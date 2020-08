Diputación Badajoz aprueba un convenio con Promedio para financiar y ejecutar depuradoras

Ep.



El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este viernes, con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos, el convenio de cooperación entre la institución provincial y el Consorcio Promedio para la financiación y ejecución de la infraestructura de depuración de las aguas residuales de pequeños municipios, correspondiente al Plan Depura I.



De este modo, la diputación pacense asumirá la inversión, que asciende a 16,6 millones de euros, dentro de este convenio cuyo objetivo es garantizar el saneamiento de aguas residuales en condiciones tales que eliminen y minimicen los efectos negativos que el vertido ejerce sobre los cauces.



Así, las actuaciones en los pequeños municipios se prolongarán hasta el año 2023 con la construcción de 20 instalaciones y la redacción de ocho proyectos, y la gestión estará a cargo del Consorcio de Servicios Medioambientales de la Diputación, Promedio.



Durante el debate de este punto, en el que los portavoces de Cs, Ignacio Gragera, y del PP, Juan Antonio Barrios, han compartido la importancia del proyecto por la problemática que intenta paliar y han puesto el acento en el cambio de una encomienda de gestión a un convenio de cooperación, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que no han sido "brillantes en este expediente", pero "sí transparentes".



"No hemos sido brillantes porque, efectivamente, ha habido alguna discrepancia entre lo que nosotros, como gobierno, considerábamos y también lo que se consideraba que podía ser más eficaz desde el punto de vista técnico o sino eficaz más cómodo", ha razonado, al tiempo que ha recalcado que el informe de Intervención, aludido por Gragera, "es claramente favorable" a la propuesta planteada en la sesión plenaria.



Del mismo modo, Gallardo ha insistido y ha agradecido tanto al secretario como al interventor el "esfuerzo" que han hecho para que "finalmente" hayan llegado a este viernes, en el que traen un convenio que ha tildado como "muy importante" porque se trata de "la dignidad en el sentido más amplio del mundo rural más pequeño".



Y es que, como ha abundado, "cuando un alcalde tiene la espada de Damocles encima porque ha perdido la autorización de vertido, algo ilógico pero real porque los plazos de Europa se pasaron y las depuradoras se hicieron en los grandes municipios, en los medianos municipios, y en los municipios pequeños pero de más de 2.000 habitantes", dicho regidor "sí entiende" este punto en el que podrían "haber sido más brillantes" y haber traído una propuesta al pleno desde el inicio.



No obstante y aunque "había distintas visiones", dada la importancia de este punto "lo fundamental" es que, "habiendo existido ese debate de cómo enfocarlo" y "puntos diferentes de cómo había que hacerlo", "al final nos hemos encontrado" para ser "capaces de hacer, con la mayor celeridad, un plan tan necesario para los alcaldes y las alcaldesas que se encuentran afectados", ha felicitado el presidente de la diputación.



PLAN DE CAMINOS PÚBLICOS RURALES



Otro de los asuntos abordados en el pleno ha sido la aprobación por unanimidad del Plan de Caminos Públicos Rurales, en el que se propone la creación de un Plan de Coordinación Autonómica para la formalización del convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Rural y la Diputación de Badajoz en materia de caminos públicos rurales.



La inversión global asciende a 4 millones de euros, uno de ellos aportado por la Diputación de Badajoz, y, en concreto, para la anualidad 2020 se destinan 100.000 euros y para 2021 un total de 900.000 euros.



También por unanimidad se ha dado el visto bueno a diversos expedientes de modificación de crédito destinados al convenio entre la Diputación de Badajoz y el Sexpe para el programa de contratación de desempleados en las localidades afectadas por el cierre de la mina Aguablanca; a cambios a propuesta de los municipios relativos al Plan Cohesiona, y una transferencia al Conservatorio Superior de Música.



Asimismo, el pleno ha aprobado con los votos a favor del PSOE y en contra de PP y Cs la tasa y ordenanza reguladora de autorizaciones administrativas por el aprovechamiento especial de las zonas de influencia de las carreteras provinciales, y por unanimidad el precio público y ordenanza reguladora por prestación de servicios mediante la cesión de uso de maquinaria de obras públicas a los ayuntamientos.



Cabe destacar que al inicio del pleno se ha guardado un minuto de silencio por los fallecimientos del que fuera presidente de la Diputación de Badajoz, León Romero, y de la alcaldesa de Maguilla, Nandi Ortiz y, ya en el turno de intervención del presidente, Miguel Ángel Gallardo, les ha dedicado unas palabras de recuerdo.