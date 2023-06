El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá el evento ‘Arduino Day Extremadura 2023’

El evento 'Arduino Day Extremadura 2023' se celebra este sábado, 17 de junio, en El Hospital Centro Vivo de Badajoz con diversas actividades tales como charlas, demostraciones o talleres para todos los públicos o concursos.

En concreto, se trata de una jornada que también contará con una feria de stands en la cual se plantearán retos que después se resolverán de forma colectiva, todo ello relacionado con la programación, la electrónica, la robótica y, en definitiva, con esta plataforma de software y hardware libre "tan accesible y popular como es Arduino", según explica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

De este modo, se podrá disfrutar de un evento "dinámico y abierto a todo tipo de público", donde habrá contenidos de distintos niveles de dificultad, desde nivel 0 hasta nivel experto, y en el que podrá participar cualquier persona interesada en este tipo de plataforma de prototipado electrónico rápido y, en general, todo aficionado a la cultura maker y Do It Yourself (DIY).

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y como organizador principal del evento, cederá el espacio y los medios necesarios para su celebración, además de la organización de talleres y charlas aportadas por la Red de CIDlabs y Fiware space.

Cabe destacar que Arduino es una plataforma de programación de código abierto basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, una tecnología que permite crear diferentes tipos de microordenadores de una placa electrónica con la capacidad de leer sensores, conectar luces LED o mover motores mediante la programación sencilla de instrucciones y comandos.

Cabe destacar que tanto la programación y como la inscripción a los distintos talleres se puede realizar desde la página web del evento, en https://arduinodayextremadura.es