La Avenida Villanueva de Badajoz pasará a llamarse Avenida Miguel Ángel Celdrán

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y el edil no adscrito Alejandro Vélez, la abstención de Unidas Podemos y el voto en contra del PSOE una propuesta popular para cambiar el nombre de la Avenida Villanueva por Avenida Miguel Ángel Celdrán Matute, en reconocimiento al que fuera alcalde de la ciudad durante 18 años, fallecido el pasado mes de enero.



El primer edil, Francisco Javier Fragoso, que preside su último pleno ordinario como alcalde, ha explicado que, en la práctica, se trata de una reubicación dado que Celdrán ya daba nombre a una avenida en La Banasta, que pasará a denominarse de Juan Pablo II como también ha acordado el pleno, y ha reconocido que este punto tiene un "componente emocional" para él mismo, que recoge una iniciativa popular que pide trasladar la nominación de la Avenida Villanueva por el nombre del que ha sido regidor de la ciudad durante más tiempo.



En una intervención posterior, ha apuntillado que el cambio de denominación de una calle debe ser una "excepción", y se hace por la figura que representa Miguel Celdrán, cuya "voluntad" en sus últimos días fue que le "podía hacer ilusión" tener su nombre en esta calle en la que él hacía su vida y que, hasta hoy, recogía el nombre de la antigua carretera entre Badajoz y Villanueva del Fresno.



Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha criticado que no se trata de una iniciativa popular sino "de los 'populares'" que el PP lleva a pleno "sin consenso" y ha considerado que a Celdrán no le hubiese gustado que esta propuesta se elevase "sin consenso previo", a la vez que ha expuesto que estarían "dispuestos" a buscar otras ubicaciones que "dignifiquen aún más" el nombre de Celdrán o que podría añadirse su nombre a la actual denominación de esta céntrica avenida, a lo que ha añadido que votan no pero "no a Celdrán" sino al Grupo Popular "por las formas".



La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha compartido a su vez que se trata de una decisión que no se está tomando "con el suficiente consenso popular" y ha propuesto que, coincidiendo con la estatua de Celdrán que se está levantando en la Plaza Conquistadores, se nomine esta última con su nombre.



Para Vélez, Celdrán "no merece esta controversia" y ha apuntado "no hay duda del por qué darle nombre a esa avenida", algo "perfectamente justificado" e "independientemente" de quien lo presente; mientras que el portavoz de Cs, Ignacio Gragera, ha reconocido que el procedimiento "quizás" no es "el más ortodoxo", pero la figura del exalcalde "per se trasciende a las formas" por haber sido un "buen" regidor, el que ha tenido mayor apoyo popular y el que más tiempo ha gobernado la ciudad. Al respecto, Fragoso ha defendido que se ha intentado llevar con las formas "más respetuosas".



Por parte del PP, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha insistido en que se trata de una propuesta popular avalada por distintos colectivos que su partido ha recogido y, a tenor del debate suscitado en este punto, ha lamentado que le causa "pena" y "vergüenza" así como "un gran dolor al Partido Popular" y a la ciudad "que lo quería, que lo sigue queriendo, que lo sigue recordando y que no merecía este debate". Tras ello, Francisco Javier Fragoso se ha mostrado visiblemente emocionado al relatar el sentido del voto de cada grupo.



CALLE CONSUELO RODRÍGUEZ PÍRIZ



Se trata de uno de los puntos del orden del día de la Comisión de Cultura del pleno correspondiente al mes de mayo que se celebra este lunes en el ayuntamiento, en el que se ha debatido otra propuesta de Alcaldía para dedicar una calle a la que fuera concejala del PP entre 1999 y 2011 y diputada regional Consuelo Rodríguez Píriz por su aportación cultural y social a Badajoz, y que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de Unidas Podemos y Alejandro Vélez y el voto en contra del PSOE.



En su turno de intervención, Cabezas ha sostenido que tampoco en este punto hay consenso, mientras que Fragoso ha defendido que la figura de Rodríguez Píriz trasciende "más allá" de su paso por la corporación municipal, a la vez que ha trasladado al portavoz socialista que "supere su trauma" de no gobernar pese a ser el partido más votado en las pasadas elecciones municipales y ha reiterado que, personalmente, cree que no debería ser alcalde de Badajoz al ser un "cooperador necesario" en el tema relativo al Club de Debates Urbano.



También se ha aprobado con la abstención de Unidas Podemos otra propuesta de Alcaldía para dedicar una calle a Nuno Mocinha y Ricardo Pinheiro, presidentes de la cámaras municipales de Elvas y Campo Mayor, respectivamente, y fundadores de la eurociudad, y una tercera a esta última; y con la abstención del PSOE otra propuesta de Alcaldía para nominar la Calle Norte como Calle Norte Antonio Monje Perera 'El Cacharrero'.



Por unanimidad, ha salido adelante otras propuestas como una de Alcaldía que pretende conceder una plaza a la profesión médica a propuesta del Colegio de Médicos de Badajoz, como también se ha dado luz verde a dedicar dos glorietas a la Policía Local y otra al que fuese su superintendente Juan José Venero; o a la corrección del error en la calle dedicada a Martin Luther King, que hasta ahora se llamaba Martin Lutero King.



COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES



En el apartado relativo a la Comisión de Asuntos Generales, se han debatido una decena de mociones, entre ellas una presentada por el PP y otra por Cs en relación al cobro de peajes en las autovías que han sido aprobadas con el mismo sentido de votos: a favor de ambos partidos y el de Vélez, la abstención de Unidas Podemos y en contra del PSOE.



Por otro lado, el PSOE ha presentado tres mociones, una para instar al equipo de gobierno a la instalación de un kiosco en el parque infantil de Cerro Gordo, otra en defensa del servicio público de Correos y otra para la creación de una zona de skate park al aire libre, las tres aprobadas por unanimidad.



Por su parte, Vélez ha presentado una moción, que ha salido adelante, para dotar del complemento de dedicación a las plazas de poblados, la cobertura de las plazas vacantes y la creación de la jefatura de servicio de pedanías; y Cadenas una a favor de la liberalización de las patentes de las vacunas contra la Covid que también ha sido adelante.



Por urgencia, se ha dado luz verde con los votos a favor de PP, Cs y Vélez y en contra de Unidas Podemos y el PSOE a una moción del PP para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición.