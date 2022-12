Gragera espera que luces de Navidad del Casco Antiguo estén montadas la próxima semana

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, espera que el montaje de las luces de Navidad en las calles del Casco Antiguo esté terminado "cuanto antes" para que pueda estar todo el alumbrado de la ciudad encendido la próxima semana.

Así lo ha avanzado Gragera en respuesta de los periodistas por las críticas ante el retraso de la instalación de esta iluminación navideña en el centro histórico de la ciudad por parte de los empresarios de estas calles y del Grupo Municipal Socialista, que a principios de mes reprochaba a Gragera la ausencia de alumbrado especial en esta zona.

Al respecto, el alcalde ha explicado que, cuando se hace el contrato "grande" de Navidad, hay un incremento "enorme" de precios ante el cual hay zonas en las que se decide "en su momento" que, como se pueden "cubrir" con el contrato de Comercio, se haga de esta manera, ante lo cual ha remarcado que en el caso de este expediente de Comercio "siempre se ha instalado más tarde" y ese refuerzo de alumbrado y el hilo musical "siempre ha salido más tarde".

De este modo, "siempre" se ha hecho con posterioridad al puente de la Constitución y de la Inmaculada, y esas fechas "no se podían cambiar" porque eran las que estaban establecidas administrativamente, según Gragera, para quien algunos comerciantes "han recibido una información que no era correcta y que se ha trasladado de manera absolutamente incorrecta por parte de aquellos" que no entiende "qué motivación o qué razón pueden tener para hacerlo".

Por ello, ha insistido en que se les trasladó que las luces se instalarían en esta semana, como así ha ocurrido, y ha matizado que se trata de un contrato de iluminación y que todos los años Comercio "hace un refuerzo de Navidad en cuanto a iluminación y a hilo musical".

El primer edil ha recalcado asimismo que este año el presupuesto para la iluminación ha sido mayor que otros años por el incremento de costes. Gragera considera que esta cuestión es "un problema relativo", porque "desde el primer minuto ha estado garantizada la iluminación" en el Casco Antiguo, independientemente de que, ha reconocido, este año se vaya a encender "un poquito más tarde de lo habitual", ha apuntillado.

Sobre esto último, ha agregado que, por ejemplo, en calles comerciales como Menacho llevan encendidas sus iluminaciones navideñas "desde el primer día" y que, según la información que maneja, en el caso del Casco Antiguo están todavía en proceso de montaje y espera que se terminen, si la lluvia lo permite, "cuanto antes" y se pueda hacer "el encendido ya normal con toda la ciudad encendida esta próxima semana", ante lo cual insiste en que "tampoco es una fecha tardía ni es una fecha rara".

Según el Ayuntamiento de Badajoz, unos 7.000 euros es el coste de luz durante el alumbrado de Navidad. En la inauguración del encendido, el pasado 25 de noviembre, el alcalde dijo que se adelanta el apagado, de manera que los días de diario es a las 00,00 horas y los fines de semana a las 2,00 horas.

AJARDINAMIENTO DE PEDRO DE ALVARADO

Por otro lado y preguntado por la crítica del Grupo Municipal Socialista en relación a que siga pendiente el ajardinamiento en Pedro de Alvarado, donde la obra de desdoblamiento terminó hace meses, pero la zona ajardinada sigue siendo de tierra a ambos lados de la avenida, Ignacio Gragera ha explicado que "está pendiente de hacer" y ha considerado que, en ese momento cuando se acomete una obra "que según ellos era imposible de hacer se hace", y "se ha transformado toda la avenida".

Así, ha incidido en que "todavía quedan cosas pendientes por hacer y se hará", y ha sostenido que el principal problema de esa avenida "no era precisamente el ajardinamiento", sino el hecho de que hasta que el ayuntamiento ha decidido actuar "aquello era un barrizal y ahora ya no lo es" y no solo tiene su acera, sus accesos o su carril bici, "sino que ahora mismo es una avenida más de la ciudad, eso es lo principal y lo importante".

Interpelado también por el retraso en las obras de la piscina de la margen derecha, el regidor ha resaltado que está pendiente del modificado y de que la empresa "avance en si tiene o no tiene capacidad", de manera que desde el gobierno local están "a la espera de que se haga ese modificado y de poder avanzar en ella" aunque "es verdad que está complicado".

De igual modo, ha apuntillado que la "intención" en que siga la misma empresa, y que "en todo caso" desde el ayuntamiento continúan "adelante" y "lo principal es que la obra avance", tras lo que ha indicado, en relación al tiempo que llevan parados estos trabajos, que "las dificultades son muchas" y que "al final no solo es una cuestión de voluntad, sino también de que han pasado muchas cosas, el precio era muy ajustado y el incremento de costes y de materiales es elevadísimo, no baja y no parece que vaya a bajar".

Por tanto, ahora la empresa debe "hacer números", ha concluido Gragera, para quien no hay fecha de inicio de obras y es algo que "dependerá de la capacidad que tenga la propia empresa para retomarlo", al estar hablando "prácticamente la misma situación" que se sigue teniendo con el Palacio de Justicia, "y con otras obras que por desgracia tienen ese tipo de situaciones".

Sobre el Palacio de Justicia, espera que "ya en breve esté también", aunque se llevan "varios años también esperando", y ve que "las situaciones son muy parecidas".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras guardar un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género.