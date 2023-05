Cabezas se muestra convencido de que va a llegar un "nuevo tiempo" a Badajoz

Ep.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reafirmado de cara a las elecciones municipales del próximo domingo que estos días están percibiendo "muy buenas sensaciones en todos los sectores" y está "convencido" de que "va a llegar este nuevo tiempo" - que es el lema de su campaña, 'Un nuevo tiempo Badajoz' - de la mano de "miles y miles" de pacenses, "que quieren un cambio" y que "su ayuntamiento funcione".

También quieren "que les sirvamos para algo, que seamos de utilidad con unos presupuestos municipales en tiempo y forma que detecten todos los problemas y necesidades de nuestros vecinos, y con un grado de ejecución muchísimo más alto del que nos tiene acostumbrados el Partido Popular", ha abundado preguntado por qué están percibiendo en esta campaña, para señalar que los ahorros que tiene el ayuntamiento es por la falta de ejecución en los presupuestos "por una pésima gestión", y que esas serán las cuestiones que van a "revertir" en los próximos cuatro años.

Y es que, para Cabezas, el dinero público tiene que estar "en la calle" en forma de inversiones, proyectos o rebajas fiscales como la propuesta consistente en la exención de la tasa de vendedores ambulantes o una revisión del IBI en los locales comerciales que repercuta directamente en la bajada del alquiler, "en definitiva, un proyecto de gobierno que responda a todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de Badajoz".

A este respecto, ha incidido en que, durante estos 28 años, los programas electorales del PP "solo sirven para presentarlos un día, luego borrarlos", y ha insistido además en que, una vez que los dan a conocer, "empiezan la carrera por la invención, la improvisación" y a ver "qué proyecto rimbombante" pueden "sacar a última hora de la chistera para quedar bien con los vecinos", en alusión sin citarlo al proyecto de soterrar parcialmente la BA-20 en la Avenida Antonio Masa Campos.

"Creo que es un auténtico despropósito lo que está haciendo el candidato del PP", ha aseverado sobre Ignacio Gragera, junto con que "denota muchísimo nerviosismo" y "sabe que le quedan dos telediarios porque, una vez que pasen las elecciones, el PP de siempre, el PP de toda la vida de Badajoz, se lo van a merendar con patatas".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios para presentar su programa de gobierno en sistema Braille y lectura fácil, en las que ha sido preguntado por su balance de la campaña electoral que concluye este viernes, a tenor de lo cual ha admitido que ha sido "muy intensa" y "más que la de hace cuatro años" y ha aportado como dato "muy importante" que toda la candidatura va a hacer en torno a 200 kilómetros de paseo de visitas a barrios de la ciudad.

Cabezas ha agregado que ninguna otra candidatura "ha hecho el despliegue de medios, de recursos, para estar y tener mucha visibilidad" en la capital pacense, así como para contarle su programa de gobierno e intenciones de cara a los próximos cuatro años, por lo que considera que se ha hecho "una magnífica campaña", y ha felicitado tanto a la coordinación como a la candidatura y a todos aquellos militantes o simpatizantes que han colaborado "desde el minuto uno para que un nuevo tiempo en unos días llegue a la ciudad de Badajoz".

Interpelado también por si percibe en los ciudadanos que quien gane las elecciones tendrá que pactar, ha expuesto que la "percepción" que tiene es que la ciudadanía "quiere estabilidad política e institucional en el ayuntamiento" y "evitar por todos los medios el vodevil que hemos tenido estos cuatro años de ceses, dimisiones, concejales tránsfugas, alcaldes tránsfugas", que ha hecho que se paralicen muchos proyectos en la ciudad y que el grado de ejecución haya sido "ridículo". "Esa es la percepción que tenemos y que nos traslada la ciudadanía", ha dicho.

PROGRAMA DE GOBIERNO EN BRAILLE Y LECTURA FÁCIL

Asimismo y sobre el programa de gobierno del PSOE adaptado a lectura fácil, Braille y lectura fácil en Braille, Ricardo Cabezas ha señalado que los socialistas quieren que dicho programa llegue a toda la ciudadanía y su "aspiración" es que en estos próximos cuatro años Badajoz sea una ciudad "normalizada e inclusiva" y "para todo el mundo", en la que puedan vivir "sin ningún tipo de barreras arquitectónicas, físicas" y "por supuesto" adaptar toda la documentación pública que vaya sacando el ayuntamiento en lectura fácil y en Braille.

También la web municipal para que las personas con discapacidad visual o mental o intelectual puedan tener acceso a todo lo que "saque" el consistorio, a la par que ha avanzado que van a revisar todos los pasos de peatones porque "no puede quedar ni uno inaccesible", y "se acabaron ya todos los bordillos levantados" en dichos pasos impidiendo así la movilidad.

Igualmente, el candidato socialista ha abogado por que todos los semáforos sean inteligentes para que, con una aplicación móvil que lleven los discapacitados visuales, en el momento en el que vayan a pasar suenen, y ante la "escasez" de los mismos; así como por "garantizar" las licencias de eurotaxis y establecer en los autobuses y en las paradas un sistema por el que, también dentro de la APP que van a hacer 'Badajoz accesible', las personas con discapacidad visual puedan saber cuándo llega su parada con una voz en off y no tengan que estar "continuamente sonando".

Para Cabezas, "en estas cuestiones se ve el grado de sensibilidad y de compromiso de un equipo de gobierno o de otro" y, en ese sentido, desde el PSOE no va a "escatimar en recursos y en esfuerzo" para que Badajoz sea una ciudad "normalizada e inclusiva", en relación a lo cual ha citado también que, dentro de la movilidad y el transporte público, establecerán bonos de taxi para las personas con discapacidad que tengan por objeto promocionar este medio alternativo.

Otra propuesta pasa por fomentar el deporte adaptado en las Escuelas Municipales Deportivas, a las que quieren darle "una vuelta por completo" y en las que "por supuesto" tiene que haber plazas para gente con algún tipo de discapacidad que quiera formar parte de esta iniciativa, como también ve "importantísimo" que todos los parques infantiles cuenten con juegos adaptados e inclusivos.

"Ya no hay más excusas, ya no hay más motivos para no hacer ese Badajoz accesible para todos y para todas y ahí es donde nos vamos a esmerar con nuestro programa de gobierno y con todo nuestro trabajo en los próximos cuatro años", ha zanjado Cabezas.