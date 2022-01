Alcalde Badajoz urge a Junta "sacar adelante" proyectos recuperación ermitas de Alcazaba

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que ha pedido una reunión temática y monográfica con la Junta de Extremadura "para intentar de una vez" sacar adelante los proyectos de recuperación de las ermitas del Rosario y la Consolación, situadas en el interior de la Alcazaba y que el Consistorio aspira a recuperar con cargo a futuras convocatorias del 1,5 por ciento Cultural.



En este sentido, ha confiado en que en este año 2022 consigan hablar con el Ejecutivo autonómico sobre los proyectos de recuperación de ambas ermitas, que ha destacado como un "compromiso" de la Junta de Extremadura y de la Consejería de Cultura, además de su importancia "por el riesgo y la situación en la que se encuentran".



También se ha referido a "lo importante" y "lo sentimental que supone la recuperación de dos ermitas que no solo fueron ermitas, sino que además también fueron barrios hasta hace no mucho tiempo, y por tanto lugar donde vivieron muchos de nuestros vecinos", ha recalcado Gragera, que ha planteado de cara a futuras convocatorias del 1,5 por ciento Cultural que esta obra sería "un buen candidato", en el caso de que se contara con los proyectos de recuperación de las ermitas.



En todo caso, ha reconocido, se necesita tener el proyecto y que por parte de la Junta de Extremadura se de "un paso" para la redacción del mismo. "Se iba a hacer en el 2021, no se ha hecho, nos han emplazado a este 2022, por tanto espero y deseo que sea una realidad esos proyectos de rehabilitación y podamos concurrir ya a ese 1,5 con ese proyecto", ha aseverado.



Sobre el proyecto de recuperación de estas ermitas, ha apuntillado que "ya es un compromiso de la Junta de Extremadura no una reivindicación del ayuntamiento" su realización, y que el consistorio seguirá exigiendo el "compromiso" de que el Ejecutivo autonómico invierta en la Alcazaba, en el marco del convenio a tres bandas firmado en su momento entre las administraciones nacional, regional y local.



No obstante, ha incidido en que la posibilidad de acudir a los fondos del 1,5 por ciento Cultural para acometer la restauración de ambas ermitas, en lugar de hacerlo la Junta, no lo pueden "dejar pasar".



"Obviamente son fondos que van saliendo año a año y que nos permiten poder ir avanzando en la recuperación integral de la Alcazaba. Si en algún momento la Junta de Extremadura recapacita y quiere ponerse al día, tal y como se han puesto el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Badajoz en dotar de fondos ese compromiso, pues seguramente como hemos tenido la oportunidad de ver vamos a encontrar proyectos suficientes como para poder hacerlo", ha hecho hincapié.



Seguidamente, ha lamentado el estado actual de las ermitas - cabe recordar que Hispania Nostra las ha incluido en su 'lista roja' del patrimonio en riesgo de destrucción o desaparición - y que la situación en la que están "hace que sea necesario y urgente actuar sobre ellas", por lo que una vez que tengan el proyecto y también la posibilidad de poder ir al 1,5 por ciento Cultural con esta actuación lo harán. "No podemos esperar, el ayuntamiento como institución puede esperar, pero quienes no pueden esperar obviamente son las ermitas", ha recalcado el regidor.



1,5 POR CIENTO



En su intervención con motivo de su visita a los yacimientos arqueológicos de la Alcazaba, Ignacio Gragera ha recordado que también se va a intervenir en la ciudad con el 1,5 por ciento Cultural y una cofinanciación del Ayuntamiento de Badajoz de 300.000 euros para rehabilitar y poner en valor el tramo de la Alcazaba que se comprende entre la Puerta de Carros y la Puerta del Capitel.



Sobre esta obra, ha explicado que sería ya el último tramo a recuperar, dado que se ha hecho un "esfuerzo" durante los últimos años que ha alcanzado a "prácticamente" la totalidad del perímetro de la Alcazaba, de manera que con este trabajo ya cerrarían uno de los "retos" planteados.



"Han sido muchos los que se han planteado para intentar que la Alcazaba, de una vez por todas, consiga lucir en toda su belleza, en todo su esplendor", ha destacado, junto con que, una vez que se han conseguido esos fondos, confía en que durante este año se pueda ver adjudicado el contrato e iniciadas las obras.



Asimismo, ha avanzado que también se va a intentar desde el consistorio, con cargo a los futuros 1,5 por ciento Culturales y con cargo a futuros convenios de colaboración con la Junta de Extremadura, poder hacer accesible los adarves de la Alcazaba, unas intervenciones que permitirán poder poner a disposición de cualquier persona con movilidad reducida "todo lo bueno y todo lo bonito y lo bello que tiene" este monumento de origen árabe.



En relación a la Junta y al convenio firmado entre esta y el ayuntamiento para el mantenimiento y conservación de la Alcazaba, ha hecho hincapié en que lo que se plantea para la anualidad 2022 de dicho convenio es dicha accesibilidad de los adarves e intervenir en los mismos para que aquellas personas con movilidad reducida puedan acceder y hacer todo el paseo por la Alcazaba sin problemas de accesibilidad.