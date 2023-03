Diputación constituye Organismo Autónomo Provincial Protección de la Legalidad Urbanística

El Pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado la constitución del Organismo Autónomo Provincial de Protección de la Legalidad Urbanística de la Diputación de Badajoz, así como la aprobación de sus Estatutos.



En concreto, este Organismo nace con autonomía financiera y personalidad jurídica propia teniendo en cuenta las características y naturaleza de la protección de la legalidad urbanística en Extremadura y, además, el saneamiento económico del que disfruta la institución provincial pacense.



Su denominación es Organismo Autónomo Provincial de la Protección de la Legalidad Urbanística (RESTAURA), tendrá duración indefinida y dispondrá de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para administrar, adquirir, contratar, asumir obligaciones, así como renunciar y ejercer libremente toda clase de acciones y de derechos ante otras Administraciones Públicas, particulares, juzgados y tribunales, para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.



Asimismo, tiene autonomía administrativa y económica, sin perjuicio de las funciones de tutela que corresponden a la Diputación, según indica la Institución provincial en una nota de prensa.



Restaura se encuentra adscrito a la presidencia de la Corporación y la dirección estratégica, evaluación y el control de la eficacia del mismo corresponderá al Área de Fomento. Le corresponde el ejercicio de funciones como asistencia técnica a los municipios en materia de Urbanismo, en el deber de conservación y declaración de ruina, conservación y defensa de los bienes municipales y en contaminación acústica.



También se va a encargar de las competencias de inspección urbanística respecto de los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo, además de aquellos que puedan tipificarse como infracción urbanística por la legislación urbanística aplicable, incluyendo los correspondientes procedimientos de ejecución.



Asimismo, prestará servicios derivados o necesarios para la mejor efectividad, incluidos el asesoramiento técnico y jurídico en aquellos municipios que lo soliciten, además de la tramitación y gestión de expedientes municipales en materia del deber de conservación y declaración de ruina en nuestros pueblos.



OTROS ACUERDOS



Por otro lado, se ha aprobado una modificación de los Estatutos que rigen el funcionamiento del Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX). Creado el 23 de diciembre de 2021 por las distintas Administraciones Públicas que lo integran, Junta y diputaciones, actualmente el texto aprobado se encuentra modificado mínimamente con algunas apreciaciones que no afectan al contenido.



No obstante lo anterior, y atendiendo a lo señalado al respecto por el secretario del Consorcio, se determina que es necesario aprobarlas de nuevo por los correspondientes Plenos de las Diputaciones, al ser modificaciones que aunque nimias no fueron conocidas por las dos Corporaciones Provinciales.



En cuanto al área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio, el pleno ha sido informado y dado el visto bueno a una serie de modificaciones presupuestarias referidas a transferencias y/o generación de créditos y remanentes.



A su vez se habilitarán los créditos inicialmente previstos en el presupuesto por importe de 4.116.728,28 euros. De este montante, 240.762,49 euros son para formalizar facturas devengadas en noviembre y diciembre de 2022.



Asimismo, hay 2.849.695,79 euros para hacer frente a las cuantías por reconocimiento y revisiones de precios en contratos de obras, entre ellas para la ejecución de la carretera 'Y' Helechosa-Bodonal-Villarta; 226.270 euros para la ejecución de las obras de acondicionamiento de aulas en el Conservatorio Superior de Música; y 800.000 euros para acometer las obras de la variante entre la carretera Ex105 y el polígono industrial de Guareña, además del proyecto de circunvalación de Manchita a Guareña.



En cuanto a los convenios interadministrativos de colaboración, destaca el de cesión temporal de dos obras de arte del autor Adelardo Covarsí al Museo Provincial de Bellas Artes por parte de la Asamblea de Extremadura para ser expuestos en las salas de la exposición temporal de la pinacoteca en los meses de marzo a junio del año 2023. Son los cuadros "El Padre Prior'' y "El Guarda del Coto".



Igualmente, se han dado a conocer los convenios con la Universidad de Extremadura en cooperación educativa para prácticas en Promedio, OAR y la Entidad General.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Respecto a los organismos autónomos, se ha ratificado el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR para anticipar a las entidades locales de la provincia la cantidad de 2.500.000,00 euros, financiándose con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales.



En cuanto al Patronato de Tauromaquia se ha dado el visto bueno a incrementar o crear las aplicaciones presupuestarias destinadas a la programación prevista con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Escuela Taurina de Badajoz tras las nuevas actividades propuestas por el Consejo Rector, como son la realización de un concurso de pintura, fotografía y narrativa corta, de un ciclo de conferencias, así como la celebración de un festival benéfico con 6 maestros que hayan pasado por la escuela y con un alumno actual.



Asimismo se pretende habilitar los créditos necesarios para fomentar y promover la tauromaquia en todas sus vertientes en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras el protocolo suscrito con la Junta de Extremadura y la Fundación del Toro de Lidia el pasado 5 de octubre de 2022, así como suplementar los créditos previstos para el arrendamiento de la sede de la Escuela de Tauromaquia para hacer frente al abono de un mayor coste inicialmente no previsto en la licitación, todo ello por un importe total de 180.000 euros.



MEDALLA DE EXTREMADURA



Para finalizar, la Corporación Provincial se ha adherido a la moción para la candidatura del colegio Ntra. Sra. del Carmen de Villafranca de los Barros para la concesión de la Medalla de Extremadura 2023 a instancias del ayuntamiento de la localidad.



Esta propuesta queda refrendada con el aval que constituyen sus 125 años de existencia y promociones, reconociendo su labor en un ámbito tan importante como el de la educación.



Este colegio es una de las instituciones educativas extremeñas más veteranas y dinámicas, con una trayectoria que se remonta a 1897, manteniendo hasta hoy un compromiso inquebrantable a favor de la educación, destacando por su labor mostrada en la diversidad y la inclusión.



Por sus aulas han pasado generaciones de estudiantes que se han labrado un futuro profesional en campos como la empresa, la universidad, la cooperación internacional, la función pública, las bellas artes, la salud, la ciencia o la política.



Se reconoce así su condición histórica como colegio pionero en la educación integral para la promoción de la mujer, especialmente en el mundo rural. Destaca la aportación histórica de sus fundadoras y de antiguas alumnas al empoderamiento de la mujer como actora fundamental en el desarrollo social y económico de Extremadura.



Finalmente, en su intervención final, el presidente en funciones, Ricardo Cabezas, se ha dirigido al pleno para informar sobre la celebración del VI Día de la Provincia el 26 de abril en Monesterio, así como lanzar un recordatorio sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se conmemora el próximo 2 de abril.