El Ayuntamiento de Badajoz no aplicará la medida de descuento en el bus urbano

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que la ciudad no va a poder aplicar la medida de descuento del precio del transporte urbano "por responsabilidad" y por no tener la "confianza" de que el Gobierno vaya a pagar su "parte", así como por el déficit que acumula el autobús ante el cual no pueden "comprometer más las arcas públicas" con un servicio "que ya es deficitario de por sí".



De este modo, la bonificación del 30 por ciento en los billetes de autobús - aplicado a los "multiviajes" y no al billete sencillo - pierde vigencia este sábado, día 31, y a partir del próximo domingo 1 de enero en Badajoz "vuelve a su precio original", como ha confirmado Gragera en su balance del 2022, en el que preguntado por este tema ha expuesto que "no" es una decisión del ayuntamiento, sino del Gobierno, dado que "todavía" están esperando que les abonen el dinero que decían que les iban a conceder el 1 de septiembre para la rebaja de este porcentaje.



Así, sobre las ayudas aprobadas por el Gobierno central para promover la rebaja en los transportes a la ciudadanía vinculando la aportación nacional del 30 por ciento a que el resto de administraciones aportaran el 20 por ciento, el primer edil ha sostenido que el Ejecutivo central lo que no puede hacer es "cargar" a las entidades locales con responsabilidades o descuentos "que luego ellos mismos no cumplen", tras lo que ha remarcado que ese 30 por ciento de descuento que el ayuntamiento ha aplicado en el precio de los billetes del bus urbano ha sido abonado y adelantado por el consistorio.



Igualmente, ha insistido en que el Ejecutivo central "todavía no ha puesto ni un céntimo de euro" y que se ha terminado la bonificación, tras lo que ha reconocido que en el Ayuntamiento de Badajoz tienen un "problema", que es compartido con "muchas" de las entidades locales, como es el déficit de esa prestación del servicio.



"Y si nosotros no podemos estirar más el chicle, porque no podemos, lo que tampoco podemos hacer es pagar una campaña de promoción gratis al Gobierno", ha continuado, "y asumir a pulmón responsabilidades que no son nuestras", a tenor de lo cual ha explicado que en la Federación de Municipios y Provincias cuando se planteó este asunto los ayuntamientos preguntaban si tendrían que pagar, y se dijo que "no" y que se podría hacer una liquidación y se iba a pagar por adelantado.



"No vais a tener que hacer absolutamente nada", se dijo, pero según Ignacio Gragera a 30 de diciembre "todavía no hemos visto ni un solo céntimo" por lo que "no" confía en que el Gobierno vaya a pagar este descuento o porcentaje de descuento que ofrece "ahora a futuro en tiempo y forma", cuando, además, si uno se va al histórico el déficit de la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad es "importante". "Nosotros no podemos seguir aguantando a pulmón ese déficit, y además por responsabilidad", ha insistido.



De igual modo, ha agregado que en la ciudad llevan "sin tocar" el precio del billete unos años y que, "incluso", sin el porcentaje de descuento el autobús en Badajoz es más barato que en la mayoría de las ciudades de España y "de hecho muchas" de estas no van a aplicar este descuento de cara al próximo año.



LAS OTRAS ADMINISTRACIONES



En relación a las otras administraciones, Gragera ha defendido que el ayuntamiento "está cumpliendo con la ciudad" y que, como dijo en su toma de posesión, también va a exigir que los demás cumplan, a tenor de lo cual se ha referido a que la actualidad hace que vean cómo la capital pacense "no solo es que no haya avanzado en infraestructuras", sino que "en algunos casos incluso hemos ido para atrás cuatro años después".



De este modo, ha expuesto que desde el ayuntamiento van a exigir a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España que cumplan sus compromisos, tanto con la ciudad como con la región y no solo con el tren sino también con las infraestructuras viarias, así como que "más allá de anuncios y de alguna puesta en marcha del servicio del tren", en "casos puntuales" este "va a su hora", pero "en muchos más casos también parece que no va a la que debería".



"No se ha hecho realmente nada, no se ha avanzado en la construcción prácticamente nada de la autovía Badajoz-Cáceres, de hecho hemos ido para atrás", ha señalado sobre el socavón en la N-523 tras la borrasca Efraín, del que ha dicho que no se tienen "visos" de verlo solucionado "al menos en el corto plazo", aunque "parece que ya hay una declaración de intenciones y de emergencia que pedíamos desde el minuto uno".



Tampoco se ha mejorado ni avanzado en las infraestructuras que conecten la ciudad de Badajoz con Zafra, ni se ha mejorado la conexión con Olivenza o la conexión con Cáceres, sobre la cual ha incidido en que en el proyecto que anunciaba el inicio de la licitación del primer tramo de la futura autovía entre ambas capitales extremeñas, el que tendría que salir de la pacense, "ahora no es un enlace que salga directamente desde la A-5, sino que se va a hacer 4 kilómetros más allá", a la altura del Tiro de Pichón.



Algo que va a "provocar", ha sostenido, que ese enlace directo con la A-5 "no sea una realidad", tras lo que ha reiterado que van a seguir exigiendo que el Gobierno de España cumpla con esta ciudad, también a la Junta para que cumpla y avance en los proyectos que tiene "encima de la mesa", como son especialmente la Plataforma Logística y la Ronda Sur.



En relación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha exigido y ha apelado para que le de una solución al nenúfar que afecta al río a su paso por la ciudad, después de que en estos tiempos haya visto que se han anunciado obras que "no terminan de arrancar", mientras que el deslodado del río "va a tardar mucho, si es que finalmente se hace", porque "todavía ni siquiera" se tiene ese informe o estudio informativo que se encargó hace "escasos meses" y que tiene un plazo de redacción de 18 meses.



A este respecto, el regidor ha dicho que una vez que se redacte verán si "pasa o no" ese estudio informativo la declaración de impacto ambiental, por lo que ha exigido a la CHG que "por favor" actúe "cuanto antes" y acorte todos los plazos que sean posibles y necesarios para darle una solución al Guadiana a su paso por Badajoz.



También ha instado a todas las fuerzas políticas al diálogo, solidaridad y unidad "pensando en el presente y en el futuro de la ciudad" y que "trascienda esto del debate político" y consigan ir "todos de la mano".