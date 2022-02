Buzo avanza que presupuesto municipal de Badajoz para 2022 no incrementará presión fiscal

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Badajoz, Eladio Buzo, ha avanzado este viernes que, el presupuesto municipal para 2022 no incrementa la presión fiscal "en ninguna medida" y que serán unas cuentas municipales "que avanzan el desarrollo de nuestra ciudad, con incremento total superior a los 117 millones de euros".



Así pues y sobre las cuentas municipales para 2022, el edil ha anunciado que incluirá inversiones "muy demandadas" por los vecinos, como un mayor mantenimiento de las calles tanto en poda, ajardinamientos, aceras, o limpieza, entre otras actuaciones para Badajoz y sus pedanías.



"Hemos trabajado barrio a barrio para saber de primera mano qué necesitan para un mejor mantenimiento y estamos valorando contratar un servicio de mantenimiento de rotondas y medianas que supere los 650.000 euros anuales", ha expuesto, junto con que son "conscientes" de las necesidades de la ciudad, trabaja "en ello" y lo harán "dando soluciones positivas a toda la ciudad".



Así lo ha anunciado en una nota de prensa en la que el Ayuntamiento de Badajoz ha remarcado que "no hay que olvidar" que la ciudad contará con "grandes" proyectos que concluirán y otros que van a comenzar como el Consorcio del Casco Antiguo, que contará con una aportación inicial anual de 400.000 euros por parte del Consistorio.



Por otro lado, y teniendo en cuenta lo "circunstancial" de las variaciones en los precios que han obligado a reestructurar gastos, el equipo de gobierno local de Badajoz está "convencido" de que estos presupuestos "generarán confianza por el gran trabajo" que han realizado "y por el mayor compromiso con las demandas de nuestros vecinos".



"Un presupuesto en el que se trata de dar cobertura a la mayor parte de las demandas vecinales y empresariales de Badajoz y sus pedanías, volver a la normalidad de acciones en Cultura, un Carnaval con título internacional, más deporte y más ferias, todo con su traslado económico", señalan las mismas fuentes, "y por supuesto cumpliendo con el personal y cumpliendo con incrementos salariales acordados".



De igual modo, Eladio Buzo ha detallado que estas inversiones se añaden a los tres planes de inversiones o impulso puestos en marcha a lo largo de la presente legislatura y que sumados son más de 41 millones de euros, invertidos en la ciudad y sus pedanías "para mejorar la vida de todos los pacenses".



Como ejemplo, ha puntualizado, sirva que, en parques o jardines, acerado o asfaltado, del total se han dedicado más de 23 millones de euros en estas actuaciones. "Inversiones que han cumplido con el objetivo de mejorar nuestra ciudad y vida cotidiana, pero también el objetivo de mantener o mejorar el nivel de empleo de empresas que han sido merecedoras de los contratos de estos servicios", ha agregado.



CALENDARIO FISCAL



Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local de Badajoz ha aprobado en la mañana de este viernes el Calendario Fiscal para el ejercicio 2022, en relación al cual el concejal de Hacienda ha explicado que "como no podía ser de otra manera" se vuelve a generar "el mayor plazo posible para el abono de los impuestos locales para las familias y negocios de Badajoz, para todos los pacenses".



En este sentido, Buzo ha añadido que la responsabilidad que tienen como gestores, "y aun siendo testigos de la vuelta a la normalidad poco a poco", les permite tomar "de nuevo la misma decisión fiscal que al comienzo de la pandemia".



Así, se traslada de julio a diciembre el abono del 90 por ciento de la recaudación local, excepto la primera parte del pago de la tasa de mercadillo y el impuesto de rodaje que se pagan entre marzo y mayo.



Esos plazos, que pretenden dar facilidades de pago a todos los vecinos "y ser un alivio para quien aún lo esté pasando mal como consecuencia de la pandemia", "conlleva la reorganización económica de más de 56 millones de euros", ha señalado el edil, que ha recordado que el presupuesto actual es de 112 millones de euros.



"Un empeño de todos los que formamos el equipo de gobierno local de Badajoz que solo con la gestión eficiente de las arcas municipales se consigue, pensando únicamente en el mayor beneficio y facilidad fiscal", ha expuesto.



Finalmente, ha hecho hincapié en que los datos sobre estas tasas e impuestos se están elaborando, en que no hay datos de padrones "todavía" que se irán haciendo llegar cuando estén elaborados. No obstante, ha insistido en que, a nivel del presupuesto para 2022, no se incrementará la presión fiscal "en ninguna medida", ha sentenciado.