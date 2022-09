El PSOE de Badajoz urge a PP y Cs a convocar la Junta Extraordinaria de Ifeba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz urge a Partido Popular y a Ciudadanos a convocar la Junta Extraordinaria de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) o acudirá a los juzgados, al considerar que no cobrar las entradas a las ferias es una decisión "tan importante" que debería haber pasado por la Junta Directiva.

Así pues y ante el anuncio a los medios por parte de la concejala de la institución ferial de que no se cobraría entrada, y la posterior constatación al visitar la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica Feciex, y en defensa del interés general, los socialistas reclaman "cumplir con la debida transparencia".

De este modo, a través de una nota de prensa, la formación socialista explica que ya constató "problemas" y por eso reclamó información el pasado 8 de junio, hace más de tres meses, sin recibir contestación por parte del equipo de gobierno.

En este sentido, el Grupo Socialista solicitó por registro una petición de informe sobre la "inexistencia" de Ordenanza Fiscal Reguladora de los ingresos en Ifeba, obligatoria desde 2018, y si se han producido cobros "indebidos" y si estos deben devolverse o no procede jurídicamente esta actuación.

"Ni han pasado información al Grupo Socialista, ni se ha reunido la Junta Directiva de Ifeba", remarcan los socialistas, que tienen interés en conocer, entre otras cosas, desde qué año los responsables municipales conocían que no se podía cobrar "sin un soporte válido legal y no lo resolvieron", "una dejadez y desconsideración de la que alguien debiera asumir responsabilidades".

Ante esta situación, el PSOE da 24 horas para que sea convocada una junta directiva extraordinaria y, además, les sea facilitada la información requerida hace tres meses y que supera "ampliamente" el periodo de respuesta al que está obligado el gobierno municipal. "Si no lo hacen, los socialistas acudirán a los juzgados", han avanzado.

Asimismo, ha apuntillado que, si finalmente hay que hacer una Ordenanza Fiscal de Ifeba, "que será así en un proceso que llevará su tiempo", el PSOE se ofrece a realizarla y entregarla "en mano" al equipo de gobierno, "bajo la premisa y condición de que sea la mejor de todas, en un gesto de máxima colaboración con el consistorio y con el fin de desatascar el problema, que tiene más trasfondo del que parece a primera vista".

Por todo ello, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha advertido de que quieren respuestas y las exigen "porque la ley nos lo permite y nos da la razón", así como que quieren que se reúna la Junta Directiva de Ifeba "cuanto antes" para tomar decisiones y, si es urgente, una nueva ordenanza fiscal.

También quieren saber si hay base legal con respecto a los cobros ya realizados en Ifeba en los últimos años o hay que devolver el dinero; y que les contesten al documento que presentaron el 8 de junio.

"Es una vergüenza que no lo hayan hecho ya. ¿Qué tienen que esconder? Si no lo hacen en 24 horas iremos a los juzgados. Las cosas se hacen bien o no se hacen y estamos para defender el interés de la ciudad, no para tapar a nadie", ha concluido Cabezas, quien teme que "esto es la punta de iceberg de muchas más cosas que irán saliendo fruto del desgobierno municipal".