Badajoz llega a Fitur como destino "versátil" con Carnaval internacional "de alto voltaje"

La ciudad de Badajoz se ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como un destino turístico "versátil" que celebra un Carnaval declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional "de alto voltaje" con 10 días de celebración, y que contará este año con más de 11.000 participantes en el Gran desfile del domingo o con el pregón a cargo del humorista y cómico José Mota.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y los concejales de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, el de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, y la de Cultura, Paloma Morcillo, acompañados de integrantes de las comparsas del Carnaval, han presentado en el stand de Extremadura en Fitur las novedades y nuevos atractivos turísticos de la Estrategia 2020/2023 del Destino Turístico Badajoz, que invita a redescubrir la ciudad en sus distintas facetas, haciendo especial hincapié en las fiestas carnavaleras.



Jaime Mejías, que ha saludado en varios idiomas y ha ofrecido parte de su intervención en inglés, ha detallado que este año la capital pacense se presenta en Fitur como un destino "versátil" con "un Badajoz para cada ocasión", ante lo cual ha invitado a prestar atención a las "maravillas" que iban a mostrar, porque "pocos" lugares pueden decir que son sede de uno de los mejores Carnavales del mundo, el cual ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional.



"Y este año vamos a romper moldes con un Carnaval de alto voltaje y 10 días de diversión", ha remachado, para destacar que, además, celebran que Badajoz forma parte del Camino de Santiago al ser lugar de paso de las Rutas Jacobeas.



También ha invitado a descubrir la "maravillosa" historia de una ciudad militar y fronteriza a través de la recreación histórica de Los Sitios de Badajoz, así como su "maravillosa" muralla abaluartada y su Alcazaba árabe que es la más extensa de Europa, a la vez que ha resaltado la cultura, los monumentos o el arte de "la ciudad de las aves", que ha definido como un "paraíso natural" con una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) urbana.



Badajoz también es gastronomía y la "capital mundial de los desayunos", ofrece la posibilidad de realizar compras y negocios y es un lugar "perfecto" para organizar congresos. "Acompáñennos en este viaje a un destino que ofrece un plan distinto en cada momento, un Badajoz para cada ocasión", ha subrayado.



EL CARNAVAL DE BADAJOZ



El Carnaval de Badajoz ha sido una de las propuestas turísticas de la ciudad que más tiempo ha ocupado en la presentación del Ayuntamiento de Badajoz, en la que Francisco Javier Gutiérrez ha explicado que la fiesta carnavalera consiguió el pasado año la "ansiada" declaración de Interés Turístico Internacional y que este año la presentan por primera vez con dicha distinción en Fitur, un "marco incomparable" en el que dar a conocer un Carnaval que cambia.



Y es que, como ha detallado, el Carnaval de Badajoz se amplifica a un total de 10 días, y es de "primer nivel", uno de los más importantes del mundo, tras lo que ha avanzado que en el Gran desfile del domingo de este año participarán más de 11.000 personas, datos que lo posicionan "seguramente" como el desfile más grande de Carnaval de España.



De la programación de este 2023, Gutiérrez ha avanzado novedades como una Gran Gala de entrega de entrega de premios o la actividad 'Unidos de plaza en plaza', en la que todas las disciplinas y grupos que participan en el Carnaval puedan trabajar conjuntamente y promocionar esta fiesta y la ciudad, como también ha recordado que el Carnaval de Badajoz no comienza con el pregón del viernes 17 de febrero desde el ayuntamiento, sino el 28 de enero con Las Candelas.



Sobre el pregonero de este año, el cómico y humorista José Mota, el edil ha disculpado su ausencia debido a problemas de agenda por su trabajo, aunque les ha mandado un vídeo en el que Mota reconoce que tenía previsto acompañar en esta presentación del Carnaval de Badajoz en Fitur, pero que algunos compromisos profesionales se lo han impedido, a la vez que ha enviado al ayuntamiento su "más sincero" agradecimiento por haberle distinguido como pregonero de este año y permitirle ser "uno más de vosotros, uno más de la gran familia carnavalera pacense".



Razón por la cual" ha continuado, ha querido aprovechar ese momento para invitar a "todo el mundo" a que visite el Carnaval de Badajoz: "vais a disfrutar un montón, tenéis que venir a esta gran fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Recuerda del 17 al 26 de febrero os espero a todos en el Carnaval de Badajoz. Tienes que venir, y si no, si no iremos a por tí", concluye el cómico con su habitual gracejo.



CIUDAD TRANSFRONTERIZA CON HUELLAS ÁRABES Y CRISTIANAS



Finalmente ha intervenido Ignacio Gragera, que ha hecho hincapié en que la promoción turística de Badajoz "se adapta" y se presenta en esta ocasión asumiendo una terminología que es "moderna", que es la de la ciudad en 360 grados, de manera que es un Badajoz que es "visto" por y desde todos los puntos de vista y que pretende y puede reunir "todas las miradas posibles" y desde todas ellas mostrar su patrimonio, desarrollo y nuevas propuestas, junto a sus viejas tradiciones.



"Les hablo de un Badajoz para cada ocasión, diría más, un Badajoz para cada persona que desee explorar nuestra identidad, nuestra historia, nuestra forma de ser y de entender la vida, y por supuesto también de comprender y compartir nuestro futuro", en una ciudad "única", "diferente" y "llena" de atractivos y propuestas monumentales, culturales, festivas y de ocio, así como de congresos con instalaciones "punteras".



Gragera ha subrayado igualmente su carácter transfronterizo y que es capaz de combinar "lo mejor" de España y Portugal; sus "huellas" árabes y cristianas o que está en "permanente recuperación patrimonial" con enclaves, edificios y murallas que "asombran" y con "novedosas" instalaciones que también "asombran" en un Badajoz "urbano que vive también en plena naturaleza" dado todo lo que aporta el río Guadiana a una ciudad "famosa" por su hospitalidad.



Al mismo tiempo, presenta un "mapa de fiestas" que incluye también la Semana Santa, la fiesta de fundación de la ciudad Almossassa, Los Palomos o San Juan, a tenor de lo cual ha resumido que en 2023 el ayuntamiento quiere promocionar y promover tanto su Carnaval, como la inclusión de Badajoz como "un miembro más de pleno derecho" de las Rutas Jacobeas y por tanto del Camino de Santiago, y la recreación histórica de Los Sitios.



"Un Badajoz para un fin de semana inolvidable, un Badajoz donde divertirse, donde comer el mejor producto, donde se es uno más de la ciudad al instante", ha concluido el alcalde de la capital pacense.