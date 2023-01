El PSOE de Zafra asegura que al PP local "solo le interesa el turismo en año electoral"

La Agrupación Municipal del PSOE de Zafra ha asegurado este viernes que al PP local "solo le interesa el turismo en año electoral", y ha valorado de manera positiva la presencia de la localidad en Fitur.

Así pues, para los socialistas segedanos Zafra se ha convertido en un referente turístico del Sur de España "y no ha sido gracias al PP que, entre otras cosas, ha destacado que la distinción de Destino Turístico Inteligente es inútil".

En concreto, según informa el PSOE de Zafra, "el PP no está por la labor de ayudar a las empresas y trabajadores del sector turístico, tanto es así que nunca ha acompañado al Ayuntamiento a Zafra a su presentación en Fitur" y solo lo han hecho este año "para hacerse la foto electoral".

De hecho, los 'populares', a su juicio, han acudido a Fitur para "pasear por esta feria, pero no para trabajar por Zafra, porque no se han enterado de nada, ya que en Fitur no se presentaron los carteles de la FIG y de la Semana Santa, sino que se han promocionado estas fiestas", eventos que son el mejor escaparate turístico de la ciudad, ha insistido.

Para el PSOE segedano, el portavoz y candidato del PP local "demuestra una vez más que no sabe nada sobre Fitur", ya que desconoce que "se dan quince minutos a cada municipio para la presentación, pero sobre todo, desconoce gravemente que el trabajo de promoción comienza después, atendiendo a todos los medios de comunicación a los que le ha interesado, en este caso, Zafra, ya que son ellos quienes dan promoción en el país a lo que se ha escuchado".

Además, ha recalcado que los populares "desprecian el trabajo que un trabajador del ayuntamiento ha realizado para confeccionar un vídeo que promocionase a la ciudad", y asisten a los foros "a hablar mal de su ciudad y de sus vecinos, porque cada vez que critica a Zafra lo hace a toda su ciudadanía y a todas las empresas que cada día se dejan la piel para llevar el nombre de Zafra a lo más alto", ha sentenciado.