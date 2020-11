Destapado un grupo de ciberdelincuentes que estafó 28.000 euros a un empresario de Azuaga

La Guardia Civil de Llerena (Badajoz), en el marco de la operación 'Fallacy', ha conseguido destapar a un grupo de ciberdelincuentes integrado por cinco personas de origen venezolano asentados en España como responsables de la ciberestafa con la que consiguieron apropiarse de 28.000 euros de un vecino de la localidad pacense de Azuaga.



En concreto, las investigaciones se venían desarrollando desde el pasado año, a raíz de la denuncia presentada por un empresario, vecino de Azuaga, quien denunció que le habían cargado en su cuenta bancaria y en tarjetas de crédito diversas transferencias por valor de 28.000 euros que él no había realizado, así como la duplicidad de la tarjeta SIM de su teléfono sin su autorización.



Este grupo supuestamente consiguió mediante medios fraudulentos, contraseñas y otros datos con información personal de la víctima y, de este modo, suplantando su identidad, consiguieron realizar ilícitamente un duplicado de su tarjeta SIM, pasando de esta manera a controlar los SMS dirigidos al teléfono vinculado a la original, con lo que consiguieron conocer el código de autentificación de las transacciones.



Así pues, una vez conocidas las claves de acceso del usuario, obtenían vía libre para ordenar la transacción económica suplantando al titular, pudiendo confirmar la operación con el código remitido vía SMS por la entidad bancaria, este método es conocido como 'SIM Swapping', según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



A raíz de la investigación y rastreo informático de las operaciones y transacciones llevadas a cabo, la Guardia Civil logró averiguar las web desde donde se habrían llevado a cabo las transferencias ubicadas en Barcelona y Madrid e identificar los destinatarios de las mismas, que resultaron ser cinco personas de origen venezolano asentados en España.



Por tanto, con la identidad de los presuntos autores de la acción delictiva, este pasado mes de octubre se localizó en Barcelona a cuatro de los integrantes del grupo a los que se les ha instruido diligencias como investigados por un delito de ciberestafas, averiguando que el quinto componente, residente en Madrid, actualmente se encuentra en paradero desconocido.



El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llerena, en el desarrollo de la operación, contó con la colaboración de agentes de la Unidad Organiza de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona y Equipo de Valdemoro (Madrid).



Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción de Llerena.



CONSEJOS DE SEGURIDAD



Por tanto, y ante el aumento de operaciones bancarias y compras a través de medios telemáticos, la Guardia Civil ha recordado algunos consejos de seguridad en el uso de estas herramientas, entre las que se encuentran no usar redes wifi públicas para acceder al correo o hacer compras sino una wifi o conexión a Internet segura.



También ha aconsejado mantener actualizado y protegido el ordenador y teléfono con antivirus, comprar en sitios web conocidos y de buena reputación, evitar llegar a páginas desconocidas o poco fiables y revisar la información proporcionada por la tienda online, así como la política de privacidad y devoluciones.



Asimismo ha instado a no compartir mucha información en Internet, ya que cuantos más datos personales haya sobre una persona en la web, más fácil será chantajear o conseguir información personal; evitar los enlaces de correos y anuncios o verificar regularmente los movimientos de su cuenta bancaria.



Además de utilizar una contraseña adicional o doble autenticación; reconocimiento, por voz, facial, PIN adicional; no almacenar todo en el móvil; no dar nunca a nadie el código PIN; utilizar contraseñas complejas y cambiarlas a menudo y proteger las numeraciones de las tarjetas y PIN para evitar copias y utilización fraudulenta.



Aún así, cualquier medida de seguridad no debe reemplazar a la navegación responsable ni a la prudencia del usuario y, ante cualquier estafa sufrida, se debe denunciar.