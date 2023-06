Más de 400 personas velarán por la seguridad de 'L@s Palom@s' en Badajoz

Ep.

Más de 400 personas entre policías Nacional y Local, la Guardia Civil, la seguridad privada que aporta la organización, Protección Civil o Cruz Roja velarán por la seguridad de la fiesta de la diversidad 'L@s Palom@s 2023' de Badajoz, que espera superar los 25.000 asistentes este próximo sábado día 10, con motivo de su día grande, cuando se desarrollan los conciertos que, en esta ocasión, protagonizan artistas como Agoney y Vicco.



En declaraciones a los medios al término de la Junta Local de Seguridad celebrada este martes en el Ayuntamiento de Badajoz con motivo de 'L@s Palom@s', el alcalde en funciones, Ignacio Gragera, ha detallado que se trata de un dispositivo que "se consolida" con el formato de dos escenarios, la Alcazaba y Entrepuentes, con motivo de lo cual se van a iniciar a partir de este miércoles los movimientos por parte de la Policía Local para empezar a acotar la zona de la plaza de San José en aras de eliminar los vehículos que están en la misma.



También para dejar libre los llanos uno y dos de la Alcazaba para que los organizadores y promotores puedan empezar a organizar el montaje del escenario en el interior de dicho recinto, con un sistema de emergencias y de seguridad que va a hacer que Suárez de Figueroa sea vía de evacuación para dicho escenario, además de acotar la plaza de San José para evitar aglomeraciones y que, en caso de que sea necesario, se pueda ir evacuando a las personas desde dicha plaza a través de las calles aledañas, que contarán con presencia policial.



Gragera, que ha recordado que el aforo de la Alcazaba, como todos los años, es de unas 8.000 personas, ha señalado que también se va a contar con respuesta y elementos de seguridad en la Ermita de Pajaritos, con presencia continua de la policía y a través de la colocación de barreras 'New Jersey' para evitar que cualquier vehículo ajeno tanto a la organización como a los servicios de emergencia pueda acceder y subir a la Alcazaba.



En la parte de Entrepuentes e igual que en años anteriores, se va a cerrar al tráfico desde la rotonda de Los Tres Poetas hasta Puerta Palmas y se va a generar un carril de evacuación y de emergencias hasta la avenida de Santa Marina, hacia la cabecera del Puente de la Universidad y también se va a eliminar el tráfico peatonal del Puente de Palmas para que, durante la celebración de los conciertos en esta zona de la ciudad, también sirva como vía de evacuación.



POLICÍA LOCAL



En su intervención, el regidor ha detallado que va a haber 52 servicios de Policía Local, de los cuales 18 son extraordinarios y los obligatorios dentro de los cinco que tienen cada uno de los policías en Badajoz. También va haber 16 voluntarios de Protección Civil y los 10 efectivos de los bomberos estarán "a disposición" del evento y de la ciudad.



Junto con esto, ha precisado que se va a tener un centro de coordinación en el entorno de Puerta Palmas, y también un puesto médico de Cruz Roja en esta última zona y uno sanitario de menor entidad en la Alcazaba; a la par que ha confiado en que se pueda disfrutar durante este fin de semana de esta fiesta de la diversidad que, como ha considerado, "Badajoz ha sabido construir en los últimos años" y forma parte de la identidad de una ciudad "abierta" y "tolerante".



Igualmente, ha agradecido a Fundación Triángulo la organización de este evento y que hayan sido capaces este año de traer a grandes artistas nacionales que van a permitir disfrutar de unos conciertos que cree que "están a la altura de lo que la fiesta merece", por lo que ha insistido en confiar en que se desarrolle "sin incidentes, sin problemas de ningún tipo, como pasa siempre".



A preguntas de los periodistas, ha confirmado que, como en otras ocasiones, se permitirá el botellón en Entrepuentes y no se podrá acceder con bebidas o elementos de cristal a la Alcazaba, "es la misma fórmula que es la que funciona", ha dicho, para señalar que tampoco se va a permitir en la Plaza Alta, donde se van a realizar actividades, el consumo de bebidas alcohólicas, más allá de las que se puedan consumir en los propios locales de la zona; y que están "pendientes" de la respuesta a la solicitud presentada en su momento para la ampliación del horario de locales y bares.



Ante ello, ha expuesto que no les ha llegado, pero que "de manera extraoficial" sí les han "confirmado" que los locales y bares del Casco Antiguo de la ciudad podrán ampliar su horario en dos horas, mientras que en relación a qué estimación tiene el ayuntamiento de cuántas personas participarán el sábado en esta fiesta Gragera ha destacado que el dispositivo está preparado para una afluencia de unas 25.000 personas, el mismo número que se esperaba el pasado año y que si no se cumplió fue "por muy poco".



POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL



Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha compartido con Ignacio Gragera que se trata de garantizar la seguridad, tanto la ciudadana como en todos los aspectos, de esta fiesta de la diversidad que se celebra en Badajoz, que está "totalmente asentada" en la misma y es una de sus fiestas más importantes, así como que, desde la Delegación del Gobierno, también quieren contribuir a que se desarrolle "en el adecuado ambiente de seguridad".



Para ello, aportan el dispositivo que les corresponde, es decir Guardia Civil y Policía Nacional, con un total de unos 250 servicios que se van a cubrir relativos a seguridad ciudadana y en el tráfico, a los que ha añadido los 43 servicios de seguridad privada que se va a disponer por parte de la organización.



Asimismo, ha detallado que el dispositivo de seguridad ciudadana se verá reforzado con patrullas procedentes de la UPR, la Unidad de Prevención de la Policía Nacional; servicios de paisano para estar entre el público y detectar posibles incidentes y la Guardia Civil de Tráfico que se dedicará a los habituales controles que se suelen hacer en este tipo de eventos en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas y conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas.



El delegado ha puntualizado en este sentido que los referidos 250 servicios son entre las policías Local y Nacional y la Guardia Civil, a los que hay que añadir 43 servicios de seguridad privada y la cantidad de gente que trabaja de Protección Civil o de Cruz Roja, por lo que ha calculado que serán entre 400 y 450 las personas "dedicadas a que esta fiesta se celebre como todos esperamos que se celebre", de manera "segura".



Finalmente, Hugo Alonso, de Fundación Triángulo Extremadura, ha reafirmado que tienen "todo listo para empezar con esta celebración" y que lo están viviendo "con mucha tranquilidad, como si se nos estuviera olvidando algo", aunque "la realidad" es que llevan ya una década "de rodaje" y han aprendido a subsanar esas posibles deficiencias o necesidades y "las claves para garantizar la seguridad de todas las personas que nos visitan".



De este modo, por parte de Fundación Triángulo está "todo previsto" para que 'L@s Palom@s' "se desarrollen con total y absoluta normalidad y tranquilidad", a la vez que ha hecho "un llamamiento al consumo responsable de bebidas alcohólicas" y ha recordado que va a haber controles de alcoholemia y "lo que hay que dar es siempre cero".