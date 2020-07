Doce de los catorce bomberos de Badajoz en cuarentena dan negativo en dos pruebas PCR

Ep.

Doce de los 14 bomberos de un mismo turno del servicio municipal del Ayuntamiento de Badajoz que estaban en cuarentena preventiva tras dar positivo en Covid-19 uno de sus compañeros, han dado negativo en las dos pruebas PCR que se les han practicado, por lo que se podrían incorporan al servicio este jueves, día 9.



Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Badajoz a Europa Press, este pasado martes estos bomberos se han sometido a una segunda PCR que ha dado negativo en el caso de 12, mientras que en el de los otros dos todavía no tienen el resultado.



De esta manera, la previsión es que se incorporen al servicio este próximo jueves tras haber adelantado los turnos en los que está dividida la plantilla de este servicio municipal desde la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19.



También han destacado sobre el bombero que ha dado positivo en coronavirus que estaba de baja por paternidad y visitó a los compañeros que estaban de guardia en el parque sin saber que estaba contagiado; así como que "no se ha puesto de cuarentena porque ya estaba de baja" y, aunque "en principio no ha contagiado a nadie", "provocó que se iniciase el protocolo como medida preventiva".