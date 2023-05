Ayuntamiento Badajoz intentará dar a propietarios de 'Los Rostros' una respuesta "legal"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado en relación a la finca 'Los Rostros' y las construcciones ilegales levantadas sobre una finca que también se parceló ilegalmente que el ayuntamiento intentará dar a los propietarios una respuesta "legal" y "correcta" desde el punto de vista legal y administrativo.

A preguntas de los periodistas sobre la finca 'Los Rostros', cuyos vecinos han vuelto a presentar una solicitud para que se tramite una modificación del Plan General Municipal para intentar regularizar su situación urbanística tras los cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (Lotus) de Extremadura, Gragera ha replicado que van a ver lo que plantean y que "como siempre" intentarán dar una respuesta "legal" y "correcta".

"Vamos a estudiar esa documentación", ha detallado, junto con que en el ayuntamiento no tienen "intención ni ganas de ir más allá de lo que la ley le obligue y de lo que las sentencias judiciales le obliguen" y que, en ese sentido, van a estudiar esta propuesta como estudiaron la anterior, en la que se acompañaron una serie de informes técnicos que decían que "no era viable".

"Si ha habido alguna modificación o ellos dicen que ha habido alguna modificación que les ampara en este sentido, no de la ley sino del reglamento, pues la vamos a estudiar, vamos a ver en qué basan sus argumentos, vamos a estudiarlo, vamos a solicitar que se emitan los informes técnicos preceptivos como hicimos en la anterior ocasión", ha remarcado, para apuntar que "a resultas de lo que digan esos informes" tomarán una decisión.

Así y en relación a que el ayuntamiento aportara en su momento como argumento para no aceptar esa solicitud que existían órdenes de demolición, el alcalde ha agregado que hay "cosas juzgadas" y procedimientos administrativos "terminados y no en curso", por lo que van a ver en qué basan esa nueva petición y lo van a estudiar los técnicos municipales.

A continuación, ha incidido en que "al ser cuestiones de pura legalidad y de normativa jurídica y reglamentaria y también, obviamente, de sentencias judiciales" estarán a lo que digan esos informes para no incurrir el ayuntamiento "en responsabilidad por no acometer lo que dice la norma y lo que dicen las sentencias".

"Una vez que ellos han anunciado que lo han presentado en el ayuntamiento, se va a estudiar con calma, con detenimiento, para ver qué dicen, cómo lo dicen, y si los técnicos lo estiman pertinente pues emitir la resolución o los informes que ellos consideren para actuar en consecuencia", ha señalado el alcalde, para quien la "voluntad política tiene que ir acompañada de la legalidad estricta" y "más" en materia urbanística y en la que ya se han pronunciado los jueces y los tribunales.

Así, ha indicado que "hay que ser muy cautos": "esto no es algo que nosotros podamos decidir libremente, sino que tenemos que estar sujetos a lo que manda la norma y a lo que mandan los jueces".

Asimismo ha planteado que, en este caso, "el margen político es estudiar con detenimiento la nueva propuesta, hacerlo desde una perspectiva abierta y queriendo ser parte de la solución y no del problema", de manera que "a partir de ahí es obviamente la norma y es la legislación y las sentencias las que mandan" y, en ese sentido, "el ayuntamiento no puede dar una respuesta que no sea la que se establezca por parte de los técnicos municipales.

Cabe recordar que en mayo de 2021 el pleno del Ayuntamiento de Badajoz rechazó con la abstención de Unidas Podemos y el voto a favor del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, dos peticiones de modificación puntual del Plan General Municipal, consistentes en la regularización de asentamientos rústicos irregulares en 'Huertos la Encina' y 'Los Rostros de Santa Amalia'.

También en 2021, en abril, la demolición de unas 40 construcciones ilegales en las fincas 'Los Rostros I' y 'Los Rostros II' se vio paralizada por la "negativa" por parte de los diferentes propietarios de las fincas.

