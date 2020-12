Badajoz cuenta desde este miércoles con 31 bases y 120 bicicletas públicas de alquiler

Ep.

La ciudad de Badajoz contará a partir de este miércoles, día 16, con un total de 31 bases y unas 120 bicicletas públicas de alquiler dentro del nuevo servicio BIBA, que incorpora como novedad su gestión a través de una aplicación móvil.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, acompañado del teniente de alcalde delegado del área, Jesús Coslado, ha explicado en declaraciones a los medios junto a una parada de bicis en San Atón que se vuelve a inaugurar el servicio con su ampliación, sobre lo cual ha recordado que Badajoz es la única ciudad de Extremadura que lo mantiene "como una apuesta clara por la movilidad sostenible" y en la "apuesta" del consistorio con el proyecto 'Badajoz se cuida'.

Este proyecto, ha recordado, está relacionado con la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y busca una movilidad que no emita gases de efecto invernadero a la atmósfera, y en el marco del mismo ha citado el proyecto para dotar de luces LED a los poblados que se une a este mismo tipo de iluminación en la ciudad, o la incorporación de buses eléctricos.

En esta ocasión, ha concretado Fragoso, el servicio BIBA presenta seis paradas nuevas que se han colocado en la ciudad con una inversión por parte del Fondo de Desarrollo Regional-Edusi de unos 150.000 euros y que permitirá tener operativas un total de 31 paradas que tienen unos 270 anclajes, así como alrededor de 120 bicicletas "siempre con la posibilidad de incrementarse en función de la demanda real" y con más anclajes que bicis para favorecer la posibilidad de anclar la bici que se acaba de usar.

De las 120 bicicletas, ha detallado que se incorporan ahora en torno a 90 "completamente nuevas" y que "se van constantemente renovando", junto con que a este contrato de ampliación del servicio de 150.000 euros financiado por la Edusi, se suma una adjudicación de más de 600.000 euros por un periodo de cuatro años y que permitirá el mantenimiento de este servicio, en cuestiones como las paradas o la movilidad de las bicicletas cuando se acumulan en un punto.

NOVEDADES DEL SERVICIO

Entre las novedades del servicio, el alcalde ha remarcado que incorporan una tecnología que permitirá que las próximas incorporaciones sean bicicletas eléctricas dado que parte de los conectores cuentan esta tecnología, dos en el caso de la de San Atón que ha presentado este martes aunque "según se vayan demandando se van a ir colocando más", de tal forma que el Ayuntamiento se puede plantear como "reto" la posibilidad de tener bicicletas eléctricas, lo cual podría favorecer a su vez un mayor uso de las mismas.

Otra de las novedades y el cambio "más visual", el "más radical" y que hace el servicio "mucho más accesible" pasa por que las pantallas táctiles se sustituyen por un sistema de gestión a través de una aplicación móvil en la que uno se puede dar de alta sin necesidad de acudir a ninguna oficina, momento en el cual se puede gestionar también el pago del abono, ya sea trimestral, semestral o anual y casi "anecdótico" en su cuantía a razón de 1 euro al mes.

Dicho sistema posibilita que los visitantes puedan utilizar las bicicletas de una forma "más rápida" a través de la tarifa turística de 1 euro al día, a la vez que ha sumado dos tarifas especiales, para los menores de 16 a 18 años y los mayores de 65, para quienes será gratuita y que tendrán que darse de alta a través de la oficina.

Igualmente, Francisco Javier Fragoso ha comentado en relación a la incorporación de las bicicletas eléctricas en la ciudad que, a través del fondo nacional de reconstrucción y resilencia, va a haber fondos para la evolución hacia energías verdes y movilidad sostenible y podría ser una "oportunidad" para poder sumar este tipo de transporte en la capital pacense en los próximos meses o en un año; como también se ha referido a posibles ayudas del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

REDUCCIÓN JORNADA TRABAJADORES MUNICIPALES

Por otro lado y preguntado por la reducción de jornada, que comienza este martes, día 15, de los trabajadores municipales, que trabajarán hasta el viernes, día 18, tres horas menos cada día en compensación por la reducción prevista en el acuerdo regulador para la Feria de San Juan, que este año no se ha celebrado por el coronavirus, el alcalde ha comentado en calidad de primer edil que lo que han hecho ha sido cumplir con la legislación vigente.

"Tenemos un acuerdo marco y si no acabará en magistratura y nos condenaría, por lo tanto hemos cumplido. Como Fran, casi prefiero no decir lo que pienso pero sí creo que es difícil de entender por parte de los ciudadanos", ha reconocido, para agregar que "es un derecho" y su obligación como alcalde es "garantizárselo" a estos trabajadores y empleados públicos, pero que "a lo mejor" él mismo "personalmente no" lo hubiera "reivindicado".

Interpelado por si ha habido acuerdo con los sindicatos, ha concluido que "lo único que se ha pactado es cómo se daba cumplimiento a lo que han reivindicado, que es el cumplimiento del acuerdo marco".