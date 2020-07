PSOE-Badajoz ve "una frivolidad y temeridad" poner etiqueta 'Covid Free' a establecimiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado en relación al programa del Consistorio de verificación de protección de locales frente a la Covid-19 que poner la etiqueta 'Covid Free' o 'Libre de Covid' a un establecimiento "no solo es una frivolidad, también es una temeridad", y que, en todo caso, el empresariado pacense está siendo "indiferente" ante este programa que cuenta con 131 adhesiones de 3.500 potenciales.

En concreto, la concejala socialista Rita Ortega ha hablado de medidas sobre la Covid-19 en una rueda de prensa telemática en la que ha recordado que el pasado 29 mayo el alcalde, Francisco Javier Fragoso, presentó oficialmente una campaña con un programa de verificación de protección frente a la Covid-19, mediante el cual establecimientos comerciales y hosteleros se podían inscribir vía web rellenando un cuestionario en el que se comprometían a cumplir un protocolo de "buenas prácticas" frente al coronavirus.

Posteriormente, se concedería un certificado que los interesados podían descargar y después se realizaría una auditoría para ver que esas "buenas prácticas" se estaban desarrollando, de manera que se concedería un certificado o sello de 'Establecimiento Seguro de Covid'.

Para Ortega, uno de los efectos colaterales que ha tenido esta "terrible" pandemia han sido los llamados "coronabulos" u otra palabra admitida por la RAE y la OMS como "infodemia", que ha definido como el exceso de información, muchas veces verídica pero otras falsa y que a merced de las redes sociales se expanden "tanto o más rápidamente que los virus".

Así, ha considerado "muy importante" verificar "cuidadosamente" las informaciones que llegan ante un virus que ha cogido a todo el mundo "desprevenidos" y del que se desconocía cómo iba a evolucionar y expandirse, a la vez que ha recalcado en referencia al citado programa municipal que desde hace "por lo menos" dos meses los expertos apuntan que "es imposible vender o hacer propaganda de un certificado 'Covid Free' o 'Libre de Covid' o 'Establecimiento seguro' porque no hay ni un solo espacio que esté libre de peligro".

"Aunque esté limpísimo y totalmente exento de virus, desde el momento que entra una persona infectada ya hay un riesgo, especialmente tratándose de establecimientos donde hay mucha movilidad de personal, donde entra y sale gente continuamente. El riesgo cero no existe porque los virus no están pululando por el ambiente, los virus van con las personas", ha continuado.

Por otra parte, ha sumado que todas las medidas que "teóricamente" se van a poner en marcha en los establecimientos que se adhieran al protocolo del ayuntamiento ya están contempladas en el decreto de nueva normalidad del Gobierno, en el que se especifican las medidas que se tienen que cumplir en los lugares públicos, como el aforo, la distancia a mantener, el uso de mascarillas o los productos que se deben emplear para la limpieza.

Así, ha remarcado, lo que tienen que hacer los empresarios y este tipo de locales es cumplir las medidas "que ya son legales".

Ortega ha subrayado además que desde sectores "muy afectados" como la Confederación Española de Comercio, se advierte que "no es preciso poner una pegatina ni un sello porque lo que hay que hacer es cumplir el protocolo"; así como que "parece que es un tema más bien que tiene un fin recaudatorio", sobre lo cual ha reconocido que, en el caso de Badajoz, "parece" que el ayuntamiento "más que un afán recaudatorio lo que tiene es un afán de hacerse publicidad y autobombo".

"Es sorprendente que el alcalde Fragoso no se haya dado por aludido con lo de la información que hay al respecto y que siga ofertándose en la página web", ha incidido, para hacer hincapié en que el PSOE ve que "se debe retirar" y que "en adelante" el ayuntamiento se debe asesorar con criterios científicos "y lo más rigurosos posibles en cada momento, y no ir al tum tum", dado que "no solo no proporciona seguridad ni disminuyen los riesgos estas prácticas", sino que "pueden ser peligrosas porque dan una falsa sensación de seguridad".

Por otro lado, ha abundado en que el empresariado pacense está siendo "indiferente" ante este programa, que a las 11,00 horas de este martes contaba con 131 comercios adheridos de los 3.500 potenciales que hay en Badajoz y que el propio alcalde citó, por lo que no lo pueden considerar "un éxito ni que haya tenido aceptación". "Parece que el empresariado de Badajoz tiene mejor sentido común que el alcalde", ha criticado.

RIESGOS DE LOS CAÑONES DE OZONO

Por su parte, la también edil socialista Ana Rufo ha sostenido que poner la etiqueta 'Covid Free' o 'Libre de Covid' a un establecimiento "no solo es una frivolidad, también es una temeridad" dado que es "imposible" garantizar la ausencia de virus en ningún espacio físico y, en todo caso, se podría decir que está "libre de virus de forma puntual al terminar el tratamiento de desinfección", pero dejaría de estarlo "en el momento que cualquier persona hiciera uso de ese espacio" dado que el virus "va con las personas".

Así, ha tachado de "muy frívolo" ofrecer métodos para asegurar que no hay virus y, entre los que se ofrecen como "panaceas", se ha referido a los cañones de ozono, el "más popular" pese a ser "peligroso para la salud y para el medio ambiente", además de que "conlleva un riesgo" y su eficacia "no está demostrada" y es un gas "muy inestable", "muy irritante", "tóxico e incluso es inflamable".

Según la clasificación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, ha detallado, el ozono es una sustancia "peligrosa que por vía respiratoria, cuando se inhala, provoca inflamación del tejido respiratorio, hipersensibilidad bronquial, irritación de la piel y las mucosas e incluso daño ocular", por lo que Rufo ha recalcado sobre el ozono que "bajo ningún concepto está permitido su uso sobre personas o animales en las nebulizaciones estas en los túneles o en los arcos de desinfección".

De aplicarlo en locales, debe ser con condiciones como que no haya personas dentro, o esperar entre 48 y 72 horas y asegurar que los niveles de concentración de ozono han bajado "lo suficiente para que no sea perjudicial para la salud de las personas".

Por último, Ana Rufo ha señalado que la citada Agencia Europea recomienda que "lo más efectivo" es la lejía y además diluida, como también es "muy efectivo" el etanol, a la vez que ha apelado a la "responsabilidad de todos" a la hora de controlar la pandemia y evitar que llegue una segunda ola, y ha planteado que lo "más efectivo" para controlarla es una limpieza "exhaustiva" de las superficies con los desinfectantes autorizados, una ventilación adecuada y aplicar las medidas sociales de distanciamiento y uso de mascarillas.