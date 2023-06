Gallardo ve lógico que Guardiola negocie con Vox porque no le va a permitir gobernar sóla

El presidente de la Diputación de Badajoz en funciones, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que ya se sabía, desde el 28M, que la candidata del PP, María Guardiola, tendría que negociar con Vox para conformar un gobierno en Extremadura porque esta formación "no le va a permitir" gobernar en solitario.

El también alcalde electo de Villanueva de la Serena, ha afirmando que "se sabía que la señora Guardiola iba a hablar con Vox", resaltando que, si la candidata del PP quiere gobernar "tiene que pactar y ceder con Vox", algo de lo cual no la culpa pues, le parece "lo lógico, porque el bloque de la derecha es mayor".

Pero, ha advertido, "si lo que pretende es gobernar sola, no lo va a hacer, porque Vox no se lo va a permitir", al tiempo que le ha recordado que quien ha ganado las elecciones en Extremadura es PSOE, pidiendo "que no se le olvide a la señora Guardiola".