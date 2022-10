Proponen que bandera Badajoz lleve fondo carmesí, con un león, una columna y el Guadiana

Ep.



La Comisión de la Bandera de Badajoz ha propuesto que dicho símbolo identificativo de la única capital de provincia que carece de éste presente un fondo de color carmesí, y como elementos, cargada en el cantón derecho, un león rampante dorado, junto a una columna de plata con base y capitel de oro cargada de una banda de oro con la leyenda 'Plus Ultra' y bajo ambos tres ondas de plata que representan al río Guadiana.



Desde dicha comisión y en concreto el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, ha explicado que la ciudad de Badajoz carece de bandera que la represente y que el alcalde ha entendido que esta "anomalía institucional no tiene sentido" y "no se debe prolongar"; al tiempo que ha remarcado que entienden que la bandera debe ser un símbolo representativo de toda la ciudad, "sin ninguna connotación ideológica ni de partido".



Como resultado de las deliberaciones mantenidas por dicha comisión, ha continuado, presentan una propuesta consensuada de bandera que incluye elementos heráldicos propios de la ciudad y representativos de su historia", tras lo que ha incidido en que, como todas las propuestas, esta es opinable y discutible, y es posible que cada ciudadano pueda tener en su mente su propia idea de bandera.



La Comisión de la Bandera de Badajoz, conformada por la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, Asociación Histórico Cultural de Recreadores 'Baluarte', la Asociación Histórico Militar Alfonso IX, Amigos de Badajoz y el experto en heráldica Miguel Calvo Verdú, han presentado este lunes en rueda de prensa su propuesta de bandera para la ciudad, en relación a la cual Cienfuegos ha indicado que los presentes, que en su mayoría representan a asociaciones o colectivos, han sido "generosos" para conseguir una bandera aceptada por todos.



Tras esta rueda de prensa en las Casas Consistoriales, ha avanzado, llevarán la propuesta al alcalde y, en estos días, se reunirán con los diferentes grupos políticos con representación municipal con el fin de que pueda aprobarse en pleno. "De ser así, pedimos a todos los ciudadanos que la asuman como propia y que consigamos un consenso en este tema", ha dicho, al tiempo que ha precisado que, como consecuencia del acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de marzo de 2021, se convocó una comisión con el objeto de consensuar una propuesta de bandera para la ciudad.



Por ello, el pasado 17 de mayo fueron convocados a una primera reunión por el alcalde, a la que asistió también la concejala de Cultura para tratar este tema. En esta reunión, ha matizado, el ayuntamiento convocó a las asociaciones, colectivos y particulares que habían expresado durante los últimos años algún tipo de propuesta sobre la bandera de la ciudad o habían mostrado interés sobre la misma.



Según Cienfuegos, en ella el alcalde les comunicó a los presentes su preocupación por que la ciudad no cuente con una bandera que la represente, al tiempo que les instó a que llegaran a un acuerdo y que propusieran una bandera que él aceptaría y llevaría a pleno para su aprobación.



En este sentido, ha recalcado, las reuniones que han mantenido se han celebrado en el ayuntamiento sin intervención de ningún miembro del consistorio, a excepción del jefe de gabinete de Alcaldía-Presidencia, que ha asistido como secretario de actas de las reuniones, levantando acta, sin voz ni voto ni intervenir en las deliberaciones.



LA BANDERA



Miguel Calvo ha sido el encargado de explicar el significado de los distintos elementos que componen esta propuesta de bandera, comenzando por su color, sobre el que la comisión llegó a la conclusión que, aunque cuando Alfonso IX de León conquista la ciudad en 1230 lo hace entrando con el pendón del Reino de León, que era una bandera blanca con un león púrpura rampante, concediéndole la categoría de ciudad realenga dependiente de la corona, al mismo tiempo que le concede fuero y carta puebla, la dependencia del Reino de León duró poco.



Y es que, como ha recordado, el monarca fallece en septiembre de ese mismo año y hereda la corona su hijo Fernando III 'El Santo' que une los dos reinos de León y Castilla, prevaleciendo desde entonces el color carmesí, y lo mismo sucede con Alfonso X el Sabio, que ratifican los fueros originales y conceden otros tantos.



En segundo lugar, ha explicado, tres elementos campean en la bandera carmesí, entre los dos primeros símbolos históricos (el león y la columna) y el tercero (el río) símbolo natural vinculado desde sus inicios al devenir histórico, organizativo y económico de la ciudad, como "observador" privilegiado.



En concreto, se trata de una columna de plata con base y capitel de oro cargada de una banda de oro con la leyenda en sable 'Plus Ultra', símbolo concedido a la ciudad por el emperador Carlos V; mientras que el león es de oro rampante, uñado y linguado de plata, perfilado de sable y coronado de oro, símbolo concedido a la ciudad por Alfonso IX de León tras la conquista de la ciudad en 1230. Junto a ellos, tres ondas de plata representan al Guadiana, elemento natural cargado de significado en el devenir histórico de la ciudad.



HOJA DE RUTA



Finalmente, Juan Carlos Romero, de la Asociación de Recreadores, ha detallado la hoja de ruta, que se iniciará con una reunión este lunes con el alcalde Ignacio Gragera, para que pueda llevarla a la Comisión Informativa de Asuntos Generales, quedando así en conocimiento de todos los grupos políticos de cara a la votación para su aprobación en pleno el lunes 31 de octubre; como también se reunirán con todos los partidos políticos que se han interesado por la propuesta.



En caso de aprobación en pleno, se pondrá a exposición pública durante un plazo de 20 días y una vez concurrido este plazo se llevará de nuevo a pleno para confirmar su aprobación a finales de noviembre. En caso también afirmativo de esta segunda votación, con el acuerdo de la secretaría de Alcaldía y acompañado del correspondiente informe vexilológico que respalda la propuesta elaborada por Verdú se enviará a la Consejería de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Territorio.



Dicha Consejería es el órgano regulador a este respecto y dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto; de manera tal que, en caso de no pronunciarse, se toma como aceptada la propuesta y se podría continuar con el procedimiento. Para finalizar el proceso y con toda la documentación recogida anteriormente, se inscribirá en el Registro de Símbolos de la Consejería.