que jurídicamente es "inviable".

En este sentido, ha subrayado que la Junta de Extremadura ha sido invitada a dichas mediaciones "sin hacer acto de presencia, sin dar una respuesta a estos vigilantes de seguridad, que trabajan para ellos en dicho centro y dejándolos a los pies de los caballos".

Al mismo tiempo, los representantes de los trabajadores y la representación sindical de la Unión Sindical Obrera ha mantenido reuniones con la dirección del centro desde hace ya dos años, "sin que se haya solucionado esta situación".

El pasado día 16 se celebró la mediación previa obligatoria antes de la huelga, donde la empresa Segurex 06 se comprometió a dar traslado de las demandas de los trabajadores a la Junta de Extremadura.

Finalmente, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Extremadura han querido denunciar públicamente esta situación, "la dejadez de la Junta de la Extremadura nuevamente con los trabajadores de seguridad privada", así como a Segurex 06, esta última por no apoyar y firmar un acuerdo que no llevaría a la huelga a unos trabajadores "maltratados, no solamente en el aspecto psicológico y físico", además de la "dejadez" del Ejecutivo autonómico y la citada empresa.