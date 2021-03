Primeros huertos familiares urbanos de Badajoz podrían estar listos en Suerte de Saavedra

Ep

Los primeros huertos familiares urbanos de la ciudad de Badajoz, cuyas obras han comenzado esta semana en la barriada de Suerte de Saavedra, podrían estar listos en torno al mes de mayo con un total de 50 huertos.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, acompañado del concejal del área, Jesús Coslado, ha visitado estos huertos promovidos por el ayuntamiento y en relación a los cuales ha reconocido, en declaraciones a los medios, que es una "satisfacción" poder venir a visitar el comienzo de estas obras que van a permitir, con un plazo de ejecución de un mes y medio aproximadamente, contar con los primeros huertos familiares que van a poder desarrollar la Ordenanza municipal de uso de huertos que en su momento aprobó el consistorio.



Unos huertos que se llevan a cabo, ha recordado, gracias al proyecto de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) y a la financiación europea y que, como ha resaltado, cumplen varias finalidades que ha vinculado a la filosofía de Europa, tanto en lo referente a los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como a todo lo relacionado con el medio ambiente, "especialmente" en espacios urbanos.



Por otro lado, también se consigue la cohesión de los barrios de la ciudad y el hecho de que los primeros huertos familiares se sitúen en Suerte de Saavedra va a permitir generar un movimiento de personas usuarias de los mismos, que "también es uno de los grandes objetivos que tienen las infraestructuras que se van a hacer con el Dusi", y que se cumplirá en la instalación deportiva, social y formativa prevista en esta barriada.



Para Fragoso, estos huertos son una dotación "novedosa" que "va a permitir que, con el motivo o con la excusa de esta inversión europea, va a haber mucha gente que va a conocer, va a vivir y va a eliminar estigmas que uno puede tener a la hora de conocer determinados barrios", por lo que ha sostenido que se cumplen objetivos "muy importantes" y que permiten que "un proyecto que llevaba mucho tiempo anhelándose pueda ser posible".



CARACTERÍSTICAS DE LOS HUERTOS



Según ha detallado, serán 50 huertos de unos 60 metros cuadrados cada uno, con una zona común y separados con caminos que permitirán su acceso, al tiempo que ha apuntado que imagina que, de forma paralela a esta obra y en base a los procedimientos que marca la propia ordenanza, se abrirá un procedimiento público para adjudicarlos que, según ha sostenido, "al final será fundamentalmente un sorteo".



Del mismo modo, ha puntualizado que algunos huertos podrán ser reservados para colectivos como puede ser el colegio del barrio como un espacio también de apoyo educativo, o la asociación de vecinos, así como que en dicho proceso "no hay unos requisitos ni unos elementos", dado que "esto no viene a cubrir ninguna necesidad más" de las que ha planteado relativas a concienciación, medio ambiente, integración y la posibilidad "de eliminar estigmas".



La cesión de los huertos será gratuita por parte del ayuntamiento y, como ha remarcado Jesús Coslado, por un periodo de tres años prorrogables otros tres "siempre y cuando no haya más demanda del espacio", y, aunque entiende que "no va a existir ese problema", en el caso de que haya más demanda que oferta se hará una rotación.



Finalmente y interpelado por futuros nuevos proyectos, el alcalde ha reconocido que habrá que valorarlo dado que se trata de "una experiencia que es novedosa" y la primera vez que se va a desarrollar la Ordenanza Municipal de huertos urbanos, por lo que "está claro" que en función del "éxito" se plantea el poderse ampliar en otros espacios que pudieran ser compatibles.