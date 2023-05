La Unión se concentrará el 21 de mayo en la presa de Valdecaballeros

La Unión Extremadura se concentrará el próximo domingo 21 de mayo en la presa de Valdecaballeros (Badajoz) para reclamar la derogación de la Resolución de derribo de la Presa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, se trata de una solución que va a ser recurrida en Alzada por esta organización agraria que se ha personado en la causa, según ha avanzado este jueves el secretario técnico de esta organización, Luis Cortés, en rueda de prensa en Mérida.

Según ha explicado, el motivo principal de este recurso es la "inviabilidad de la propuesta" por el Consejo de Estado de "garantizar el abastecimiento de agua potable" a los municipios de Valdecaballeros y Castilblanco, ya que la toma de agua está 500 metros aguas debajo de la salida de agua fecal del municipio de Valdecaballeros.

Cortés ha avanzado que La Unión también recurrirá la resolución en base a los datos sobre previsiones meteorológicas que prevén que en el futuro se prevé menor cantidad de lluvia pero más torrenciales las precipitaciones, por lo que "es imprescindible tener la mayor capacidad posible de embalse", sobre todo si éstos embalsan agua potable.

Para Cortés, el derribo de la presa de Valdecaballeros supondría además un "importante perjuicio medioambiental" al corredor ecológico del río Guadalupejo, aprobado por el Decreto 62/2003 de la Junta de Extremadura, según informa La Unión en una nota de prensa.

"Lo que los ciudadanos no se merecen son administraciones que hagan dejación de funciones, ya que este expediente de derribo se viene elaborando desde hace años", ha lamentado Luis Cortés, quien ha señalado que además de recurrir en Alzada esta resolución, La Unión ha convocado una concentración "no solo de agricultores y ganaderos, sino de todos los ciudadanos que estén en contra de esta política de destrucción de infraestructuras" por el "afán sectario de una minoría de políticos que entienden que el agua de los ríos debe ir al mar y no ser utilizada ni para consumo ni para riego", ha concluido.