Cabezas recoge más de 200 medidas en el programa electoral con el que se presenta al 28M

Ep.



El candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha presentado las más de 200 medidas divididas en siete ejes que forman parte del programa de gobierno de los socialistas de cara a los próximos cuatro años y con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que confía en llegar a la mayoría absoluta.



Así y en lo que a posibles pactos se refiere, ha hecho hincapié en que la tendencia en materia de votos desde que es candidato "siempre ha sido ascendente" y se ha mostrado "confiado" en mantener esa progresión y llegar a la mayoría absoluta, a la vez que ha valorado que ha llegado el momento de darle "estabilidad" al ayuntamiento con un equipo de gobierno, como la candidatura que le acompaña, que son hombres y mujeres "referentes" en sus sectores, con una pasión y una capacidad de trabajo "enormes".



Entre las medidas, 212 en el impreso que se buzoneará por la ciudad y 277 en la versión digital de un programa "dinámico", con versión en lectura fácil o braille y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida de los pacenses, Cabezas ha destacado cuatro de ellas, que pasan por recuperar el Casco Antiguo y el patrimonio, cubrir el déficit de instalaciones deportivas, triplicar el presupuesto en mantenimiento para "quitar" el "mantra" de que la ciudad está sucia y no está bien cuidada, y un proyecto de mejora de Tres Arroyos.



Como ha explicado en su intervención en un desayuno de trabajo, "no hay papel para recoger todas las demandas, necesidades, preocupaciones" que les han trasladado los vecinos a nivel individual o colectivo, de ahí que "al final" lo que ha presentado este jueves, ha remarcado, es un proyecto de ciudad que tendrá su ampliación en la versión digital y en el que se recogen 212 medidas, tras el resumen que han realizado después de haber practicado una "escucha activa" durante estos cuatro años y que se ha ido materializando con diferentes foros sectoriales celebrados.



En relación a las distintas medidas, ha valorado que no es una cuestión de cantidad y que han buscado hacer un "inventario de necesidades de la ciudad", a las que han sumado aquellas que consideran "imprescindibles" para el PSOE, a la par que se ha mostrado "seguro" de que coinciden con las de otros partidos, algo que los socialistas ven con "normalidad" porque "todos pisamos un mismo territorio", aunque en algunas "seguro" que no coinciden "tanto", como la playa fluvial que propone el PP y ante lo que aboga primero por limpiar el río del nenúfar, drenarlo y quitar los lodos.



SIETE EJES



El programa dado a conocer por Ricardo Cabezas está dividido en siete ejes para "un nuevo tiempo en Badajoz", el lema de su campaña, entre el Badajoz monumental para cuidar el patrimonio, la ciudad y recuperar el Casco Antiguo "ya"; Badajoz solidaria porque "la prioridad, como siempre en todas las políticas del Partido Socialista, son las personas, siempre en el centro de nuestras políticas" además de los servicios sociales y la atención a mayores; o Badajoz sensibilizada y una capital "sin barreras" y "acogedora" al servicio de las personas.



Otros ejes son Badajoz Smart City y Smart Gobierno, algo que está "bien" desarrollado en administraciones próximas como la Diputación pacense y que presenta una ciudad moderna con la tecnología y los últimos avances al servicio de la misma; Badajoz organizada con las cuentas "en orden y a tu disposición" y ante lo que el "compromiso" socialista es "muy fuerte, con una buena organización municipal y con el propio funcionariado"; además de Badajoz y tú en torno a la identidad y la cultura, fiesta y deporte.



El último de los ejes se denomina 'Badajoz invierte" con inversiones para cumplir "de verdad" y todas las cuales están "meditadas a nivel interno, incluso temporalizadas", al hilo de lo cual ha avanzado que "de inmediato" podrían en marcha un Plan de Impulso de 24 millones de euros antes del 10 de septiembre.



AUMENTAR LA IGUALDAD Y EL EMPLEO



Con todo ello, los socialistas quieren aumentar la igualdad y el empleo; modernizar la ciudad; reclamar la implicación ciudadana en la gestión municipal; elevar la cultura y el deporte a "marcas de ciudad"; mejorar la satisfacción de los ciudadanos en movilidad y accesibilidad; cuidar el patrimonio histórico y natural; promover la igualdad de oportunidades "eliminando toda red clientelar"; revitalizar el casco histórico y mantener mejor los barrios y poblados, y dar un enfoque de calidad a los servicios públicos remunicipalizando algunos de ellos.



También ofrecer el máximo nivel de transparencia hasta lograr estar entre las 10 primeras capitales de provincia del país, ha incidido Cabezas, que ha citado algunas de las medidas, como en el eje de Badajoz invierte destinar 85 millones de euros en inversiones reales hasta 2027; 1,6 millones anuales en saneamiento; triplicar el presupuesto destinado al mantenimiento general de la ciudad y convertir en accesible todo el Casco Antiguo al final del próximo mandato; además de otras partidas como el arreglo de calles en el Cerro de Reyes.



Igualmente, quieren intervenir de manera integral en la Plaza de San José, en Ricardo Carapeto y en Carolina Coronado; actualizar la Plaza San Atón; terminar la piscina de la Margen Derecha, algo que será una de sus "prioridades" y hacer dos piscinas más de verano en poblados con fondos propios y una tercera con las ayudas de la Diputación de Badajoz; junto a otras propuestas como un Complejo Deportivo entre el Cerro de Reyes, Ciudad Jardín y Antonio Domínguez en el que ubicarán la pista de 'Skate park' que el PP quiere situar en el parque del río.



La creación de centros cívicos en Valdepasillas y Suerte de Saavedra y multiusos en Antonio Domínguez, Cerro Gordo, Cuartón Cortijo- Urbanización Guadiana y El Progreso, son otras medidas además de que parques y jardines estén en buen estado, reponer más de 1.000 árboles en la ciudad y potenciar tres áreas verdes, entre ellas El Pico con el arreglo de caminos con iluminación y fuentes, la construcción de la pasarela con la margen derecha y un fluviario en La Pesquera; y Tres arroyos con un espacio para festivales en la naturaleza o un observatorio solar y astronómico.



Otras medidas son una planta termosolar pública en la finca municipal de Las Arenosas o baños en el parque del río y en la Alcazaba; mientras que en relación al Badajoz monumental ha destacado la presentación de un programa para la elaboración de la candidatura del sistema de fortificaciones de la ciudad de Badajoz a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco o un acceso peatonal en la Puerta de Mérida, o en el Casco Antiguo multiplicar las ayudas a la rehabilitación, eliminar el cableado aéreo o destinar como centro cívico el conventual de la calle San Juan junto a servicios municipales.



En materia social, Ricardo Cabezas ha resaltado que incluye más sedes del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que recibirá una "inyección directa" de 3 millones para elevar su presupuesto o un albergue temporal para migrantes; o en el Badajoz organizada quieren que los presupuestos se aprueben antes de final de año y que sean participativos, y no van a subir impuestos, aunque sí tendrán una "gran" capacidad inversora y al ejecutar esos presupuestos que "siempre forman parte de los ahorros porque nunca son capaces de invertirlo en la ciudad".



Otras propuestas pasa por que el ayuntamiento de respuesta a la exclusión financiera que sufren los poblados de la ciudad, sumándose al proyecto puesto en marcha en este sentido por la Diputación de Badajoz; un estudio de los distintos servicios municipales, una revisión de la relación de puestos de trabajo y realizar una oferta de empleo público "ajustada a la realidad", ha ahondado Cabezas, para quien quieren ser "útiles", que Badajoz "funcione"; saben lo que hay que hacer y quieren hacerlo.