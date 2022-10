PSOE alerta de que Ifeba ha sido explotada como bien patrimonial "sin serlo"

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha alertado de que la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba) ha sido explotada como bien patrimonial "sin serlo".

Además, a la falta de ordenanzas fiscales se unen ahora unas consecuencias que pudieran ser graves, por lo que ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, el cese de la concejala de Ifeba y, si no lo hace, el PSOE pedirá su reprobación en el próximo pleno.

Cabezas ha sostenido en rueda de prensa que el pasado jueves el equipo de gobierno intentó poner "cordura" en el "desaguisado" de Ifeba, tras lo que ha apuntillado que, para ello, debieron remontarse a un pleno de noviembre de 2015 donde todos los partidos apoyaron que se iniciaran los trámites para que la Institución Ferial de Badajoz se desafectara y pasara de bien demanial o de domino público a bien patrimonial.

Dicho de otra manera, ha matizado, se decidió un cambio de adscripción jurídica respecto de dicho bien que, al pasarlo a privado, "ya se regía por otras reglas de juego totalmente distintas", de manera que se aprobó en pleno ese cambio, pero los papeles o informes "se perdieron entre los despachos de los diferentes concejales del Partido Popular con Fragoso como alcalde", y no continuaron los trámites, ni se publicó en el BOP, ni hubo un mes de exposición pública, ni alegaciones, como tampoco volvió al pleno para su aprobación definitiva.

En cualquier caso y sobre las consecuencias de esto, ha remarcado que se trata de "una auténtica bomba para la institución ferial, que desde entonces y por lo tanto desde siempre, ha sido explotada como un bien patrimonial sin serlo", así como que las consecuencias administrativas son "devastadoras".

De ahí la "insistencia" del PSOE en recibir los informes solicitados, pues "vamos a ir hasta las últimas consecuencias: conocer las fechas de los informes y lo que digan puede situarnos en otro escenario distinto, el 404 del Código Penal". "La prevaricación administrativa, que puede convertir el 'Caso Ifeba' en el 'Caso 404'", ha advertido Ricardo Cabezas.

Como ha recordado, un bien de dominio público se gestiona desde una concesión administrativa o con el establecimiento de unas tasas con su correspondiente ordenanza de uso; mientras que un bien patrimonial te permite poner precio a servicios, venta de expositores, alquiler integral o parcial del espacio para eventos privados.

"Y esto es lo que se ha estado haciendo, emitiendo facturas y cobrando IVA, sin poder hacerlo", ha dicho, para remarcar que en Feciex "quisieron maquillar la situación no cobrando entradas", pero sí lo hicieron con el resto de los servicios prestados.

Otras consecuencias "mayores" pasan por "devolver todo lo cobrado de manera indebida con todos sus intereses de demora" al ser un dinero obtenido "ilegalmente".

Por otra parte, deben rectificarse los datos trasladados a Hacienda pues "han resultado erróneos, exponiéndonos a una posible sanción" y, además, se ha producido una contabilización 100 por cien "errónea" que conlleva que ni la Cuenta General ni las liquidaciones sean correctas, ni las parciales de Ifeba, ni las consolidadas de todo el ayuntamiento.

Ha reiterado, igualmente, que la no existencia de ordenanzas reguladoras o acuerdos de imposición y dicha contabilización "es como esconder la porquería debajo de la alfombra, dado que así se piensan que no se iba a saber"; ha reafirmado que el Tribunal de Cuentas debe ser conocedor de esta cuestión, y ha añadido, a quien quiera aludir a desconocimiento de esta situación, que el error no parte de 2015, sino que ya en 2012, 2013 y 2014 "ya están mal contabilizadas" las cuentas porque nunca se ha tenido una ordenanza fiscal para Ifeba.

REPROBACIÓN DE BLANCA SUBIRÁN

Para los socialistas, es una "desfachatez" que siete años después se lleve al acuerdo plenario al BOP y "no es el año" de Subirán ni del también 'popular' Antonio Cavacasillas, sobre lo cual Cabezas ha dicho que "el nuevo PP está resultando muy viejo para ser nuevo" y que la edil del PP y vicepresidenta de Ifeba "debe irse ya" y, si no lo hace, "debe echarla" el alcalde.

Y es que, aunque estuviera delegada la presidencia, la delegación no altera la titularidad de la competencia. "Entendemos que él, que es abogado, lo conoce", según Cabezas, para quien hay que sumar también el "agujero negro" del Pifba, y que "si no dimite o no la cesan" llevarán la reprobación de Subirán al próximo pleno. Al respecto, el Grupo Socialista sostiene que si Subirán no se va, Gragera "debe marcarse otro Solana", y el alcalde y presidente de Ifeba "descaradamente mira hacia otro lado" pese a que pertenece a un partido que "vino a regenerar la política".

CASO IFEBA

Para los socialistas, hay un 'Caso Ifeba' desde que alertaron en mayo de que no tenía ordenanza reguladora para hacer cobros, y han lamentado que desde el 8 de junio siguen si recibir la documentación requerida al alcalde como presidente de la institución ferial.

Una información que debería hacerse pública "si es que no hay nada que ocultar" según Cabezas, que ha ahondado en que ante la "pasividad" e "inacción" del primer edil, el equipo jurídico del PSOE creyó "conveniente" registrar con carácter oficial dicha petición sobre estos informes.

Así, ha recordado que el plazo de cinco días sin obtener respuesta les habilita para acceder a ella, como así se dispone legalmente.

"Hace cinco días presentamos un recurso para que nos diesen la información, que es lo que nos da fuerza ya para ir al Contencioso-Administrativo, entre mañana y pasado seguramente", ha dicho, puesto que la información la han vuelto a solicitar y el tiempo límite cumple este miércoles, por lo que se irá directamente a los juzgados.

A tenor de esos informes, ha dicho que son "indispensables para conocer si hay más allá" y que "tal vez lleven a considerar no solo infracciones en el orden administrativo". "Todo apunta que habrá responsabilidades de índole penal. El tiempo lo dirá", ha matizado Cabezas, que ha apostado por que se celebre Fehispor sin cobrar "nada a nadie".

Al mismo tiempo, ha planteado que es "lamentable" que ante un caso "tan grave no se pueda esperar transparencia" y que "la mayor preocupación de un equipo de gobierno, cuyo alcalde, por cierto, vino a la política para regenerarla, sea tapar cualquier problema que evidencie una mala gestión". Por eso, ha afirmado, Gragera "tiene la oportunidad" de dejar el ayuntamiento "limpio de ilegalidades".

Ricardo Cabezas ha sostenido por último que "independientemente de dónde lleguen las consecuencias principales de este Caso Ifeba", hay otra consecuencia derivada, como es "la falta de credibilidad, cuando no mentira, de un equipo de gobierno troceado"; al tiempo que ha defendido la honorabilidad de los trabajadores de Ifeba.