Obras del "corredor verde" de la calle Stadium de Badajoz costarán más de 3 millones

Ep

En concreto, la actuación se sitúa entre los baluartes de San Roque (actual Palacio de Congresos) y el de Santa María (Colegio Lope de Vega), afectando a casi 20.000 metros cuadrados de superficie.



El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, acompañado de las concejalas de Patrimonio, María José Solana, y de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), Blanca Subirán, ha presentado los pormenores de este proyecto cuyo presupuesto total de las obras es de 2.701.218,35 euros (de los que 1 millón lo aporta el ayuntamiento).



No obstante, el total de la actuación asciende a 3.055.045,39 euros con la inclusión de la demolición previa del antiguo Colegio Virgen de Bótoa, la elaboración de proyectos, el seguimiento arqueológico y las direcciones de obra.



Según ha puesto en valor, podría tratarse del proyecto de actuación patrimonial "más singular" de los últimos años, con el que se va a hacer el "esfuerzo" de transformar la trama urbana de la ciudad "como en muchos años se había podido hacer".



Una actuación fruto del "esfuerzo" de la financiación europea a través de los fondos Edusi junto a la aportación municipal, además de ser "tremendamente complicado" por la dificultad del propio proyecto en sí y todos los componentes patrimoniales o arqueológicos.



En relación al proyecto en sí, ha señalado en primer lugar que el espacio presenta un estado actual de "degradación" con un vial, la calle Hermanos Merino como vía lateral que llega hasta donde hasta hace poco se ubicaba el antiguo colegio Virgen de Bótoa, actualmente demolido como fase inicial de esta iniciativa, en la que la mayor parte del espacio se ocupaba con unas antiguas pistas deportivas en desuso desde hace años y que hasta fechas recientes han sido utilizadas como aparcamiento.



Además, está rodeado de viales en estado "deficiente" y "encajonados" entre los cerramientos existentes, ha apuntillado, para remarcar que la primera fase de actuación será la de demoliciones y que está previsto tanto el traslado del depósito de gas que da servicio a la residencia Juan XXIII, como la incorporación del tramo superior de la calle Hermanos Merino a las zonas verdes con supresión del tráfico rodado y peatonalización de ese tramo; o la demolición del pavimento y acerados de la calle Stadium.



También se derribará el muro de contención que une ese espacio con los jardines de Trinidad y el Parque de los Sitios; el muro exterior, graderíos, vestuarios y gimnasio de las antiguas instalaciones deportivas y se procederá al desmonte del terreno hasta alcanzar las cotas originales, que llegan hasta 3 metros de profundidad sobre la actual en las canchas de las antiguas instalaciones deportivas.



En este sentido, Fragoso ha incidido en que toda la actuación ha sido diseñada tomando en cuenta los documentos históricos disponibles, como planos militares de mitad del siglo XIX, así como las catas arqueológicas realizadas hace pocos años en ese espacio; y en que el proyecto ha contado con asesoramiento arqueológico y ha sido sometido a la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Extremadura, obteniendo la aprobación de la Dirección General de Patrimonio.



NUEVO ESPACIO VERDE



Para el alcalde, se trata de un proyecto fundamentalmente dirigido a la recuperación del patrimonio fortificado, aunque tendrá como consecuencia directa generar un nuevo espacio verde y peatonal como corredor de conexión entre los jardines ya existentes frente a las murallas de la Puerta Pilar y el Parque de los Sitios, al tiempo que ha sumado que uno de los condicionantes del proyecto es el antiguo Revellín frente a la muralla del que se desconoce la "potencia" de los restos que se podrían conservar.



En este sentido, ha detallado que el objetivo de la actuación es la generación de un "gran" espacio verde con diferentes sendas peatonales para pasear, y que habrá una "referencia" a lo que era dicho revellín, del que a día de hoy se desconoce qué actuación se podrá acometer hasta que no se proceda al desmonte o vaciado de 3 metros; sobre lo cual ha matizado que en el caso de que "haya desaparecido todo" dejarán "testigos y referencias" de lo que era un revellín y lo que ocupaba.



Para ello y tras las demoliciones, será necesario el desmonte del tramo superior de la calle Hermanos Merino y la excavación bajo la misma; la reordenación de los sistemas urbanos que discurren en ese tramo incluyendo saneamiento, suministro de agua, electricidad y comunicaciones, para permitir la incorporación de ese espacio a la nueva zona verde; o la excavación de las antiguas pistas deportivas en aras de descubrir el tamaño real de la muralla, actualmente enterrada con unos 3 metros de relleno.



Así, todos los paramentos de murallas que queden a la vista, en principio en buen estado de conservación, serán limpiados; como también se establecerá una conexión de recorridos mediante pendientes con el Parque de los Sitios y Puerta Pilar, zonas en las que el terreno está relleno y no están a la cota original y, en el caso de la calle Stadium, se incorporarán los restos de las plazas de armas existentes, generando miradores ensanchados hacia la muralla.



Finalmente, Fragoso ha puesto en valor que, de esta forma, la ciudad de Badajoz dispondrá en su interior urbano de un corredor verde que, sumado a la conexión de los jardines de Trinidad con la Puerta del Alpéndiz, permitirá un recorrido de dos kilómetros en el interior de la ciudad sobre una superficie aproximada de 150.000 metros cuadrados de zonas verdes; al que ha añadido los corredores verdes en torno al Guadiana y los arroyos Rivillas y Calamón.



BADAJOZ Y SUS MURALLAS



En otra parte de su intervención, Francisco Javier Fragoso ha destacado que la ciudad de Badajoz conserva la mayor parte de sus fortificaciones originales, tanto de origen islámico como la fortificación moderna abaluartada con cerca de 5.500 metros de muralla de los que 4.400 son de muralla abaluartada.



En los últimos 15 años, ha remarcado, Badajoz ha actuado en la recuperación de ese patrimonio y de elementos como la Alcazaba y la recuperación del tramo Puerta Carros-Puerta Alpéndiz hasta los últimos trabajos de rehabilitación del edificio de La Galera; y en otros como el Baluarte de la Trinidad y el descubrimiento del primer tramo de muralla medieval de la ciudad; el Baluarte de San Pedro; el Fuerte de San Cristóbal o la rehabilitación del Hornabeque del Puente de Palmas.



Todo ello ha supuesto una inversión de unos 25 millones de euros en los últimos 15 años, de los que 11 millones se han dedicado a fortificaciones de la Alcazaba, 9 millones en la fortificación abaluartada y otros 5 millones en actuaciones en curso; sobre lo cual ha matizado que en la actualidad el Ayuntamiento de Badajoz trabaja en cuatro nuevos proyectos con financiación ya aprobada para recuperar el camino cubierto entre la Puerta del Alpéndiz y los jardines de Trinidad, con financiación Edusi.



Otro proyecto persigue recuperar uno de los últimos tramos de muralla de la Alcazaba pendientes de rehabilitación, entre Puerta del Capitel y Puerta de Carros, con financiación del 1,5 por ciento Cultural; otro recuperar el acceso a la Alcazaba por la Puerta del Capitel, con financiación del Ministerio de Fomento y el cuarto es el de la calle Stadium.