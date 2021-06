PSOE Badajoz pide al gobierno local "máxima colaboración" con hosteleros en 'Feria de Día'

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno la "máxima colaboración" con los hosteleros en la denominada 'Feria de Día' de la Feria de San Juan de la ciudad, y ha confiado en que la apoye "sin reservas" tras "años de intentar cargársela".

El PSOE ha sostenido que "la lentitud y retraso" en la toma de decisiones "solo perjudica" a los hosteleros, facilitando "libertad" a sus clientes para que no se vuelva a repetir que deban levantarse a las siete de la tarde de las terrazas "con la excusa de que se debían limpiar las calles", por lo que ha pedido que "no se 'inventen' normas nuevas que lleguen para crear problemas donde no los hay".

En concreto, el concejal socialista, Luis Tirado, ha señalado que "más allá de las medidas sanitarias no debiera imponerse ninguna otra" y que si se les ha dicho que se podían ampliar veladores "pues hay que hacerlo" y "hay que cumplir con la palabra dada".

Sobre la ampliación de terrazas, ha matizado que se haga "siempre desde el respeto y consideración a los demás", pero también "sabiendo que estos días de Feria de San Juan son claves para la hostelería, un sector relevante y consolidado en la ciudad, pero debilitado tras quince meses de pandemia".

"Si ya es triste el olvido y retraso del tripartito en establecer cauces ágiles para un buen resultado de la 'Feria de Día', desde el PSOE esperamos demuestren la máxima sensibilidad y capacidad de reflejos ante estos empresarios para darles una respuesta válida e impulsar de nuevo esta fiesta en el Casco Antiguo", ha remarcado.

Para los socialistas, "una buena política de fiestas pasa por no 'molestar' a los sectores implicados en la feria", y dado que, según critican, "la previsión brilla por su ausencia", ven que "lo mejor con respecto a la 'Feria de Día' es que la "larga mano" del Ayuntamiento de Badajoz apenas se perciba". En este sentido, Tirado espera que los responsables de la Concejalía, en la que sería su primera feria, "se dejen asesorar, escuchen a quien sabe y yerren lo menos posible por el bien de todos".

Luis Tirado ha pedido "tres cosas" a la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, "y a los tres alcaldes" dado que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, "también quiere decidir en la feria": "que la pandemia no se utilice para justificar una feria mediocre, que se traslade cuanto antes la imagen correcta de lo que se pretende que sea la Feria de San Juan de 2021 y, que si hay feria, que se note, que no sea un funeral, que no sea un querer y no poder por no tener las ideas claras".

Por otra parte, el Grupo Socialista ha propuesto que el dinero no utilizado en organizar la fiesta de San Juan por la coyuntura actual y cuyo presupuesto ronda los 400.000 euros (395.000 euros en 2019), se destine a los que han resultado "más perjudicados" por la pandemia y sus limitaciones, como la hostelería y los feriantes.

Finalmente, Tirado ha planteado que una parte del alumbrado del ferial, en concreto el del recinto de casetas, se traslade al Casco Antiguo para reforzar la ambientación de la 'Feria de Día', tal y como hicieron en la pasada Navidad que ampliaron el alumbrado navideño a más calles sin coste alguno, y aprovechando que no hubo alumbrado especial en San Juan 2020 al suspender la feria por la Covid. "Pues ahora lo mismo, pero solo una parte de esa iluminación artística".