Gallarda asegura que el nombre de Vegas Altas ha tenido una "muy buena acogida"

Ep

El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que puede asegurar que "ha tenido una muy buena acogida" el nombre de Vegas Altas propuesto por la junta de portavoces de los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva para la fusión de ambos municipios, sobre lo cual, ha dicho, son "conscientes" de que cualquier nombre que decidieran tendrá "polémica".



"Hemos hablado con mucha gente, y han estado sobre la mesa cuatro o cinco nombres que podían ser posibles o viables, pero es el que más se acercaba a los sentimientos, porque el Palacio de Congresos se llama Vegas Altas, hay empresas en ambos municipios que por ese carácter intermunicipal se han querido llamar siempre Vegas Altas porque saben que representa a los dos, la carretera Don Benito-Villanueva es la Avenida Vegas Altas", ha remarcado, para considerar que puede decir, por experiencia, que interpreta "muy bien los silencios".



Así, su móvil no sonaba "prácticamente" cuando se anunciaron los dos nombres - en alusión sin citarlo a los dos propuestos inicialmente, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana - a tenor de lo cual puede asegurar que "ha tenido una muy buena acogida, sabiendo que todos tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad, que es diferente a la que hemos vivido", pero que "para nosotros no va a cambiar en exceso, porque vamos a seguir siendo unos de Villanueva y otros de Don Benito".



Y es que, como ha defendido Gallardo, esto fundamentalmente está hecho para que los niños, los bebés que se inscriban en el 27 bajo la denominación de Vegas Altas, cuando tengan 12 años como tiene su hija actualmente "lo que van a sentir como propio es su ciudad".



Interpelado por su valoración al respecto y por la polémica surgida al existir una pedanía de Navalvillar de Pela con el mismo nombre, Miguel Ángel Gallardo ha reconocido que "polémica va a haber siempre" y que son "conscientes" de que cualquier nombre que decidieran tendrá polémica.



"Si hubiéramos puesto Las Vegas hoy estaríamos diciendo que hemos quitado el nombre a las Vegas americanas, ¿no? En ningún caso se ha quitado ningún nombre, Vegas Altas como pedanía seguirá siendo Vegas Altas y yo creo que, además, será una pedanía más conocida y reconocida", ha dicho.



De este modo, ha aseverado que "en absoluto" le quitan "el nombre a nadie" y que en dicha pedanía mantendrán su denominación, algo que ha comparado con Cerro Gordo en la ciudad de Badajoz, "porque en realidad la pedanía, para que la gente lo pueda entender, se asimila a lo que puede ser Cerro Gordo en Badajoz" dado que "no tiene entidad jurídica propia y por lo tanto no choca en absoluto Vegas Altas".



"Pero sería como decir que le quitamos el nombre a la comarca, o que le quitamos el nombre a muchas cuestiones que tienen que ver con la interrelación entre los dos municipios", ha continuado, para remarcar que, después de lo ocurrido con la comisión de expertos "que hicieron un gran trabajo", los nombres propuestos "no conectaron con el sentimiento, las emociones, todo lo que representa el sentirse partícipes de algo o que el nombre les diga algo", y no podían "arriesgar" y, además, "la política tenía que asumir en este caso el riesgo de decidir".



INTOXICACIÓN Y ASPIRACIÓN



En este mismo sentido, ha insistido en que para los que no lo quieran, "que son pocos pero muy ruidosos", "siempre va a haber un elemento para difundir intoxicación" y que desde ambos consistorios no van a contribuir a esta última, dado que, como ha reiterado, esa pedanía se seguirá llamando Vegas Altas, y seguirá existiendo, "de la misma forma que nacerá en este caso una nueva ciudad, con su entidad jurídica propia, y con un nombre que en definitiva es la aspiración de la gente".



Igualmente, ha explicado que, previamente, se ha tenido que consultar al Registro nacional de entidades locales del Ministerio y que cuando tenían una terna de nombres consultaron por correo, y "lo único" que se dijo en ese caso y con respecto a Vegas Altas es que había una mancomunidad del mismo nombre, pero "en ningún caso se hablaba de la pedanía".



"Todos sabemos que la pedanía existe, que además en ese sentido va a seguir existiendo", ha apuntado, para incidir en el ejemplo de la citada barriada de la capital pacense al explicar que "es lo mismo que Cerro Gordo en Badajoz", "es un barrio fuera del casco urbano de Navalvillar de Pela en este caso, como lo pueda ser Cerro Gordo de Badajoz", de manera que no le quitan "ningún valor" y, como ha considerado, le implementan el mismo.



EL GENTILICIO



Preguntado también por si se ha pensado en el gentilicio de la nueva ciudad, el regidor villanovense ha replicado que no, que no lo van a pensar "tan rápido" y que, en ese caso, el alcalde de Navalvillar de Pela les ha dicho que no coincida con el de la pedanía de Vegas Altas que tienen genticilio, aunque reconoce que "es algo que no ocurre en todas las pedanías", al hilo de lo cual ha subrayado que en cualquier caso van a respetarlo "para que no coincida".



Para Gallardo, "todo lo que ha pasado ha sido muy positivo" y "lo que pasa es que tendemos en esta tierra siempre a ver la parte negativa de las cosas". "Hacer en esta tierra algo siempre es muy difícil, siempre te encuentras impedimentos en el camino, pero todos y no me refiero a la política, me refiero en el ámbito de la empresa, todos tenemos que contribuir a que las cosas sean posibles", ha planteado.



"Cuando uno de verdad cree verdaderamente que lo que está haciendo es lo mejor para lo que viene, aunque sea lo peor para ti, debe seguir haciéndolo, le puedo asegurar que lo peor para mí, pero lo mejor para las generaciones futuras", ha admitido Miguel Ángel Gallardo, junto con que "es verdad" que lo han pasado "mal" con el nombre, y que, "como rebote de ese rechazo", muchos "quisieron cambiar las reglas del juego".



A este respecto, ha defendido que "los nombres inviables al final lo único que nos llevan es a la frustración" porque en Villanueva "nunca se aceptaría" Don Benito-Villanueva, y en Don Benito "nunca se aceptaría" Villanueva-Don Benito, de forma que "los nombres inviables solo nos llevan a la frustración y la frustración nos lleva a la división, y a crear rencor".



Finalmente, ha hecho hincapié en relación a los dos nombres propuestos por la comisión de expertos, que como insiste "hicieron un gran trabajo desde el punto de vista histórico", generaron "algo unánime, que fue el rechazo", por lo que "la política debe escuchar", han escuchado a la gente y han rectificado en un camino "inédito" que, cuando se transita, "nadie lo ha recorrido antes".



"Lógicamente te tienes que equivocar", pero, para Gallardo, "lo importante es que nos equivoquemos y seamos capaces de escuchar y poder reencaminar, levantarse y volver a andar", aunque "lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego en mitad del partido" porque le parece "un error". Por último, se ha mostrado "contento", "ilusionado" y "sobre todo" convencido de que, "aquellos que ponen palos en el camino", "acabarán siendo los mayores defensores de la unión" en unos 10 años.