Ep.



La Plataforma Sudoeste Ibérico en Red ha organizado un nuevo foro empresarial en Badajoz el próximo 22 de marzo que reunirá a los responsables de transportes de España y Portugal y de las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid a fin de impulsar una serie de acciones este mismo año con el objetivo de conectar las capitales de ambos países con un tren de alta velocidad en el año 2030.



Un objetivo que es posible si se dan una serie de avances en los proyectos pendientes a un lado y otro de la frontera, y que tiene en el tramo entre Madrid y Oropesa su principal escollo, como ha subrayado el coordinador y portavoz de la Plataforma Sudoeste Ibérico en Red, Antonio García Salas.



En una rueda de prensa para presentar dicho foro, ha desgranado los aspectos que, a su juicio, deben quedar resueltos en este presente ejercicio para lograr una conexión por alta velocidad entre estas dos capitales europeas.



La más importante es la aprobación de la DIA del tramo de ferrocarril de la Línea de Alta Velocidad de Madrid a Oropesa, cuyo plazo finalizó en febrero de 2020, es decir, acumula ya un retraso de tres años, a pesar de lo cual "no hay ninguna información oficial de la situación, desarrollo y expectativas del proceso".



Por tanto, se desconoce también cuánto más se va a retrasar un punto clave para lograr el objetivo fijado en 2030 por la propia Unión Europea, ha destacado Salas, que vendría a demorar aún más la finalización de la línea.



De hecho, ha lamentado que no se sabe "nada" de la "solución" que se pretende dar al trazado a su paso por las dos principales ciudades de la provincia de Toledo, su capital y Talavera de la Reina. "Entendemos que se está trabajando", ha dicho, pero "no lo conocemos", ha reconocido.



En este sentido, ha señalado que "intentar frenar conexiones ibéricas importantes justificándolo en problemas locales es una irresponsabilidad". "Lo tienen que solucionar", ha subrayado.



García Salas ha lamentado también que no hay "constancia de acciones conjuntas" entre Extremadura y Castilla-La Mancha para reclamar esta línea ferroviaria, al igual que la autovía A-43, que une Badajoz con la provincia de Ciudad Real, lo cual sería "muy importante" para Extremadura.



Una unidad de acción "al igual que cuando ha habido un problema con el tren en Asturias y Cantabria se han plantado en Madrid los dos presidentes y han trabajado al unísono", para desencallar un tramo fundamental para lograr el objetivo fijado.



Así se ha referido a la polémica sobre los trenes y los túneles de la alta velocidad en Asturias y Cantabria, que ha provocado un retraso de dos años en esa línea, cuando la demora en la DIA Madrid-Oropesa ya va por tres años y sin visos de una solución inmediata.



IV FORO EMPRESARIAL



El citado foro empresarial cuenta con tres mesas de trabajo, una de las cuáles lleva el título 'El impulso y compromiso político territorial', en la que participarán el director general de Transportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el consejero de Transportes de la comunidad de Madrid y su homóloga extremeña y de la región portuguesa del Alentejo.



En otra mesa de trabajo, titulada 'Situación de las nuevas infraestructuras ferroviarias', participará el secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de Portugal, e inicialmente estaba prevista la participación del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero tras el reciente relevo en el puesto precisamente por la polémica de los trenes del Cantábrico está aún pendiente de confirmación quién acudirá por parte del ministerio.



El foro, que se celebrará en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, se completa con una tercera mesa de trabajo en la que participarán los presidentes de las cámaras de comercio de Badajoz, Cáceres, Huelva, así como de entidades empresariales de Portugal.



De este modo, entre los objetivos directos de la cita se encuentran identificar el corredor Sudoeste Ibérico como el eje que une Lisboa con Madrid, y Portugal con España, el sudoeste europeo con centro Europa y el corredor Atlántico con el Mediterráneo, como un eje básico y prioritario de la Red Transeuropea de Transportes, que debe estar concluido en su totalidad en 2030.



Por otro, definir fechas claves que marquen una hoja de ruta de las Infraestructuras de comunicaciones que permitan una transformación con el horizonte 2030, con compromisos concretos para los próximos 4 años. Especialmente, impulsar este mismo 2023 acciones concretas que permitan el desarrollo de otras en los próximos años.



PROPUESTAS PARA 2023



Entre estas propuestas se encuentra la entrada en funcionamiento de un servicio directo diario Madrid-Lisboa de pasajeros en ambos sentidos por la Linha do Leste en Portugal. Por otro, la finalización y entrada en servicio de la electrificación y sistema de señalización y seguridad ERTMS de Plasencia a Badajoz.



También reclaman las actuaciones necesarias que permitan la entrada en servicio del by-pass de Mérida en 2024; y un seguimiento e impulso de las actuaciones de Plasencia a Talayuela para que puedan estar finalizadas y en uso en 2026. Para ello, subraya Salas, es necesario que el concurso para la electrificación se publique este 2023.



Por otro lado, reclaman para este año la adjudicación del proyecto y DIA de la electrificación de la línea convencional de Illescas a Talayuela incorporando la línea de fibra óptica que permita la conexión digital de alta capacidad entre Lisboa/Sines y Madrid en 2028.



Igualmente piden mejoras en el servicio del trayecto Madrid-Badajoz, minimizando incidencia y cumpliendo los horarios, además de incorporar "al menos" un nuevo tren Alvia a la línea, ampliando la oferta de un horario que permita adelantar el primer servicio de la mañana y retrasar el último de la tarde.



Faltaría también cerrar un acuerdo entre España y Portugal sobre la conexión internacional de Caya; o la definición del modelo y puesta en marcha de la terminal de contenedores en la Plataforma Logística de Badajoz; y el inicio de la construcción del edificio de los servicios de aduana en la plataforma y aprobación de la zona franca de la plataforma.



TREN RUTA DE LA PLATA



Por último, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre la próxima licitación de un estudio para valorar la viabilidad de la reapertura del tren Ruta de la Plata, García Salas ha señalado que es la primera información al respecto, aunque ha señalado que "lo oficial es que empiece el concurso a ejecutarse", que desde el anuncio hasta que se adjudica "a veces pasan tres años".



Un anuncio que la plataforma agradece, porque así lo había solicitado, pero que pide que se agilice, para no demorar más su posible puesta en marcha.



En este punto, ha reclamado que se incluya dentro de la red básica ampliada de la red europea, que tiene un horizonte hasta 2040. En este sentido, y teniendo en cuenta que el desarrollo sería por tramos, ha remarcado que "el más urgente y necesario" sería el Plasencia-Salamanca, para el cual estima un horizonte de al menos 10 años si se empieza ahora, porque si se hace dentro de cinco, "pues ya son quince".