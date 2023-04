PSOE acusa al gobierno de Badajoz de no mirar por interés de vecinos del Cerro del Viento

Ep

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y candidato a la alcaldía de la ciudad, Ricardo Cabezas, ha acusado al equipo de gobierno de no mirar por el interés general de los vecinos del Cerro del Viento.

Ricardo Cabezas ha confesado que comparte la preocupación de los vecinos por la mala señalización que tiene una rotonda cuyo lateral da a la calle El Viento, y los problemas de tráfico que va a causar en el momento que se abra.

A este respecto, el Grupo Socialista pide que se haga un estudio "serio" de la circulación en la zona y que se termine de urbanizar un espacio ahora con tierra y que comunica las calles El Viento y Alcántara.

Ante ello, ha resaltado que es cierto es que se intervendrá ahí cuando se desarrolle ese otro sector pero ha considerado que el consistorio puede intervenir ya, como lo ha hecho en otros puntos de la ciudad en las mismas circunstancias, y se evitará que los transeúntes pasen por la calzada y "sobre todo" las personas con movilidad reducida, pues el desnivel entre una vía y otras es de 1,30 metros.

Para el portavoz socialista, "el equipo del PP no mira por el interés general de la ciudad, y especialmente de los vecinos afectados", reclamando que "tomen nota" y que las zonas ajardinadas, paralelas a la calle Rodríguez Sopeña, sean accesibles desde el primer momento, pues ahora presentan escaleras sin rampa.

Por su parte, el edil socialista, Pedro Miranda, ha calificado como "increíble" que, desde el punto de vista urbanístico, en el ayuntamiento "no se piense más en los vecinos" y "se piense en el promotor" y ha asegurado que es "de sentido común hacer la acera, un sentido que muchas veces falta a la hora de tomar decisiones por parte del equipo de gobierno".

También ve "imperdonable" que se urbanice esta zona y ese espacio, de tierra, "quede de una manera tan indecente, perjudicando claramente a los vecinos", por lo que, antes de abrir esta zona, pide que hablen con los mismos.

LOS VECINOS VEN QUE EL AYUNTAMIENTO NO LES TOMA EN SERIO

Mientras, Ángel López, vecino de esta zona, ha considerado que "es verdad" que tienen "un problema y gordo", matizando que "el ayuntamiento no nos toma en serio, nos quieren ir a dar la vuelta a la rotonda del centro de salud para después volver a la esquina de la nueva rotonda de la calle El Viento, cuestionando ¿qué sentido tiene haber hecho esta rotonda?" y, respondiendor que "ninguno".

Según el vecino, allí no hay quien entre a las dos de la tarde, por la saturación de coches, al tiempo que ha pedido que la rotonda de la calle El Viento se utilice como tal, ya que "todos sabemos circular por una" y, los vecinos aseguran que "no hay otra rotonda con un stop como acceso".

Para José Fuentes, están "acostumbrados" a que no les hagan caso y cree que no se lo van a hacer, a la par que ha pedido que vuelvan los técnicos que han hecho la señalización horizontal pues, como ha indicado, se encuentran dos coches en dirección contraria, o la rotonda cuenta con aparcamiento, algo que no ha visto "en ningún otro sitio".

Y, el concejal socialista, Javier Monroy, tras escuchar a los vecinos y estudiar días antes el terreno, ha manifestado que "lo que sale de ojo" es que el ayuntamiento no ha hecho ningún estudio de esta zona, puesto que es cierto que esta glorieta está contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana, aunque antes de señalizar lo que aparece "se hace necesario un estudio de tráfico" que los socialistas están "convencidos de que no se ha hecho".

Asimismo, ha afirmado que se han limitado a pintar "sin mucho sentido como decían los vecinos", en la rotonda han situado estacionamientos para vehículos, señalizan un stop, o cortan el tránsito de los vehículos de la calle El Viento hacia el frente, obligando a los vehículos que quieran ir a la carretera de Valverde a dar una vuelta "excesiva".

Para Monroy, "ésto suena a desordenación, esto es un desorden absoluto", lamentando "los oídos sordos y dar largas a los vecinos" y ha reclamado igualmente un gabinete de Tráfico en Policía Local, como existió hace años, que fuera el encargado de estudiar casos como el descrito este martes por el PSOE y, en relación al cual Cabezas confía en que en unas semanas se pueda retomar este tema y solucionarlo, "en vez de crear problemas como hace actualmente el equipo del PP".