Cabezas pide a los "avergonzados" del PP que le voten, porque "no les defraudará"

El candidato del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido este martes al PP que "se corten un poquito prometiendo cosas que luego incumplen clamorosamente".

El líder de los socialistas pacenses ha asegurado que las propuestas del PP "van camino de ser infinitas", pues la imaginación de su candidato "es desbordante y se las va inventando sobre la marcha".

En este sentido, Cabezas ha afirmado que los programas tanto del PP como de Ciudadanos de 2019 se hicieron "para no ser cumplidos", puesto que, a su entender, las medidas que venían recogidas en aquellos dos programas "se han quedado en casi nada".

LOS PROGRAMAS DE 2019 DEL PP Y CS INCUMPLIDOS

Igualmente, Cabezas ha avanzado que el programa de Ciudadanos de 2019, del que era responsable el propio Ignacio Gragera hasta que dio el salto al PP, "tenía 193 medidas y de ellas se han hecho 10", por lo que "el grado de cumplimiento es del 5%".

Mientras, el del PP, tal y como ha indicado Cabezas, "con 111 medidas han cumplido 12, por lo que han llegado al 11%". "Cuando Gragera accedió a la Alcaldía a los dos años, defenestró el programa del PP. Y ya no cumplió ni el del PP ni el de Ciudadanos. Ni tampoco cumplió ningún otro punto a partir de entonces del acuerdo por el que se turnaban el gobierno de la ciudad", argumenta.

“Es decir, lo firmado y lo comprometido por Gragera no vale nada”, apostilla Cabezas, añadiendo que "es una vergüenza con todas las letras", tal y como informa el PSOE pacense en una nota de prensa.

"Y eso que algunas medidas en ambos programas son la misma: como más plataforma única o el consorcio del Casco Antiguo. Y esos porcentajes habría que reducirlos porque algunas obras no han terminado y les faltan muchos meses, pero las damos el OK, como la del Palacio de Godoy o el parque de Las Moreras", precisa.

Ante este panorama, el candidato socialista a la Alcaldía sostiene que “el PP no puede tener un modelo de ciudad sustentado en un programa que analizándolo ya nace papel mojado".

"No hay coherencia porque las propuestas que se venden a la ciudadanía después no se reflejan en los anexos de inversiones del presupuesto y malamente en los planes de impulso. No tienen estrategia porque han demostrado que no lleva un orden", incide.

Por tanto, según sus palabras, "hay tantos frentes en el día a día que lo reflejado en el programa del PP es el Badajoz ficticio, un Badajoz fantasioso, su programa es pura utopía”.

PEDIR EL VOTO A LOS “AVERGONZADOS” DEL PP

Por ello, a Cabezas le resultan "curiosas" algunas manifestaciones del candidato del PP, pues "pareciera que este partido y él mismo no hubieran estado gobernando, como si fueran nuevos en esto".

"Hablan del parque la Legión y su recuperación y lo llevan haciendo 16 años, o los carriles bici, que pareciera que ahora son lo más, cuando explosionaron en las ciudades en 2002", destaca el socialista.

A su vez, en relación al incumplimiento programático Cabezas recuerda un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya: la segunda vez, la culpa será mía”, asevera.

Por esto y por el abordaje de Gragera al PP “hoy quiero pedir el voto a los avergonzados del PP, pido el voto a los que no se identifican con este candidato prestado ni con la lista que lleva. Pido el voto a los avergonzados del PP, que es el auténtico PP, y haré lo posible por no defraudarles”, ha concluido.