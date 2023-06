Juan Carlos Fernández será alcalde tras acuerdo con Ahora Zafra, que estará en gobierno

Ep

El candidato del PP a la Alcaldía de Zafra, Juan Carlos Fernández, será alcalde de la localidad pacense durante la próxima legislatura tras llegar a un acuerdo con el partido Ahora Zafra, que tendrá "responsabilidades" en el gobierno local, aunque éstas no han sido desveladas.

Juan Carlos Fernández, acompañado del candidato de Ahora Zafra a la Alcaldía, Francisco Fernández, han informado este jueves en rueda de prensa del acuerdo programático alcanzado.

NECESIDAD DE "CAMBIO"

En su intervención, el 'popular' ha señalado que en las elecciones municipales el pueblo de Zafra habló sobre la necesidad de "cambio", aunque en dichos comicios ningún partido obtuvo la mayoría absoluta.

Ante ello, ha expuesto que Zafra necesitaba un "gobierno estable" y que afronte los "muchos problemas" que, en su opinión, tiene, algo que, como ha asegurado, entendieron tanto él como el representante de Ahora Zafra, Francisco Fernández.

Por ello, ambas formaciones iniciaron un proceso de diálogo y negociación con el objetivo de poder conformar el "mejor gobierno posible" para la ciudad y sus habitantes y al que se ha llegado tras un "esfuerzo constructivo" en el que "siempre" ha habido una voluntad de entendimiento que ha superado los "inconvenientes y los obstáculos que ha habido".

En esta línea, también ha valorado como una "buena noticia" que el PP y Ahora Zafra hayan sabido renunciar "a tantas cosas" y hayan sabido "anteponer los intereses" de la ciudad sobre otros aspectos, una labor que ahora se tendrá que un traducir en "trabajo" y en un proceso de escucha ciudadana para "comprender sus problemas".

"Nuestro objetivo es Zafra, nuestra fundamental preocupación es Zafra, no nuestras cuestiones internas de partido que solventaremos. Como es lógico en cualquier pacto de gobierno pues habrá momentos, no descartamos que pueda haber momentos de tensión, como en cualquier circunstancia de la vida, pero, por encima de todo, antepondremos el bien de Zafra, el bien de sus ciudadanos", ha dicho.

SE HA HECHO UN "BUEN PACTO DE GOBIERNO"

Por su parte, Francisco Fernández, de Ahora Zafra, ha considerado que se ha hecho un "buen pacto" de gobierno, además de añadir que Zafra va a estar "bien representada".

Asimismo, ha aludido a la reciente creación de su formación política, auque ha puesto en valor que, tras la misma, están más de 1.500 personas que han creído en ella y en que Zafra "necesita muchas cosas que hacer con gente de Zafra y que no sea dirigido directamente siempre por unas siglas".

"No me cabe duda de que nuestro socio de gobierno es el más acertado en estos momentos para dirigir Zafra. Creo que Zafra necesita un cambio, como ellos tenían en su eslogan, el cambio seguro. Nosotros vamos a aportar ese cambio con ellos y que no le quepa ninguna duda aquí, a mi amigo Juan Carlos, que nosotros seremos leales desde el primer momento", ha subrayado.

CONVERSACIONES CON EL GOBIERNO EN FUNCIONES

A preguntas de los medios por si se han mantenido conversaciones con el equipo de gobierno en funciones, el 'popular' Juan Carlos Fernández ha reconocido que ha mantenido "un par de reuniones" con el alcalde en funciones, José Carlos Contreras, con el que se ha mantenido unas "conversaciones fluidas".

"Nosotros entendemos que la transición de poderes debe hacerse con lealtad, yo creo que así se está haciendo, y en ese sentido nos mostramos satisfechos", ha destacado Fernández.

Respecto a cuáles serán las primeras medidas que acometerá el nuevo equipo de gobierno, Juan Carlos Fernández ha avanzado que se empezará a hablar con los trabajadores municipales y se iniciarán los trabajos relativos a la organización de la Feria de Zafra, que se celebra en octubre. Asimismo, otro aspecto que considera fundamental el 'popular' es contribuir a que el aspecto de la ciudad "dé un cambio radical".