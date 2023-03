Entregados los Premios ‘Nuestra Provincia por la Igualdad’ de Diputación de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ha acogido el acto de entrega de los II Premios ‘Nuestra Provincia por la Igualdad’, que han recaído en tres mujeres, Josefa María Caraballo, Inma Franco y Marta Moreno, la asociación de ocio y tiempo libre Minerva, la Oficina de Igualdad de La Siberia y el IES Castillo de Luna de Alburquerque.

Estos galardones se conceden por la administración provincial al objeto de reconocer públicamente el trabajo desarrollado en favor de los derechos de las mujeres, en la lucha contra la discriminación por razón de sexo y en la contribución a la consecución de la igualdad de oportunidades comprometida con el impulso de la igualdad desde la administración local y en todas las localidades de la provincia pacense.

El premio para entidades sin ánimo de lucro ha recaído en la Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva de Don Benito. Su representante, Inmaculada Carretero, ha expresado en voz alta su deseo: “Todas juntas, aunque sea desde diferentes ámbitos de la sociedad, haremos que Extremadura deje de ser una España vaciada para ser una España feminista”.

Supervivientes

El premio instituciones públicas o centros públicos, ha sido para Oficina de Igualdad de La Siberia. Una de sus responsables, Azucena Metidieri, ha querido tener una dedicatoria especial:

“Quería agradecer a las más importantes, como son las mujeres, que no son víctimas sino supervivientes de la violencia machista. Seguiremos apoyándolas desde el momento que decidan liderar su proceso de cambio”.

En el apartado de empresas, cooperativas sociales y otras entidades privadas, el premio ha sido para Marta Moreno, al frente del Proyecto Cultura que ha producido la obra ‘Menina. Soy una puta obra de Velázquez’.

Su única protagonista es una actriz que tuvo un bebé durante las representaciones y Marta le dio todas las facilidades para conciliar el trabajo con la maternidad. Ésta ha expresado su deseo de que la “igualdad la llevemos intrínseca a nuestra personalidad y en el futuro estos premios no sean necesarios, porque se haya conseguido la igualdad real”.

Jóvenes por la igualdad

En la categoría jóvenes por la igualdad, el premio has sido para Inma Franco. Se trata de una joven que sufrió bullyng, lo que le llevó a convertirse en una influencer en redes sociales denunciando su caso y a escribir el libro ‘Acéptate’.

El premio lo ha recogido su madre, que en su nombre ha leído una carta. En ella, Inma ha lanzado un mensaje claro: “La salud mental es lo más importante de lo que yo pensaba. Debemos cuidarla. Además, no debemos avergonzarnos de cómo somos. Debemos querernos y amarnos. Y ayudarnos mutuamente”.

El premio ‘Charo Cordero’ ha sido para IES Castillo de Luna, José María Izquierdo, educador social, lo ha recogido y ha reconocido que lo hacen con especial orgullo por tratarse del galardón que lleva el nombre de Charo: “Ella apoyó el desarrollo rural y a su pueblo, por eso este premio es tan especial”. Y añadió, que la “coeducación y la igualdad, desde el ámbito educativo, es absolutamente necesaria para tener una sociedad más sana”.

Por último, el premio Pionera de la Provincia ha sido para Josefa María Caraballo, que ha agradecido a los compañeros que apostaron por ella para que desempeñara el cargo de directora del Instituto de la Mujer de Extremadura durante doce años: “No es mérito personal sino los que creyeron en mí, ya que ni siquiera pasé por la universidad”.

No obstante, siempre tuvo clara una cuestión: “Cambié la palabra resignación por resistencia. Y aunque hemos conseguido muchos logros, no podemos bajar la guardia”.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha estado presente en este acto, acompañado de la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

Gallardo ha querido aprovechar, en primer lugar, para felicitar a los galardonados. Y ha añadido: “La igualdad es la propuesta que debemos hacer todos los seres humanos para que, renunciando a una parte de nuestra libertad, seamos capaces de encontrar la libertad del otro. Por eso, el principio de la igualdad debe estar por encima de la libertad”.

Feminismo de todos

Asimismo, el presidente provincial ha querido dejar una reflexión: “El feminismo es de todos, no se puede construir solamente de una parte, sino desde el conjunto de la sociedad. Lo más triste es ver como el feminismo se divide y las propuestas radicales emanan con mayor fuerza que las centrales y que son las que contienen ideas y principios por los que no hay que discutir. Por tanto, ver como el feminismo se divide en la calle es ver que estos premios son imprescindibles y necesarios mientras no se cumpla lo esencial, que es la igualdad”.

Por último, la consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, ha querido recordar en su intervención que durante estos días se están conmemorando los 40 años de Autonomía de Extremadura. Y, como ha dicho, “las dificultades que hemos superado no se entenderían sin el protagonismo de las mujeres”.

Además, ha señalado que mujeres “tenemos que sacar de las mochilas las culpas y la autoexigencia con nosotras mismas, pues el aprendizaje cultural no se cambia con las leyes”.

La gala de los premios ha estado presentada por la periodista Sara Bravo, mientras que Raquel Sandes ha puesto el toque musical.