El PSOE de Badajoz insta al gobierno local a publicar "ya" el Bando del Carnaval

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha instado al equipo de gobierno a que publique "ya" el Bando del Carnaval, fiesta reconocida de Interés Turístico Internacional, lo cual debería "obligar" a una "mayor exigencia" a la hora de prever este acto administrativo que recuerda el cumplimiento de obligaciones reglamentarias.

En este sentido, ha expuesto en una nota de prensa que sería "muy útil" que su publicación ya se hubiera producido para señalar el horario de ensayo de murgas y comparsas, o para que la hostelería conociera con tiempo cómo les afecta la normativa.

Además, para el PSOE, "no hay manera de que este equipo de gobierno sea previsor y se anticipe a las exigencias que lleva aparejadas el Carnaval de la ciudad", "ni siquiera" cuando ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras lo que ha detallado que, en los últimos años, el Bando de Alcaldía sobre el Carnaval de Badajoz se publica "tarde", en concreto en 2020 dos días antes de iniciarse y en 2022 siete días antes.

De este modo, no ha estado "listo" este año para Las Candelas, ni de la Margen Derecha ni de Santa Marina, ante lo cual ha recordado que que el próximo evento "relevante" es la Tamborada, este sábado día 11, y ha destacado que en un fin de semana tan próximo al Carnaval como el pasado la Policía Local realizó advertencias hasta a nueve comparsas de la ciudad por quejas vecinales mientras realizaban los necesarios ensayos.

A su vez, para el PSOE, el bando "aporta certidumbre a la fiesta", y "nada de esto hubiera ocurrido" si estuviera publicado y se conociesen los horarios permitidos y la distancia mínima del casco urbano para el ensayo de murgas y comparsas, algo que en 2022 fue de 10:00 a 23:00 horas y 150 metros.

Gracias al Bando de Alcaldía, ha continuado, se autorizan cortes de tráfico en vías secundarias para ensayar los desfiles y se dispensa a los integrantes de las agrupaciones inscritas de las prohibiciones que marca la Ordenanza de Policía Urbana (BOP 242, de 20/12/2013, art. 14) autorizándoles al uso en la vía de aparatos o instrumentos musicales, que pudieran generar ruido. "Así se evitarían confrontaciones superfluas con los vecinos", ha insistido.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Desde el Grupo Socialista consideran "conveniente" adelantar la Junta Local de Seguridad, para incorporar al Bando lo que esta considere "necesario", al tiempo que ve que "sería ridículo" autorizar los ensayos de las comparsas dos o tres días antes de empezar el Carnaval.

Al mismo tiempo, ha agregado que también los hosteleros deben saber si les afecta la normativa, puesto que "su dedicación y buen hacer hace fiesta, crea empleo y precisan de certidumbres", y ha incidido en que "todo esto es necesario" para impulsar el Carnaval de Badajoz. "Lo contrario es dar pasos en falso, incluso poner zancadillas a la fiesta principal de la ciudad", ha recalcado.

Por otro lado, el PSOE ha sostenido que no hay "intención" de devolver el dinero de las entradas al Concurso de Murgas (Comba), y se ha referido a que "no puede ser por otro motivo más que por no reconocer un error del propio equipo de gobierno", a pesar de las "advertencias" de los funcionarios, y "por la soberbia que caracteriza" al alcalde Ignacio Gragera que "siempre ningunea o rechaza las propuestas e indicaciones del principal grupo de la oposición".

"Es indudable que esto evidencia el caos político y administrativo que vive el Ayuntamiento de Badajoz en la actualidad", ha resaltado el Grupo Socialista que ya adelantó el pasado viernes que las entradas al Comba, para cobrarse, necesitan de una ordenanza de precios públicos para el acceso a espectáculos que promueva el Ayuntamiento de Badajoz.

Para eso, tal y como ha concluido, hay que hacer un estudio de costes de producción y establecer una tabla fija de los mismos y, dependiendo de cada evento, determinar los diferentes precios para el acceso a los recintos. Otros impuestos sí tienen su propia ordenanza de tributos.